Huawei янги Мате ТВ 2 телевизорлар сериясини тақдим этди

·26·Техно
Huawei янги Мате ТВ 2 телевизорлар сериясини тақдим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Huawei компанияси Мате ТВ 2 телевизорлар сериясини тақдим этди, бу қаторга 65 дан 98 дюймгача бўлган Энжой Эдитион, Мате ТВ 2 ва Мате ТВ 2 Pro модуллари киради.
  • Янги телевизорлар Кирин T92 процессори, 8 GB тезкор ва 128 GB доимий хотира билан жиҳозланган Энжой Эдитион моделидан бошланиб, марказий процессор унумдорлиги олдинги авлодга нисбатан сезиларли даражада ошган.

Huawei компанияси ўзининг энг илғор технологияларини ўз ичига олган янги Мате ТВ 2 телевизорлар туркумини расман намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур янги қаторга экраннинг диагонали 65 дан 98 дюймгача бўлган Энжой Эдитион, Мате ТВ 2 ҳамда илғор Мате ТВ 2 Pro модуллари киритилган бўлиб, улар юқори унумдорлик ва замонавий функциялари билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Техник имкониятлар ва янги процессор

Қаторнинг бошланғич модели бўлган Энжой Эдитион махсус Кирин T92 процессори, 8 GB тезкор ва 128 GB доимий хотира билан жиҳозланган. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, олдинги авлод билан солиштирганда марказий процессор унумдорлиги бир оқимли режимда 490 фоизга, кўп ядроли режимда 360 фоизга, график чип эса 251 фоизга ошган. Қурилма қалинлиги атиги 36,9 мм ни ташкил этиб, экран олд панелнинг 99 фоизини эгаллайди.

Телевизорлар Huawei Блакк Диамонд Супер МиниЛEД панели билан таъминланган бўлиб, у 4000 нитдан 5000 нитгача бўлган энг юқори ёрқинлик даражасини намойиш этади. Шунингдек, сунъий интеллект ёрдамида контрастни яхшилаш ва 1080p форматидаги тасвирни 4K даражасига қадар сифатли масштаблаш имкониятлари мавжуд. ЛР 0,5% технологияси эса экрандаги ортиқча қайтишларни камайтириб, кўриш қулайлигини оширади.

Инновацион функциялар ва 3D формат

Асосий Мате ТВ 2 модели ҳам Кирин T92 чипига таянади, бироқ у қўшимча равишда алоҳида Ҳонгҳу Вивид тасвирни қайта ишлаш чипи билан бойитилган. Ушбу технология реал вақт режимида кадрдаги олд ва орқа планларни бир-биридан ажратиб, оддий 2D видеоларни 3D форматига айлантириш хусусиятига эга. Барча моделларда Huawei Соунд аудио тизимлари ўрнатилган бўлиб, уларнинг қуввати моделга қараб 130 ваттдан 240 ваттгача етади.

Энг юқори талабга эга бўлган Мате ТВ 2 Pro флагман версияси 12 GB тезкор ва 256 GB ички хотира билан бирга келади. Ушбу қурилманинг акустик тизими 240 ватт қувватдаги 3.2.2 форматидаги фазовий овозни таъминлайди. Қурилмалар HarmonyOS операцион тизими иловаларини қўллаб-қувватлайди, имо-ишоралар орқали бошқарилади ва бошқа Huawei гаджетлари билан ўзаро узлуксиз алоқа ўрнатади.

Нархлар ва бозорга чиқиш

Ушбу замонавий телевизорлар оиласи ақлли уй маркази вазифасини ҳам бажариб, иловаларни икки томонлама узатиш ҳамда уй кинотеатрига уланиш имкониятини беради. Энжой Эдитион версиясининг нархи экран ўлчамига қараб 7999 юандан бошланиб 13 999 юанагача боради. Ўрта даражадаги Мате ТВ 2 нархлари 9999 юандан 26 999 юангача белгиланган бўлса, энг қудратли Мате ТВ 2 Pro модели учун харидорлар 16 999 юандан 34 999 юанагача маблағ сарфлашига тўғри келади.

HuaweiМате ТВ 2МиниЛEДHarmonyOSТехнологиялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei компанияси HarmonyOS бошқарувидаги илк стол компьютерини тақдим этдиHuawei компанияси HarmonyOS бошқарувидаги илк стол компьютерини тақдим этди21 сентябр 15:25Huawei Пура Х Виев смартфони 10-сентябрь куни сотувга чиқадиHuawei Пура Х Виев смартфони 10-сентябрь куни сотувга чиқади6 сентябр 12:26Huawei Пура Х Виев смартфони 7-сентябрь куни сотувга чиқадиHuawei Пура Х Виев смартфони 7-сентябрь куни сотувга чиқади25 август 12:26HarmonyOS 6 операцион тизими 80 миллиондан ортиқ қурилмага ўрнатилдиHarmonyOS 6 операцион тизими 80 миллиондан ортиқ қурилмага ўрнатилди19 август 11:23Huawei Watch Ultimate 2 янги версияси тақдим этиладиHuawei Watch Ultimate 2 янги версияси тақдим этилади2 сентябр 14:29Huawei янги ақлли эшик қўнғироғини тақдим этдиHuawei янги ақлли эшик қўнғироғини тақдим этди31 август 14:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди