Покистонда вазир Фазал Шакур Хон қуролланган гуруҳ томонидан ўғирлаб кетилди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Покистоннинг Жамоат ишлари ва коммуникациялар вазири Фазал Шакур Хон кундузи, гавжум йўлда қуролланган гуруҳ томонидан ўғирлаб кетилди.
- Ҳодиса гувоҳлари томонидан тасвирга олинган видеоларда вазирнинг кортежи тўхтатилиб, у куч билан номаълум томонга олиб кетилгани кўринади.
- Юқори мартабали мулозимнинг осонлик билан гаровга олиниши мамлакат хавфсизлик тизимидаги жиддий муаммоларни фош этди.
Жанубий Осиёнинг муҳим давлатларидан бири бўлган Покистонда бутун мамлакат сиёсий доираларини ларзага солган фавқулодда жиноий ва сиёсий воқеа содир бўлди. Покистоннинг Жамоат ишлари ва коммуникациялар вазири Фазал Шакур Хон номаълум қуролланган жангари гуруҳ томонидан очиқдан-очиқ, кундуз куни ўғирлаб кетилди. Ҳодиса гувоҳлари томонидан тасвирга олинган ва ижтимоий тармоқларга сизиб чиққан видеолавҳаларда қуролланган ва қора кийинган бир гуруҳ шахслар серқатнов йўл ўртасида вазирнинг хизмат кортежи ва автомашинасини тўхтатгани, сўнгра ҳеч қандай қаршиликсиз юқори мартабали мулозимни куч ишлатиб номаълум томонга олиб кетгани яққол кўринади.
Ҳукумат аъзосининг шу даражада осонлик билан гаровга олиниши мамлакат хавфсизлик тизимининг жиддий парокандаликка юз тутганини намойиш этиб, Исломободда хавфсизлик бўйича шошилинч йиғилишлар ўтказилишига сабаб бўлди. Айни дақиқаларда Покистон полицияси, армия бўлинмалари ва миллий хавфсизлик хизматлари томонидан ҳудуд бўйлаб кенг кўламли қидирув-қутқарув ва тергов-суриштирув операциялари олиб борилмоқда; вазирнинг қаерда сақланаётгани ва жиноятчиларнинг асл талаблари аниқланмоқда.
Хўш, вазирнинг ўғирланиши ортида қайси экстремистик ёки сепаратистик кучлар турибди, бу воқеа ҳукуматни истеъфо ёқасига олиб келадими ва Покистоннинг беқарор минтақаларида назорат қўлдан чиқдими?
«Очиқдан-очиқ ҳужум, йўл тўсилиши ва номаълум манзил»: Жиноятнинг 5 та асосий нуқтаси
Покистондаги мудҳиш воқеадан энг муҳим факт ва тафсилотлар:
Вазир кундузи ўғирланди: Жамоат ишлари ва коммуникациялар вазири Фазал Шакур Хон кундуз куни, гавжум ҳудудда очиқдан-очиқ олиб қочиб кетилди;
Қуролланган тўданинг рейд ҳаракати: Гувоҳлар тасвирида қора ниқоб ва қуролланган шахслар вазир автомобилини қуршаб олиб, уни мажбуран олиб кетгани қайд этилган;
Манзил номаълум қолмоқда: Ҳужумдан сўнг жиноятчилар изсиз ғойиб бўлган, ҳозирча улар ҳеч қандай расмий сиёсий ёки молиявий талаб билдирмаган;
Куч тузилмаларининг шошилинч амалиёти: Покистон махсус хизматлари, полиция ва армия барча чиқиш йўлларини блоклаб, тезкор қидирув ишларини бошлади;
Давлат аппаратида хавфсизлик бўҳрони: Юқори мартабали вазирнинг давлат муҳофазаси остида ўғирланиши мамлакат ички хавфсизлик тизимидаги чуқур муаммоларни фош қилди.
Покистонда давлат арбоблари хавфсизлиги: Реал ҳолат ва тизим муаммолари таҳлили
Мазкур воқеа юзасидан юзага келган хавфсизлик бўшлиқлари параметрлари:
Мезонлар ва йўналишлар
Стандарт давлат ҳимояси талаби
Фазал Шакур Хон воқеасидаги ҳолат
Жабрланувчи шахс
Ҳукумат вазири, давлат арбоби
Жамоат ишлари ва коммуникациялар вазири
Ҳужум вақти ва шароити
Қўриқланадиган хавфсиз ҳаракатланиш
Кундуз куни, очиқ трассада, одамлар кўз ўнгида
Ҳужумчиларнинг тактикаси
Разведка томонидан олдиндан сезилиши шарт
Автомобилни тўхтатиш, қуршовга олиш ва куч билан олиб қочиш
Давлат қўриқлаш хизмати реакцияси
Қуролли қаршилик ва объектни ҳимоя қилиш
Қаршиликсиз ёки минимал даражада назорат бой берилган
Эҳтимолий айбдорлар
Жиноий ёки террорчи гуруҳлар
Айримачи, экстремистик гуруҳлар ёки сиёсий ёлланма тўдалар
Ҳозирги ҳолат ва кўрилган чора
Фавқулодда ҳолат режими
Махсус хизматлар ва армия томонидан кенг қамровли қидирув
Хавфсизлик ва геосиёсий эксперт хулосаси: Нега бу воқеа Покистон учун хавфли сигнал?
Халқаро хавфсизлик экспертлари ва шарқшуносларнинг хулосалари:
«Давлат ҳокимияти заифлашуви» синдроми: Одатда оддий фуқаролар ёки маҳаллий бойларнинг ўғирланиши тез-тез учраса-да, амалдаги вазирнинг очиқчасига олиб кетилиши — жиноий ва қуролли гуруҳларнинг давлат қонунларидан заррача қўрқмаслигини намойиш этади; бу марказий ҳукуматнинг обрўсига берилган ҳалокатли зарбадир;
Эҳтимолий сиёсий босим ва савдолашув: Вазирларнинг ўғирланиши одатда катта миқдордаги товон пули ундиришдан кўра, қамоқда сақланаётган жангариларни озод қилиш, муайян вилоятларда армия амалиётларини тўхтатиш ёки ҳукумат сиёсатини ўзгартириш учун сиёсий гаров сифатида ишлатилади;
Минтақавий беқарорлик ва радикал кучлар фаоллашуви: Покистоннинг чегарадош ва тоғли провинцияларида фаолият юритувчи радикал гуруҳлар марказий ҳокимиятга қарши курашда энди шаҳарлар ичидаги амалдорларни тўғридан-тўғри нишонга олиш тактикасига ўтганини кўрсатмоқда;
Ички инқироз ва сиёсий парчаланиш: Ушбу воқеа Покистон парламенти ва ҳукуматида жиддий истеъфолар ва хавфсизлик идоралари раҳбарларининг жавобгарликка тортилишига олиб келиши муқаррар.
Вазир Фазал Шакур Хоннинг кундузи олиб қочилиши Покистон давлатчилиги ва хавфсизлик идоралари учун ҳаёт-мамот синовига айланди.
Сизнингча, амалдаги вазирнинг ҳеч қандай қаршиликсиз ўғирлаб кетилишида хавфсизлик хизматларининг бепарволиги ёки ички сотқинлик омили борми? Бундай шов-шувли жиноят ортида қайси кучлар турган бўлиши мумкин? Шахсий фикр ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда Жанубий Осиёдаги ушбу хавотирли воқеага бағишланган таҳлилий мақолани барча билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…