Дунёнинг энг чиройли эркаги ким ва у нега қамоққа тушган?

·1·Маданият
Дунёнинг энг чиройли эркаги ким ва у нега қамоққа тушган?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 2021 йилда ТК Кандлер томонидан дунёнинг энг келишган юзи деб топилган мянмалик актёр ва модел Пайинг Такхон ҳарбий тўнтаришга қарши намойишларда иштирок этгани учун уч йилга озодликдан маҳрум этилган эди.
  • Унинг машҳурлиги Мянма чегараларидан ташқарига чиқиб, Таиландда ҳам мухлислари кўпайган, аммо 2021 йил 8 апрелда ҳарбий тўнтаришни қоралагани учун ҳибсга олиниб, уч йиллик қамоқ жазосига ҳукм қилинган.

Мьянмалик актёр ва модель Пайинг Такхон 2021 йилда TC Candler томонидан дунёнинг энг келишган эркак юзи деб топилган. Бироқ ушбу эътироф унга нисбатан суд ҳукми чиқарилган вақтга тўғри келди: у ҳарбий тўнтаришга қарши намойишларда иштирок этгани учун уч йилга озодликдан маҳрум этилган эди.

Пайинг Такхон 1996 йилда Мьянманинг ғарбий қисмидаги Котаун шаҳрида олти фарзандли оиланинг тўртинчи фарзанди бўлиб туғилган. Мактабни тамомлагач, мамлакатнинг энг йирик шаҳри Янгонга бориб, ўзини синаб кўришга қарор қилди.

18 ёшида у Жон Лвиннинг моделлик мактабига ўқишга кирди. У ерда суратга тушиш ва подиумда юриш сирларини ўрганди. Узун сочлари ва мушакдор тана тузилиши унинг ўзига хос қиёфасини янада ажратиб турарди.

Кўп ўтмай John Lwin’s Star & Model International агентлиги унга ҳамкорлик таклиф қилди. Реклама, мусиқий клиплар ва журналлар учун суратга тушишлар ортидан унинг карьераси жадал ривожлана бошлади.

Пайинг Такхон 2017 йилда «Ярим тун сайёҳи» фильмидаги бош роли орқали актёр сифатида ҳам танилди. Шу билан бирга, у мусиқа билан шуғуллана бошлади ва ижтимоий тармоқларда катта аудитория тўплади.

Qora kostyumdagi yigit tugmachalarini toʻgʻrilab, qora fonda turibdi.

Унинг машҳурлиги Мьянма чегараларидан ҳам ташқарига чиқиб, Таиландда ҳам мухлислари кўпайди. Пайинг мамлакат туризмини тарғиб қилувчи элчи сифатида ҳам фаолият юритган.

TC Candler рейтингида у 2020 йилда 10-ўринни эгаллаган бўлса, 2021 йилда биринчи ўринга кўтарилди. Шу тариқа Пайинг Такхон дунёнинг энг келишган юзи сифатида эътироф этилди.

Монастирдаги икки ҳафта

2021 йил бошида Пайингнинг буддавий роҳиблар билан бирга тушган, сочи қирилган суратлари интернетда тарқалди. У икки ҳафта давомида монастирда яшаб, рўза, ибодат ва медитация билан шуғулланган.

Бу ҳолат унинг мухлислари орасида турли саволларни пайдо қилди. Кейинчалик маълум бўлишича, у монастирдаги ҳаёт орқали бир муддат тин олиш ва ўзини руҳан тиклашга ҳаракат қилган.

Норозилик намойишлари ва ҳибс

To‘q qizil libosdagi tatuirovkali yigit banan barglari yonida turibdi.

2021 йил 1 февралда Мьянмада ҳарбийлар ҳокимиятни эгаллаб олди. Шундан кейин мамлакатда кенг кўламли норозилик намойишлари бошланди.

Пайинг Такхон ҳам ҳарбий тўнтаришни очиқ қоралаб, ижтимоий тармоқларда ўз муносабатини билдирди ва намойишларда иштирок этди. У фуқароларнинг сайланган ҳокимиятни танлаш ҳуқуқини ҳимоя қилишга чақирди.

2021 йил 8 апрель куни ҳарбийлар уни Янгондаги онасининг уйидан ҳибсга олди. Кейинчалик уни Мьянма Жиноят кодексининг 505(а)-моддаси бўйича айблаб, уч йиллик қамоқ жазосига ҳукм қилишди.

Энг қизиғи, Пайинг қамоқда бўлган пайтда TC Candler уни 2021 йилнинг энг келишган юзи деб эълон қилди. Рейтинг тақдимотида ташкилот унинг сурати ёнига «Free this man» — «Бу инсонни озод қилинг» деган чақириқни ҳам жойлаштирди.

Пайинг Такхон қамоқда қарийб 11 ой қолди. 2022 йил 2 мартда у давлат авфи асосида озод қилинди ва уйига қайтди.

Шу тариқа, модель ва актёрнинг ҳаётида қисқа вақт ичида подиум, кино, монастир ва қамоқ каби мутлақо турлича босқичлар бирлашди. Бугун эса Пайинг Такхон ижтимоий тармоқларда фаоллигини давом эттириб, мухлислари билан мулоқот қилиб келмоқда.

Пайинг ТакхонTC CandlerМьянма ҳарбий тўнтаришМьянма Жиноят кодекси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин13 июн 23:27Мухлиса Бобоқулова совчиларни нега рад этмоқда? Актриса бўлажак турмуш ўртоғи қандай бўлишини айтди (видео)Мухлиса Бобоқулова совчиларни нега рад этмоқда? Актриса бўлажак турмуш ўртоғи қандай бўлишини айтди (видео)16 сентябр 16:38Райҳон Уласенованинг "келин салом" маросимидан чиройли лавҳалар (видео)Райҳон Уласенованинг "келин салом" маросимидан чиройли лавҳалар (видео)9 август 12:35Азиз Раметов "Азиз қамалибди" деган миш-мишларга жавоб берди (видео)Азиз Раметов "Азиз қамалибди" деган миш-мишларга жавоб берди (видео)10 июл 13:19Энг қиммат турк сериаллари ва уларнинг ажойиб ҳикоясиЭнг қиммат турк сериаллари ва уларнинг ажойиб ҳикояси2 апрел 17:00Улуғбек Раҳматуллаев Озодбек Назарбеков ҳақида кутилмаган воқеани очиқладиУлуғбек Раҳматуллаев Озодбек Назарбеков ҳақида кутилмаган воқеани очиқлади17 июн 16:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ