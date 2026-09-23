Хитой девори қулади: Ўзбекистон шахматчилари 7-турда Хитойни 3:1 ҳисобида таслим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасининг 7-турида Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси (Ўзбекистон-1)
- Хитой терма жамоасини 3:1 ҳисобида мағлуб этди.
- Нодирбек Абдусатторов биринчи тахтада амалдаги жаҳон чемпиони Динг Лиренни, Нодирбек Якуббоев эса учинчи тахтада Ю Янгйини таслим этди.
- Жавоҳир Синдаров ва Муҳиддин Мадаминов ўз партияларини дуранг билан якунлаб, жамоанинг умумий устунлигини таъминлади.
Самарқанд шаҳри мезбонлик қилаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида бутун дунё ақл-заковат аҳлини лол қолдирган, тарих саҳифаларига зарҳал ҳарфлар билан муҳрланадиган оламшумул натижа қайд этилди. Турнир жадвалида пешқадамликни қўлда ушлаб турган Ўзбекистон эркаклар бош терма жамоаси (Ўзбекистон-1) 7-турнинг марказий, «олтинга тенг» жангида бош таъқибчи — қудратли Хитой терма жамоаси устидан 3:1 ҳисобида мутлақ ва бебаҳо ғалабани тантана қилди. Ушбу дуэлнинг бош қаҳрамони — биринчи тахтада дона сурган етакчимиз Нодирбек Абдусатторов бўлди. Нодирбек шахмат тожининг амалдаги соҳиби бўлмиш хитойлик суперюлдуз Динг Лиренни муросасиз тактик жанг остида тиз чўктириб, 1:0 ҳисобида тарихий ғалабани илиб кетди.
Учинчи тахтада эса яна бир маҳоратли гроссмейстеримиз Нодирбек Якуббоев жаҳон шахматида катта тажрибага эга бўлган Ю Янгйи устидан порлоқ ғалабага эришиб, Ўзбекистон устунлигини янада мустаҳкамлади. Иккинчи тахтада Жавоҳир Синдаров кучли рақиб Йи Вейга қарши қора доналарда мустаҳкам ҳимоя кўрсатиб дурангга эришган бўлса, тўртинчи тахтада Муҳиддин Мадаминов ҳам Ху Хиангю билан баҳсда ўз вазифасини бенуқсон бажариб, ярим очкони (0,5:0,5) жамоамиз ҳисобига ёзиб қўйди. Хитойдек супердержаванинг асосий таркиби устидан қозонилган ушбу 3:1 ҳисобидаги ишончли ғалаба Ўзбекистонни Олимпиада чемпионлиги сари улкан қадам ташлашини таъминлади.
Хўш, Абдусатторовнинг Динг Лирен устидан қозонган ғалабаси жаҳон шахмат рейтингини қандай ларзага солади, иккинчи Нодирбекнинг қаҳрамонлиги жамоани қандай қутқарди ва Ўзбекистоннинг олтин медаллар сари сакрашини энди ким тўхтата олади?
«Жаҳон чемпионининг мағлубияти, Якуббоевнинг зарбаси ва 3:1»: 7-турнинг 5 та асосий нуқтаси
Самарқанддаги супертўқнашувдан энг шов-шувли фактлар:
Абдусатторовдан тарихий ғалаба: Биринчи тахтада Нодирбек Абдусатторов жаҳон тожи соҳиби Динг Лирен устидан ғалаба қозониб (1:0), ўзбек шахмати қудратини яна бир бор исботлади;
Нодирбек Якуббоевнинг маҳорати: Учинчи тахтада Якуббоев Хитойнинг тажрибали вакили Ю Янгйини ишончли мағлубиятга учратиб, жамоанинг асосий ютуғини кафолатлади;
Хитой 3:1 ҳисобида синдирилди: Баҳсда шахматчиларимиз биргина тахтада ҳам мағлуб бўлмасдан, 2 та ғалаба ва 2 та дуранг билан рақибни тор-мор этди;
Синдаров ва Мадаминовнинг муҳим ҳиссаси: Иккинчи ва тўртинчи тахталарда Йи Вей ҳамда Ху Хиангюга қарши кечган мураккаб баҳслар дуранг билан якунланиб, ҳисобни мустаҳкамлади;
Якка пешқадамликнинг мустаҳкамланиши: 2-ўриндаги энг яқин таъқибчининг тўғридан-тўғри мағлуб этилиши термамизнинг Самарқанд Олимпиадаси чемпионлиги йўлини кескин осонлаштирди.
Ўзбекистон — Хитой: 7-турдаги шахсий тахталар ва якуний натижалар таққоси
Самарқанддаги 46-Олимпиаданинг марказий суперматчи протоколи:
Тахта рақами
Ўзбекистон миллий жамоаси
Ҳисоб
Хитой миллий жамоаси
Баҳснинг хусусияти ва оқибати
1-тахта
Нодирбек Абдусатторов
1 : 0
Динг Лирен
Амалдаги жаҳон чемпиони мағлуб этилди — куннинг бош сенсацияси
2-тахта
Жавоҳир Синдаров
0,5 : 0,5
Йи Вей
Хитойнинг асосий юлдузларидан бирига қарши ишончли дуранг
3-тахта
Нодирбек Якуббоев
1 : 0
Ю Янгйи
Стратегик ва кутилган олтин ғалаба
4-тахта
Муҳиддин Мадаминов
0,5 : 0,5
Ху Хиангю
Жамоавий устунликни таъминлаган муҳим ярим очко
ЖАМИ
ЎЗБЕКИСТОН-1
3 : 1
ХИТОЙ
Ўзбекистон якка пешқадамликни тўлиқ мустаҳкамлади
Шахмат экспертизаси ва таҳлил: Нега Хитой устидан қозонилган бу ғалаба феноменал аҳамиятга эга?
Халқаро гроссмейстерлар ва шахмат шарҳловчиларининг хулосалари:
Психологик «шок терапияси» ва Динг Лирен эффекти: Амалдаги жаҳон чемпиони Динг Лиренга қарши ўйинда Абдусатторовнинг босимдан қўрқмасдан, совуққонлик билан ғалабага эришиши нафақат ушбу матч, балки бутун Олимпиада тақдирига даҳшатли таъсир кўрсатади; бу Абдусатторовнинг шахсий рейтинги ва классик жаҳон тожи учун даъвогарлигини чўққига олиб чиқади;
«Икки Нодирбек»нинг мукаммал комбинацияси: Абдусатторов ва Якуббоевнинг параллел равишда ўз партияларини ғалаба билан тугатиши Хитой мураббийлар штабининг барча тактик режаларини чиппакка чиқарди; бу йигитларимиз жамоавий мусобақаларда энг хавфли дуэтга айланганини кўрсатмоқда;
Жавоҳир ва Муҳиддиннинг мудофаа санъати: Бундай катта масъулиятли учрашувларда дуранг ўйнаш ғалаба қозонишдек қадрлидир; Синдаровнинг Йи Вейга қарши, Мадаминовнинг эса Хиангюга қарши ўз тахталарини мустаҳкам ушлаб туриши ғалабанинг асосий пойдевори бўлди;
Олимпиада кубоги Самарқандда қолиш эҳтимоли: 7-турдан сўнг асосий рақобатчининг тўғридан-тўғри доғда қолдирилиши Ўзбекистонни турнир жадвалида таъқибчилардан узилиб кетишига йўл очди ва Ченнай-2022 чемпиони сифатида унвонни ўз уйимизда сақлаб қолиш имкониятини кескин оширди.
Ўзбекистон йигитлари Самарқанд заминида яна бир бор жаҳон шахматининг энг кучли буюк давлатини мағлуб этиб, ҳақиқий ақл-заковат эгалари эканини бутун дунёга кўрсатди.
Сизнингча, Нодирбек Абдусатторовнинг жаҳон чемпиони Динг Лиренни мағлуб этиши унинг тез орада шахмат бўйича яккалик классик жаҳон тожини қўлга киритишига асос бўла оладими? Йигитларимиз ушбу тарихий ғалабадан сўнг Олимпиаданинг олтин медалларини Самарқандда сақлаб қолишига 100% ишонасизми? Шахсий табрикларингиз ва фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда миллий спортимизнинг ушбу тарихий ғалабасига бағишланган мақолани барча шахмат ихлосмандларига улашинг!
Изоҳлар 0
…