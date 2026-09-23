700 йил аввал сувга ғарқ бўлган шаҳар сирлари очилмоқда

·0·Дунё
700 йил аввал сувга ғарқ бўлган шаҳар сирлари очилмоқда

Буюк Британияда тахминан 700 йил аввал Шимолий денгиз тубига ғарқ бўлган ўрта асрларга оид Шипден шаҳарчасининг излари топилди. Ғаввослар Норфолк графлигидаги Кромер соҳилидан бир неча юз метр узоқликда инсон қўли билан яратилган 25 та сирли объектни аниқлаб, уларни суратга олди. Бу ҳақда Jam Press хабар берди.

Маълум қилинишича, денгиз тубидан топилган чақмоқтошдан қурилган иншоотлар XIV асрга тааллуқли. Тадқиқотчиларнинг фикрича, улар қадимий тўғонлар, пристаннинг бир қисми ёки бошқа соҳилбўйи иншоотлари бўлиши мумкин.

Шипден аҳоли пункти XIV аср давомида аста-секин Шимолий денгиз сувлари остида қолган. 1362 йилда содир бўлган кучли бўрон эса шаҳарчанинг қирғоқ чизиғини деярли бутунлай вайрон қилган.

Британиялик ғаввослар чўккан шаҳар харобаларини биринчи марта батафсил суратга олиб, улар асосида рақамли 3D моделлар ҳам яратди. Бу мутахассисларга денгиз остида сақланиб қолган иншоотларни яхшироқ ўрганиш имконини бермоқда.

Топилма яна бир машҳур афсонага ойдинлик киритди. Кромер аҳолиси орасида Church Rock, яъни «Ибодатхона қояси» остида Авлиё Пётр ибодатхонаси яширингани ҳақида узоқ йиллардан бери ҳикоя қилиб келинган.

Бироқ ғаввослар аниқлаган объект ибодатхона эмас, балки ўрта асрларга оид қирғоқ истеҳкомининг бир қисми бўлиши мумкинлиги маълум бўлди. Бу эса машҳур афсонанинг ҳақиқатга мос келмаслиги эҳтимолини кучайтирди.

«Кромерда ўсган ҳаммамиз Church Rock ҳақидаги ҳикояларни эшитиб улғайганмиз. Шу сабабли бу афсона нотўғри бўлиши мумкинлигини англаш катта қадамдир. Биз ҳозир ўрта аср ҳужжатларини ўрганиб, уларни денгиз тубидан топилган объектлар билан таққослаяпмиз. Ҳозирча узил-кесил хулосалар эмас, балки тахминларни илгари суряпмиз», деди «Кромер музейи дўстлари» жамияти раиси ва лойиҳа директори Питер Стиббонс.

Бу ҳудуд тарихида яна бир қизиқ воқеа бор. 1888 йилда «Виктория» сайёҳлик кемаси сув остидаги қояга урилиб, ҳалокатга учраган. Кейинчалик кема қолдиқлари қоянинг бир қисми билан бирга портлатиб юборилган. Бундан мақсад кемалар ҳаракатига халақит бериши мумкин бўлган тўсиқни бартараф этиш эди.

Бироқ бу ишлар давомида қимматли археологик объектларга ҳам зарар етказилган бўлиши эҳтимоли бор.

«Дастлабки қизиқишимиз “Виктория” кемаси қолдиқларини топиш имконияти билан боғлиқ эди. Аммо Кромер жамоасига Шипден тарихини яхшироқ тушунишда ёрдам берганимиз биз учун катта ютуқ бўлди. Эҳтимол, Church Rock аслида қирғоқ истеҳкоми бўлган. Шунинг учун ибодатхонанинг ўзини қидириш ишлари ҳали давом этади», деди катта ғаввос Ник Шиллер.

Тадқиқотлар Миллий лотерея мероси жамғармаси кўмагида Альфред Савин лойиҳаси доирасида амалга оширилмоқда. Ғаввослик мавсуми ҳозирча якунланган бўлса-да, олимлар изланишларни 2027 йилда давом эттиришни режалаштирмоқда.

Топилган археологик материаллар ва яратилган 3D моделлар Кромер музейида намойиш этиш ҳамда интернетда жамоатчиликка тақдим қилиш учун тайёрланмоқда.

Аввалроқ Шотландия соҳилларида ҳам сув остида қолган қимматбаҳо топилмаларга эга кема аниқлангани ҳақида хабар берилган эди. Англия ва Шотландия қироли Чарльз I га тегишли бўлган ушбу кема 1633 йилда чўкиб кетган бўлиб, унинг бортидаги қироллик буюмлари ва санъат асарлари билан бирга топилманинг умумий қиймати 1 миллиард доллардан ортиқ бўлиши мумкинлиги айтилган.

Шипден археологияКромер музейиChurch RockВиктория кемаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тожмаҳал: Бобурийлар заковати, мармарга сингиган мотам ва тирик тарих сирлариТожмаҳал: Бобурийлар заковати, мармарга сингиган мотам ва тирик тарих сирлари11 сентябр 12:29Турист сувга сакраб, фожиали ҳалокатга учрадиТурист сувга сакраб, фожиали ҳалокатга учради8 сентябр 01:289 миллион евролик яхта чўкиб кетди9 миллион евролик яхта чўкиб кетди17 август 14:02Уфада дарёда чўмилган ўзбекистонлик фожиали тарзда ҳалок бўлдиУфада дарёда чўмилган ўзбекистонлик фожиали тарзда ҳалок бўлди30 июл 18:3680 йиллик Учинчи рейх кемаси Дунай дарёсидан юзага чиқди80 йиллик Учинчи рейх кемаси Дунай дарёсидан юзага чиқди3 август 12:32Ҳурмуз бўғозида уруш: АҚШ танкерни чўктирди, Эрон ракеталар билан зарба бердиҲурмуз бўғозида уруш: АҚШ танкерни чўктирди, Эрон ракеталар билан зарба берди6 сентябр 10:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота