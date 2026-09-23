Оқила Ғуломова «Уйда ёлғиз» фильми актрисаси Кэтрин О’Харага ўхшайдими? (фото)

·37·Маданият
Оқила Ғуломова «Уйда ёлғиз» фильми актрисаси Кэтрин О’Харага ўхшайдими? (фото)

Актриса Оқила Ғуломова «Омон-Омон» кўрсатувида меҳмон бўлиб, ижодий фаолияти ва ҳаёти ҳақида суҳбатлашди. Суҳбат давомида бошловчилар мухлислардан келган қизиқ фикрни ҳам ўртага ташлашди.

«— Оқила хоним Ғуломовани ҳар гал кўрганимда таниш чеҳраларга ўхшатаман. Ҳозир мухлисларимиздан ҳам шундай бир фикр келиб тушди. Улар ҳатто суратлар ҳам жўнатишибди. Оқила хоним Ғуломова машҳур канадалик актриса Кэтрин О’Харага ўхшайди, дея таъриф беришибди. Қани, мухлисларимиздан сўраймиз, улар чиндан ҳам ўхшайдими? Кэтрин О’Харага қай даражада ўхшайдилар?» — деди бошловчилардан бири.

Шундан сўнг икки актрисанинг суратлари экранларга чиқарилиб, уларнинг ташқи кўринишидаги ўхшаш жиҳатлар томошабинлар эътиборига ҳавола қилинди.

Ikki nafar jigarrang sochli ayolning yonma-yon portretlari.

Хўш, сизингча, Оқила Ғуломова «Уйда ёлғиз» фильми орқали танилган Кэтрин О’Харага қанчалик ўхшайди? Фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг.

Маълумот учун, Кэтрин О’Хара 1990 йилда суратга олинган «Уйда ёлғиз» фильмида Кевин Маккаллистернинг онаси Кейт образини ижро этган. Актриса 2026 йил 30 январда 71 ёшида вафот этган.

Оқила ҒуломоваКэтрин О’ХараОмон-ОмонУйда ёлғиз
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Севинч Исмоилова болаликдаги лақаби, фарзандларига қўймоқчи бўлган исмлар ва қарзлари ҳақида гапирдиСевинч Исмоилова болаликдаги лақаби, фарзандларига қўймоқчи бўлган исмлар ва қарзлари ҳақида гапирдиБугун 13:50Мухлиса Бобоқулова совчиларни нега рад этмоқда? Актриса бўлажак турмуш ўртоғи қандай бўлишини айтди (видео)Мухлиса Бобоқулова совчиларни нега рад этмоқда? Актриса бўлажак турмуш ўртоғи қандай бўлишини айтди (видео)16 сентябр 16:38Дилдора Зокирова қизига нега “Муздалифабону” деб исм қўйганини айтди (видео)Дилдора Зокирова қизига нега “Муздалифабону” деб исм қўйганини айтди (видео)18 август 14:13Имрон 27 кило озди: “Ҳозир саҳнада бемалол қимирлаяпман” (видео)Имрон 27 кило озди: “Ҳозир саҳнада бемалол қимирлаяпман” (видео)8 август 13:55Зулайхо Бойхонова: «Данагидан мағзи ширин экан» (видео)Зулайхо Бойхонова: «Данагидан мағзи ширин экан» (видео)6 август 08:46“Уйда ёлғиз” фильми яна катта экранларга қайтиши мумкин“Уйда ёлғиз” фильми яна катта экранларга қайтиши мумкин30 июл 17:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ