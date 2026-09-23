Сурхондарёда қайнота келинига шилқимлик қилгани учун қамалди
Сурхондарёда эркак келинига нисбатан номақбул хатти-ҳаракатлар қилгани учун маъмурий жавобгарликка тортилди. Суд ишни кўриб чиқиб, эркакка 3 сутка маъмурий қамоқ жазоси тайинлаган.
Маълумотларга кўра, эркак келинига нисбатан номақбул гаплар айтган ва унинг розилигисиз жисмоний яқинлашишга уринган. Жабрланувчининг сўзларига кўра, бундай ҳолат бир неча марта содир бўлган.
Аёл воқеалардан бирини видеога олган. Унинг билдиришича, дастлаб оиласи бузилмаслигини ўйлаб, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга мурожаат қилмаган.
Жабрланувчи кейинчалик ҳолат юзасидан тегишли тартибда мурожаат қилган.
Суд мажлисида жабрланувчи ва гувоҳнинг кўрсатмалари, видеоёзувлар, ариза, тушунтириш хатлари ҳамда бошқа далиллар ўрганилган.
Суд ушбу далиллар асосида эркакнинг айби исботланган деган хулосага келган. Натижада эркак суд қарори билан 3 суткага маъмурий қамоқ жазосига ҳукм қилинган.
Изоҳлар 0
…