Сурхондарёда қайнота келинига шилқимлик қилгани учун қамалди

·47·Жамият
Сурхондарёда қайнота келинига шилқимлик қилгани учун қамалди

Сурхондарёда эркак келинига нисбатан номақбул хатти-ҳаракатлар қилгани учун маъмурий жавобгарликка тортилди. Суд ишни кўриб чиқиб, эркакка 3 сутка маъмурий қамоқ жазоси тайинлаган.

Маълумотларга кўра, эркак келинига нисбатан номақбул гаплар айтган ва унинг розилигисиз жисмоний яқинлашишга уринган. Жабрланувчининг сўзларига кўра, бундай ҳолат бир неча марта содир бўлган.

Аёл воқеалардан бирини видеога олган. Унинг билдиришича, дастлаб оиласи бузилмаслигини ўйлаб, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга мурожаат қилмаган.

Жабрланувчи кейинчалик ҳолат юзасидан тегишли тартибда мурожаат қилган.

Суд мажлисида жабрланувчи ва гувоҳнинг кўрсатмалари, видеоёзувлар, ариза, тушунтириш хатлари ҳамда бошқа далиллар ўрганилган.

Суд ушбу далиллар асосида эркакнинг айби исботланган деган хулосага келган. Натижада эркак суд қарори билан 3 суткага маъмурий қамоқ жазосига ҳукм қилинган.

Сурхондарёмаъмурий қамоқжисмоний яқинлашишқонун
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бухорода талаба қизга шаҳвоний шилқимлик қилган тютор 3 суткага қамалдиБухорода талаба қизга шаҳвоний шилқимлик қилган тютор 3 суткага қамалди5 сентябр 06:47Шилқимликдан ҳимояланган қизга солинган жарима бекор қилиндиШилқимликдан ҳимояланган қизга солинган жарима бекор қилинди3 август 23:20Наманганда автобусда қизга шилқимлик қилган эркак ва уни урган қиз жаримага тортилдиНаманганда автобусда қизга шилқимлик қилган эркак ва уни урган қиз жаримага тортилди12 август 22:00Тошкентда 20 ёшли йигит 75 ёшли аёлга шаҳвоний шилқимлик қилгани айтилмоқдаТошкентда 20 ёшли йигит 75 ёшли аёлга шаҳвоний шилқимлик қилгани айтилмоқда4 август 16:16Тошкентда автобусда аёлга шилқимлик қилган эркак қамалдиТошкентда автобусда аёлга шилқимлик қилган эркак қамалди25 июн 12:06Қашқадарёда 19 ёшли йигит вояга етмаган қизга шилқимлик қилгани учун қамалдиҚашқадарёда 19 ёшли йигит вояга етмаган қизга шилқимлик қилгани учун қамалди7 август 15:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ