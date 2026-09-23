Қидирувдаги шахс топилгач, 110,7 млн. сўм алимент қарзини тўлаб қўйди
Мажбурий ижро бюроси Амударё туман бўлими иш юритувида мавжуд бўлган, Фуқаролик ишлари бўйича Мирзо Улуғбек туманлараро суднинг 2024 йил 10 февраль кунги суд буйруғига мувофиқ, ундирувчи Н.М. фойдасига тарбиясидаги уч нафар фарзандлари таъминоти учун қарздор С.А.дан алимент ундириш белгиланган.
Шунга қарамасдан қарздор томонидан алимент пуллари ўз вақтида тўлаб борилмаганлиги оқибатида унинг қарздорлиги 110 млн. сўмдан ошиб кетган бўлиб, ушбу қарзни ундириш мақсадида, қарздорнинг яшаш манзилига борилганида, у ушбу манзилда яшамаётганлиги аниқланган.
Қарздорнинг яшаш манзили ҳақида аниқ маълумот йўқлиги сабабли, унга нисбатан бўлим давлат ижрочиси томонидан қидирув эълон қилинган.
Мажбурий ижро бюроси Қорақалпоғистон Республикаси бошқармаси қидирув шуъбаси ходимлари томонидан амалга оширилган тезкор-қидирув тадбирлари натижасида қарздор Тошкент шаҳридан топилиб, жорий йилнинг 23 сентябрь куни юзага келган 110,7 млн. сўм қарздорликни собиқ турмуш ўртоғига тўлаб берган.
Изоҳлар 0
…