Рани Мукержи онасидан айрилди: юлдузлар ҳамдардлик билдирди

·0·Маданият
Рани Мукержи онасидан айрилди: юлдузлар ҳамдардлик билдирди

Болливуднинг машҳур актрисаси Рани Мукержи оиласи оғир жудоликка дуч келди. Актрисанинг онаси Кришна Мукержи 75 ёшида вафот этди.

Кришна Мукержи Бенгал кино санъатида плейбек хонандаси сифатида фаолият юритган. У қизининг ижодий фаолиятида ҳам муҳим ўрин эгаллаб, Ранининг санъат оламидаги йўлини қўллаб-қувватлаган.

Марҳуманинг сўнгги кузатув маросими ёпиқ тарзда ўтказилди. Шунга қарамай, Рани Мукержининг яқинлари ҳамда Болливуднинг кўплаб таниқли вакиллари маросимга келиб, оила аъзоларига ҳамдардлик билдирди.

Маросимда Шоҳруҳ Хон ва Гаури Хон, Айшвария Рай, Алия Бҳатт, Каран Жоҳар, Анил Капур каби машҳур санъаткорлар иштирок этди.

Ранининг амакиваччаси, машҳур актриса Кажол эса маросимга кела олмаган. У бошқа шаҳарда фильм суратга олиш жараёнида бўлгани маълум қилинди.

Кришна Мукержининг вафоти Болливуд аҳли ва актрисанинг мухлислари учун ҳам оғир йўқотиш бўлди.

Рани МукержиКришна МукержиБолливудБенгал кино
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рани Мукержига фахрий докторлик берилди: актриса кўз ёшларини тия олмади!Рани Мукержига фахрий докторлик берилди: актриса кўз ёшларини тия олмади!16 август 17:17Оқила Ғуломова «Уйда ёлғиз» фильми актрисаси Кэтрин О’Харага ўхшайдими? (фото)Оқила Ғуломова «Уйда ёлғиз» фильми актрисаси Кэтрин О’Харага ўхшайдими? (фото)Бугун 18:10«Келинлар қўзғолони», «Суюнчи» фильмларидаги роллари билан танилган Ноилa Тошкенбоева 83 ёшда«Келинлар қўзғолони», «Суюнчи» фильмларидаги роллари билан танилган Ноилa Тошкенбоева 83 ёшдаБугун 16:48"Шарқ" гуруҳи хонандаси Татьяна Зайсева ажрашганини маълум қилди ва хейтерларнинг гапларига жавоб берди"Шарқ" гуруҳи хонандаси Татьяна Зайсева ажрашганини маълум қилди ва хейтерларнинг гапларига жавоб бердиБугун 15:56Шаҳло Салаеванинг ўғли 2 ёшга тўлди: хонанданинг самимий тилаги эътибор марказида!Шаҳло Салаеванинг ўғли 2 ёшга тўлди: хонанданинг самимий тилаги эътибор марказида!Бугун 15:37Дунёдаги энг чиройли эркаклардан бири бўлган Паинг Такҳон нима сабабдан қамалган?Дунёдаги энг чиройли эркаклардан бири бўлган Паинг Такҳон нима сабабдан қамалган?Бугун 15:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ