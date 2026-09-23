Покистонда вазир Фазал Шакур Хон қуролланган гуруҳ томонидан ўғирлаб кетилди (видео)

·10·Дунё
Покистонда вазир Фазал Шакур Хон қуролланган гуруҳ томонидан ўғирлаб кетилди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Покистоннинг Жамоат ишлари ва коммуникациялар вазири Фазал Шакур Хон кундузи, гавжум йўлда қуролланган гуруҳ томонидан ўғирлаб кетилди.
  • Ҳодиса гувоҳлари томонидан тасвирга олинган видеоларда вазирнинг кортежи тўхтатилиб, у куч билан номаълум томонга олиб кетилгани кўринади.
  • Юқори мартабали мулозимнинг осонлик билан гаровга олиниши мамлакат хавфсизлик тизимидаги жиддий муаммоларни фош этди.

Жанубий Осиёнинг муҳим давлатларидан бири бўлган Покистонда бутун мамлакат сиёсий доираларини ларзага солган фавқулодда жиноий ва сиёсий воқеа содир бўлди. Покистоннинг Жамоат ишлари ва коммуникациялар вазири Фазал Шакур Хон номаълум қуролланган жангари гуруҳ томонидан очиқдан-очиқ, кундуз куни ўғирлаб кетилди. Ҳодиса гувоҳлари томонидан тасвирга олинган ва ижтимоий тармоқларга сизиб чиққан видеолавҳаларда қуролланган ва қора кийинган бир гуруҳ шахслар серқатнов йўл ўртасида вазирнинг хизмат кортежи ва автомашинасини тўхтатгани, сўнгра ҳеч қандай қаршиликсиз юқори мартабали мулозимни куч ишлатиб номаълум томонга олиб кетгани яққол кўринади.

Ҳукумат аъзосининг шу даражада осонлик билан гаровга олиниши мамлакат хавфсизлик тизимининг жиддий парокандаликка юз тутганини намойиш этиб, Исломободда хавфсизлик бўйича шошилинч йиғилишлар ўтказилишига сабаб бўлди. Айни дақиқаларда Покистон полицияси, армия бўлинмалари ва миллий хавфсизлик хизматлари томонидан ҳудуд бўйлаб кенг кўламли қидирув-қутқарув ва тергов-суриштирув операциялари олиб борилмоқда; вазирнинг қаерда сақланаётгани ва жиноятчиларнинг асл талаблари аниқланмоқда.

Хўш, вазирнинг ўғирланиши ортида қайси экстремистик ёки сепаратистик кучлар турибди, бу воқеа ҳукуматни истеъфо ёқасига олиб келадими ва Покистоннинг беқарор минтақаларида назорат қўлдан чиқдими?

«Очиқдан-очиқ ҳужум, йўл тўсилиши ва номаълум манзил»: Жиноятнинг 5 та асосий нуқтаси

Покистондаги мудҳиш воқеадан энг муҳим факт ва тафсилотлар:

  • Вазир кундузи ўғирланди: Жамоат ишлари ва коммуникациялар вазири Фазал Шакур Хон кундуз куни, гавжум ҳудудда очиқдан-очиқ олиб қочиб кетилди;

  • Қуролланган тўданинг рейд ҳаракати: Гувоҳлар тасвирида қора ниқоб ва қуролланган шахслар вазир автомобилини қуршаб олиб, уни мажбуран олиб кетгани қайд этилган;

  • Манзил номаълум қолмоқда: Ҳужумдан сўнг жиноятчилар изсиз ғойиб бўлган, ҳозирча улар ҳеч қандай расмий сиёсий ёки молиявий талаб билдирмаган;

  • Куч тузилмаларининг шошилинч амалиёти: Покистон махсус хизматлари, полиция ва армия барча чиқиш йўлларини блоклаб, тезкор қидирув ишларини бошлади;

  • Давлат аппаратида хавфсизлик бўҳрони: Юқори мартабали вазирнинг давлат муҳофазаси остида ўғирланиши мамлакат ички хавфсизлик тизимидаги чуқур муаммоларни фош қилди.

Покистонда давлат арбоблари хавфсизлиги: Реал ҳолат ва тизим муаммолари таҳлили

Мазкур воқеа юзасидан юзага келган хавфсизлик бўшлиқлари параметрлари:

Мезонлар ва йўналишлар

Стандарт давлат ҳимояси талаби

Фазал Шакур Хон воқеасидаги ҳолат

Жабрланувчи шахс

Ҳукумат вазири, давлат арбоби

Жамоат ишлари ва коммуникациялар вазири

Ҳужум вақти ва шароити

Қўриқланадиган хавфсиз ҳаракатланиш

Кундуз куни, очиқ трассада, одамлар кўз ўнгида

Ҳужумчиларнинг тактикаси

Разведка томонидан олдиндан сезилиши шарт

Автомобилни тўхтатиш, қуршовга олиш ва куч билан олиб қочиш

Давлат қўриқлаш хизмати реакцияси

Қуролли қаршилик ва объектни ҳимоя қилиш

Қаршиликсиз ёки минимал даражада назорат бой берилган

Эҳтимолий айбдорлар

Жиноий ёки террорчи гуруҳлар

Айримачи, экстремистик гуруҳлар ёки сиёсий ёлланма тўдалар

Ҳозирги ҳолат ва кўрилган чора

Фавқулодда ҳолат режими

Махсус хизматлар ва армия томонидан кенг қамровли қидирув

Хавфсизлик ва геосиёсий эксперт хулосаси: Нега бу воқеа Покистон учун хавфли сигнал?

Халқаро хавфсизлик экспертлари ва шарқшуносларнинг хулосалари:

  • «Давлат ҳокимияти заифлашуви» синдроми: Одатда оддий фуқаролар ёки маҳаллий бойларнинг ўғирланиши тез-тез учраса-да, амалдаги вазирнинг очиқчасига олиб кетилиши — жиноий ва қуролли гуруҳларнинг давлат қонунларидан заррача қўрқмаслигини намойиш этади; бу марказий ҳукуматнинг обрўсига берилган ҳалокатли зарбадир;

  • Эҳтимолий сиёсий босим ва савдолашув: Вазирларнинг ўғирланиши одатда катта миқдордаги товон пули ундиришдан кўра, қамоқда сақланаётган жангариларни озод қилиш, муайян вилоятларда армия амалиётларини тўхтатиш ёки ҳукумат сиёсатини ўзгартириш учун сиёсий гаров сифатида ишлатилади;

  • Минтақавий беқарорлик ва радикал кучлар фаоллашуви: Покистоннинг чегарадош ва тоғли провинцияларида фаолият юритувчи радикал гуруҳлар марказий ҳокимиятга қарши курашда энди шаҳарлар ичидаги амалдорларни тўғридан-тўғри нишонга олиш тактикасига ўтганини кўрсатмоқда;

  • Ички инқироз ва сиёсий парчаланиш: Ушбу воқеа Покистон парламенти ва ҳукуматида жиддий истеъфолар ва хавфсизлик идоралари раҳбарларининг жавобгарликка тортилишига олиб келиши муқаррар.

Вазир Фазал Шакур Хоннинг кундузи олиб қочилиши Покистон давлатчилиги ва хавфсизлик идоралари учун ҳаёт-мамот синовига айланди.

Сизнингча, амалдаги вазирнинг ҳеч қандай қаршиликсиз ўғирлаб кетилишида хавфсизлик хизматларининг бепарволиги ёки ички сотқинлик омили борми? Бундай шов-шувли жиноят ортида қайси кучлар турган бўлиши мумкин? Шахсий фикр ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда Жанубий Осиёдаги ушбу хавотирли воқеага бағишланган таҳлилий мақолани барча билан баҳам кўринг!

ПокистонФазал Шакур ХонЖамоат ишлари ва коммуникациялар вазириИсломобод
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?11 сентябр 17:22Украина ҳукумати кетди: қиш олдидан янги ҳукумат учун катта синов...Украина ҳукумати кетди: қиш олдидан янги ҳукумат учун катта синов...14 июл 23:06Жинсий тегажоғликда айбланган Карим Хон лавозимидан олиндиЖинсий тегажоғликда айбланган Карим Хон лавозимидан олинди25 июл 15:06Италиядаги музейдан машҳур рассомларнинг асарлари ўғирлаб кетилдиИталиядаги музейдан машҳур рассомларнинг асарлари ўғирлаб кетилди30 март 09:46Покистонда эри томонидан 12 йил уйда қамаб қўйилган аёл озод қилиндиПокистонда эри томонидан 12 йил уйда қамаб қўйилган аёл озод қилинди24 июн 23:00700 йил аввал сувга ғарқ бўлган шаҳар сирлари очилмоқда700 йил аввал сувга ғарқ бўлган шаҳар сирлари очилмоқдаБугун 21:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота