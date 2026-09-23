Huawei янги Мате ТВ 2 телевизорлар сериясини тақдим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Huawei компанияси Мате ТВ 2 телевизорлар сериясини тақдим этди, бу қаторга 65 дан 98 дюймгача бўлган Энжой Эдитион, Мате ТВ 2 ва Мате ТВ 2 Pro модуллари киради.
- Янги телевизорлар Кирин T92 процессори, 8 GB тезкор ва 128 GB доимий хотира билан жиҳозланган Энжой Эдитион моделидан бошланиб, марказий процессор унумдорлиги олдинги авлодга нисбатан сезиларли даражада ошган.
Huawei компанияси ўзининг энг илғор технологияларини ўз ичига олган янги Мате ТВ 2 телевизорлар туркумини расман намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур янги қаторга экраннинг диагонали 65 дан 98 дюймгача бўлган Энжой Эдитион, Мате ТВ 2 ҳамда илғор Мате ТВ 2 Pro модуллари киритилган бўлиб, улар юқори унумдорлик ва замонавий функциялари билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Техник имкониятлар ва янги процессорҚаторнинг бошланғич модели бўлган Энжой Эдитион махсус Кирин T92 процессори, 8 GB тезкор ва 128 GB доимий хотира билан жиҳозланган. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, олдинги авлод билан солиштирганда марказий процессор унумдорлиги бир оқимли режимда 490 фоизга, кўп ядроли режимда 360 фоизга, график чип эса 251 фоизга ошган. Қурилма қалинлиги атиги 36,9 мм ни ташкил этиб, экран олд панелнинг 99 фоизини эгаллайди.
Телевизорлар Huawei Блакк Диамонд Супер МиниЛEД панели билан таъминланган бўлиб, у 4000 нитдан 5000 нитгача бўлган энг юқори ёрқинлик даражасини намойиш этади. Шунингдек, сунъий интеллект ёрдамида контрастни яхшилаш ва 1080p форматидаги тасвирни 4K даражасига қадар сифатли масштаблаш имкониятлари мавжуд. ЛР 0,5% технологияси эса экрандаги ортиқча қайтишларни камайтириб, кўриш қулайлигини оширади.
Инновацион функциялар ва 3D форматАсосий Мате ТВ 2 модели ҳам Кирин T92 чипига таянади, бироқ у қўшимча равишда алоҳида Ҳонгҳу Вивид тасвирни қайта ишлаш чипи билан бойитилган. Ушбу технология реал вақт режимида кадрдаги олд ва орқа планларни бир-биридан ажратиб, оддий 2D видеоларни 3D форматига айлантириш хусусиятига эга. Барча моделларда Huawei Соунд аудио тизимлари ўрнатилган бўлиб, уларнинг қуввати моделга қараб 130 ваттдан 240 ваттгача етади.
Энг юқори талабга эга бўлган Мате ТВ 2 Pro флагман версияси 12 GB тезкор ва 256 GB ички хотира билан бирга келади. Ушбу қурилманинг акустик тизими 240 ватт қувватдаги 3.2.2 форматидаги фазовий овозни таъминлайди. Қурилмалар HarmonyOS операцион тизими иловаларини қўллаб-қувватлайди, имо-ишоралар орқали бошқарилади ва бошқа Huawei гаджетлари билан ўзаро узлуксиз алоқа ўрнатади.
Изоҳлар 0
…