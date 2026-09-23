Каннаваро Эронга қарши ўйин ҳақида гапирди, Шомуродов эса муҳим мақсадни айтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Фабио Каннаваро бошчилигидаги Ўзбекистон миллий жамоаси Эрон билан ўртоқлик учрашувига тайёргарлик кўрмоқда, бу ўйин 24 сентябр куни Фарғонада бўлиб ўтади.
- Каннаваро Эронни Осиёдаги энг яхши жамоалардан бири деб атади ва бу ўйинни Жаҳон чемпионатидан кейин жамоани синаб кўриш учун муҳим деб ҳисоблайди.
- Сардор Элдор Шомуродов эса таркибдаги ўзгаришларга қарамай, жамоанинг ҳар бир ўйинда ғалаба қозониш мақсадини таъкидлади.
Ўзбекистон миллий жамоаси Фарғонада Эронга қарши ўртоқлик учрашуви олдидан матбуот анжумани ўтказди. Унда бош мураббий Фабио Каннаваро ва жамоа сардори Элдор Шомуродов иштирок этиб, бўлажак баҳс, Аргентина билан ўтказилиши режалаштирилган ўйиннинг бекор қилиниши ҳамда Жаҳон чемпионатидан кейинги таркиб ўзгаришлари ҳақида фикр билдирди.
Айниқса, Каннаваронинг Эрон терма жамоаси ҳақидаги фикрлари ва Шомуродовнинг миллий жамоа олдидаги мақсади эътиборни тортди.
Каннаваро: «Эронга ортиқча таъриф бериш шарт эмас»
Фабио Каннаваро матбуот анжуманида Ўзбекистон жамоаси Жаҳон чемпионатидан кейин яхши шаклланган рақибга қарши майдонга чиқишини таъкидлади.
Италиялик мутахассиснинг айтишича, айнан шу сабабли у Ўзбекистон футбол ассоциациясидан кучли рақиблардан бири билан ўртоқлик учрашуви ўтказишни сўраган.
«Жаҳон чемпионатидан кейин яхши шаклланган жамоага қарши ўртоқлик баҳсида ўйнаймиз. Шахсан ўзим ЎФАдан топ жамоалардан бирига қарши ўйнашимиз кераклигини сўрадим».
Каннаваро Эрон терма жамоасининг салоҳиятига ҳам алоҳида тўхталди.
«Эрон ҳақида ортиқча таъриф бериш шарт эмас. Осиёда энг яхши жамоа, таркибида тажрибали ўйинчилар бор».
Ўзбекистон ва Эрон ўртасидаги учрашув 24 сентябрь куни Фарғонада ўтказилади. Ўйин Тошкент вақти билан 19:00 да бошланиши белгиланган.
Шомуродов: «Ҳар бир баҳсда ғалаба қозонишимиз керак»
Миллий жамоа сардори Элдор Шомуродов эса таркибдаги ўзгаришларга қарамай, жамоанинг асосий мақсади ўзгармаганини билдирди.
Унинг таъкидлашича, миллий жамоа учун ҳар бир учрашув натижа ва тажриба нуқтаи назаридан муҳим.
«Бироз вақтдан сўнг миллий жамоа катта ўзгаришлар билан йиғилди. Мақсадимиз ҳеч қачон ўзгаргани йўқ. Ҳар бир баҳсда майдонга чиқиб, ғалаба қозонишимиз керак».
Шомуродов Фарғонадаги мухлисларнинг қўллаб-қувватлаши ҳам футболчилар учун муҳим омил бўлишини қайд этди.
Сардорнинг сўзларига кўра, у Фарғонада миллий жамоанинг ёшлар таркиби билан Янги Зеландияга қарши ўйинда ҳам стадиондаги муҳитни юқори баҳолаган.
«Фарғонада охирги бор ёшлар жамоаси билан Янги Зеландияга қарши ўйнаганимизда ҳам стадионда ажойиб атмосфера юзага келганди. Бўлажак баҳсда ғалаба қозониш учун ҳаракат қиламиз».
«Осиё кубогида муваффақиятсизлик бўлса, истеъфога чиқасизми?»
Матбуот анжуманида Каннаварога унинг келажаги билан боғлиқ савол ҳам берилди.
Журналист мутахассисдан Ўзбекистон миллий жамоаси Осиё кубогида муваффақиятсиз иштирок этган тақдирда истеъфога чиқиши мумкин ёки мумкин эмаслигини сўради.
Каннаваро эса саволга ҳазил аралаш жавоб берди:
«Биз эртага бўладиган баҳс ҳақида гаплашяпмиз», — деди у кулиб.
Шу тариқа, италиялик мутахассис ҳозирча эътиборни Эронга қарши ўйинга қаратганини билдирди.
Каннаваро аввал ҳам миллий жамоа олдига юқори мақсадлар қўйганини очиқ айтган. ЎФА сайтида эълон қилинган аввалги матбуот анжуманларидан бирида у Осиё кубогида натижа учун курашишни асосий мақсадларидан бири сифатида қайд этган эди.
Нега Аргентина билан ўйин бекор қилинди?
Матбуот анжуманида энг кўп қизиқиш уйғотган саволлардан яна бири Аргентина миллий жамоаси билан режалаштирилган ўртоқлик учрашувининг бекор қилиниши ҳақида бўлди.
Каннаваро Ўзбекистон томони Аргентина билан музокара ўтказганини тасдиқлади.
Бироқ ўйинга уч ҳафта қолганида Аргентина футбол федерацияси ушбу учрашувда иштирок этмаслигини маълум қилган.
Бунга Лионель Мессининг миллий жамоадаги хайрлашуви билан боғлиқ режалар сабаб бўлгани айтилди.
«Ҳақиқатдан ҳам Аргентина миллий жамоаси билан музокара ўтказдик. Аммо ўйинга уч ҳафта қолганда Аргентина футбол федерацияси Мессининг хайрлашуви сабаб ушбу баҳсда иштирок этишдан бош тортди».
Каннаваро Ўзбекистон томони Аргентинага муносиб даражадаги бошқа рақиб излаганини ҳам билдирди.
«Тўғри, Сурия Аргентина каби кучли эмас. Аммо Аргентина каби топ жамоа топишга ҳаракат қилдик. Аммо бунинг имконини топа олмадик».
Ўзбекистон миллий жамоаси кейинги халқаро ўртоқлик баҳсларида Сурия ва Жанубий Кореяга қарши ҳам майдонга чиқиши режалаштирилган. Сурияга қарши учрашув 1 октябрь куни Тошкентда ўтказилиши белгиланган.
Жаҳон чемпионатида ўйнаган футболчилар қайтиши мумкинми?
Каннаварога Жаҳон чемпионатида Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилган, аммо жорий йиғинда миллий жамоага чақирилмаган футболчилар ҳақида ҳам савол берилди.
Мураббий бу футболчилар учун миллий жамоа эшиклари ёпилмаганини аниқ билдирди.
«Миллий жамоа эшиклари ҳамма учун очиқ».
Каннаваро айрим футболчиларнинг жароҳат олгани, баъзилари клуб топа олмагани, айримларида эса спорт формаси пасайганини таъкидлади.
Шу билан бирга, мутахассис уларнинг имкониятларини яхши билишини ва келажакда яна миллий жамоага чақирилиши мумкинлигини билдирди.
Бу йиғинда эса бошқа футболчиларга имконият беришга қарор қилинган.
ЎФАнинг амалдаги миллий жамоа таркиби рўйхатида Абдуқодир Ҳусанов, Элдор Шомуродов, Аббосбек Файзуллаев каби футболчилар билан бирга бир қатор янги ва ёш номзодлар ҳам келтирилган.
Эронга қарши ўйин нима учун муҳим?
Фарғонадаги баҳс Ўзбекистон учун оддий ўртоқлик учрашувидан кўра кенгроқ аҳамиятга эга. Жаҳон чемпионатидан кейин таркибда янги футболчиларни синаб кўриш, жамоанинг янги тактик кўринишини шакллантириш ва кучли рақиб фонида футболчиларнинг ҳолатини баҳолаш имконияти пайдо бўлади.
Эрон эса Ўзбекистон учун яхши таниш рақиблардан бири. Каннаваронинг ўзи ҳам бу жамоанинг тажрибали футболчиларга эга эканини алоҳида таъкидлади.
Шунинг учун Фарғонадаги учрашувда нафақат натижа, балки Ўзбекистон миллий жамоасининг Жаҳон чемпионатидан кейин қандай кўриниш олиши ҳам мухлислар диққат марказида бўлади.
Айниқса, таркибдаги ўзгаришлар, янги футболчиларга берилган имкониятлар ва Каннаваронинг тактик қарорлари баҳснинг энг қизиқарли жиҳатларидан бирига айланиши мумкин.
Каннаваро учун янги босқич, Шомуродов учун янги синов
Ўзбекистон миллий жамоаси 2026 йилги Жаҳон чемпионатида тарихида илк бор мундиал иштирокчиси бўлди. Энди эса жамоа олдида янги босқич турибди.
Каннаваро учун бу жараёнда таркибни янада чуқур ўрганиш, футболчилар ўртасида рақобатни кучайтириш ва кейинги мусобақаларга мос жамоа шакллантириш муҳим вазифалардан бири бўлиб қолмоқда.
Жамоа сардори Элдор Шомуродов эса бу жараёнда асосий мақсад ўзгармаганини очиқ айтди: миллий жамоа ҳар бир баҳсда ғалаба учун майдонга чиқади.
Фарғонада Эронга қарши баҳс ана шу янги босқичнинг навбатдаги синови бўлади. Каннаваро кучли рақибни танлади, Шомуродов эса ғалаба мақсадини билдирди. Энди бу гапларнинг майдондаги давоми қандай бўлиши эса 24 сентябрь куни маълум бўлади.
Изоҳлар 0
…