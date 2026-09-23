Xiaomi компанияси янги Xiaomi Ватч S5 ақлли соатларини тақдим этди
Xiaomi компанияси ўзининг янги флагман қурилмалари билан бир қаторда Xiaomi Ватч S5 ақлли соатларини расман намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, замонавий ва ҳамёнбоп гаджет 200 доллардан паст нархда бозорга чиқарилмоқда ҳамда илғор функциялари билан эътиборни тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги ақлли соатнинг асосий версияси фтореластерли тасм билан 195 доллар этиб белгиланган. Харидорлар, шунингдек, табиий чармдан ясалган тасмали 225 долларлик модификацияни ёки шаффоф корпусга эга махсус версияни танлашлари мумкин бўлади.
Дизайн ва техник хусусиятларXiaomi Ватч S5 ихчам ўлчамлари билан ажралиб туради: қурилма 41 миллиметрли форматдаги корпусга эга бўлиб, унинг қалинлиги атиги 9,9 миллиметрни, оғирлиги эса 36 граммни ташкил қилади. Соат 1,32 дюймли юқори сифатли дисплей билан жиҳозланган бўлиб, унинг чўққи ёрқинлиги 3000 нитга етади.
Қатор моделлар орасида шаффоф корпусли ўзига хос версия алоҳида эътиборга лойиқ. У Xiaomi Dragon Крйстал махсус ойнасидан ясалган саккиз қиррали корпусга эга бўлиб, ички тузилмадаги зангламайдиган пўлатдан ясалган мат қопламали деталларни кўриш имконини беради.
Саломатликни мониторинг қилиш ва функцияларИшлаб чиқарувчилар саломатлик кўрсаткичларини кузатишга алоҳида эътибор қаратишган. Қурилма юрак уриш частотаси ва қонда кислород даражасини янада юқори аниқликда ўлчайдиган янги оптик датчик билан жиҳозланган. Ўлчов аниқлигини янада ошириш учун махсус Ҳеарт Рате 2.0 алгоритми ҳам қўшилган.
Шунингдек, соат аёллар саломатлигини кузатиш имкониятларига ҳам эга. Билакдаги тери ҳароратининг ўзгаришини узлуксиз кузатиб борувчи учта ҳарорат датчиги мавжуд бўлиб, улар ҳайз сикли маълумотлари билан бирга таҳлил қилинади ва келгуси даврларни прогноз қилишга ёрдам беради.
Хавфсизлик ва спорт режимлариҚурилмада хавфсизлик функцияларига ҳам жиддий эътибор қаратилган. Ён тугмани уч марта босиш орқали фавқулодда контактга автоматик қўнғироқ қилиш ва аниқ жойлашувни юбориш мумкин. Шунингдек, фойдаланувчилар реал вақт режимида ўз геозовиясини танланган контакт билан улашиш имкониятига эга.
Sport ихлосмандлари учун соатда югуриш, сузиш, велосипед спорти ва лыжи каби 150 дан ортиқ спорт режимлари мавжуд. Батарея қуввати аввалги авлодга нисбатан 84 фоизга оширилган бўлиб, битта қувватланишда 14 кунгача автоном ишлашни таъминлайди.
Изоҳлар 0
…