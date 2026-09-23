Қидирувдаги шахс топилгач, 110,7 млн. сўм алимент қарзини тўлаб қўйди

·6·Жамият
Қидирувдаги шахс топилгач, 110,7 млн. сўм алимент қарзини тўлаб қўйди

Мажбурий ижро бюроси Амударё туман бўлими иш юритувида мавжуд бўлган, Фуқаролик ишлари бўйича Мирзо Улуғбек туманлараро суднинг 2024 йил 10 февраль кунги суд буйруғига мувофиқ, ундирувчи Н.М. фойдасига тарбиясидаги уч нафар фарзандлари таъминоти учун қарздор С.А.дан алимент ундириш белгиланган.

 Шунга қарамасдан қарздор томонидан алимент пуллари ўз вақтида тўлаб борилмаганлиги оқибатида унинг қарздорлиги 110 млн. сўмдан ошиб кетган бўлиб, ушбу қарзни ундириш мақсадида, қарздорнинг яшаш манзилига борилганида, у ушбу манзилда яшамаётганлиги аниқланган.

 Қарздорнинг яшаш манзили ҳақида аниқ маълумот йўқлиги сабабли, унга нисбатан бўлим давлат ижрочиси томонидан қидирув эълон қилинган.

 Мажбурий ижро бюроси Қорақалпоғистон Республикаси бошқармаси қидирув шуъбаси ходимлари томонидан амалга оширилган тезкор-қидирув тадбирлари натижасида қарздор Тошкент шаҳридан топилиб, жорий йилнинг 23 сентябрь куни юзага келган 110,7 млн. сўм қарздорликни собиқ турмуш ўртоғига тўлаб берган.

Мажбурий ижро бюросиАмударё туман бўлимиМирзо Улуғбекалимент ундириш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Берунийда МИБ ходимлари ёрдамида икки оила яраштирилдиБерунийда МИБ ходимлари ёрдамида икки оила яраштирилди16 сентябр 21:52Даромадни яшириш даври тугамоқда: Энди алимент ҳисоблаш тартиби тубдан ўзгариши мумкинДаромадни яшириш даври тугамоқда: Энди алимент ҳисоблаш тартиби тубдан ўзгариши мумкин12 сентябр 10:0818 ёшга тўлган кунида — Ота алимент қарзини тўлаб берди18 ёшга тўлган кунида — Ота алимент қарзини тўлаб берди24 август 19:31 110 миллион сўм миқдоридаги алимент олдиндан тўлаб берилди 110 миллион сўм миқдоридаги алимент олдиндан тўлаб берилди9 сентябр 17:22Метродаги текширув: қидирувдаги уч шахс ушландиМетродаги текширув: қидирувдаги уч шахс ушланди14 июл 12:22Ишламайдиган фуқаролар учун алимент миқдори оширилдиИшламайдиган фуқаролар учун алимент миқдори оширилди11 май 15:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ