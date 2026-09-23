Xiaomi компанияси янги Xiaomi Ватч S5 ақлли соатларини тақдим этди

·2·Техно
Xiaomi компанияси янги Xiaomi Ватч S5 ақлли соатларини тақдим этди

Xiaomi компанияси ўзининг янги флагман қурилмалари билан бир қаторда Xiaomi Ватч S5 ақлли соатларини расман намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, замонавий ва ҳамёнбоп гаджет 200 доллардан паст нархда бозорга чиқарилмоқда ҳамда илғор функциялари билан эътиборни тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги ақлли соатнинг асосий версияси фтореластерли тасм билан 195 доллар этиб белгиланган. Харидорлар, шунингдек, табиий чармдан ясалган тасмали 225 долларлик модификацияни ёки шаффоф корпусга эга махсус версияни танлашлари мумкин бўлади.

Дизайн ва техник хусусиятлар

Xiaomi Ватч S5 ихчам ўлчамлари билан ажралиб туради: қурилма 41 миллиметрли форматдаги корпусга эга бўлиб, унинг қалинлиги атиги 9,9 миллиметрни, оғирлиги эса 36 граммни ташкил қилади. Соат 1,32 дюймли юқори сифатли дисплей билан жиҳозланган бўлиб, унинг чўққи ёрқинлиги 3000 нитга етади.

Қатор моделлар орасида шаффоф корпусли ўзига хос версия алоҳида эътиборга лойиқ. У Xiaomi Dragon Крйстал махсус ойнасидан ясалган саккиз қиррали корпусга эга бўлиб, ички тузилмадаги зангламайдиган пўлатдан ясалган мат қопламали деталларни кўриш имконини беради.

Саломатликни мониторинг қилиш ва функциялар

Ишлаб чиқарувчилар саломатлик кўрсаткичларини кузатишга алоҳида эътибор қаратишган. Қурилма юрак уриш частотаси ва қонда кислород даражасини янада юқори аниқликда ўлчайдиган янги оптик датчик билан жиҳозланган. Ўлчов аниқлигини янада ошириш учун махсус Ҳеарт Рате 2.0 алгоритми ҳам қўшилган.

Шунингдек, соат аёллар саломатлигини кузатиш имкониятларига ҳам эга. Билакдаги тери ҳароратининг ўзгаришини узлуксиз кузатиб борувчи учта ҳарорат датчиги мавжуд бўлиб, улар ҳайз сикли маълумотлари билан бирга таҳлил қилинади ва келгуси даврларни прогноз қилишга ёрдам беради.

Хавфсизлик ва спорт режимлари

Қурилмада хавфсизлик функцияларига ҳам жиддий эътибор қаратилган. Ён тугмани уч марта босиш орқали фавқулодда контактга автоматик қўнғироқ қилиш ва аниқ жойлашувни юбориш мумкин. Шунингдек, фойдаланувчилар реал вақт режимида ўз геозовиясини танланган контакт билан улашиш имкониятига эга.

Sport ихлосмандлари учун соатда югуриш, сузиш, велосипед спорти ва лыжи каби 150 дан ортиқ спорт режимлари мавжуд. Батарея қуввати аввалги авлодга нисбатан 84 фоизга оширилган бўлиб, битта қувватланишда 14 кунгача автоном ишлашни таъминлайди.

XiaomiXiaomi Ватч S5Смарт соатТехнологияларГаджетлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi компанияси янги Xiaomi Ватч S5 41mm ақлли соатини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Xiaomi Ватч S5 41mm ақлли соатини тақдим этди15 сентябр 13:21Xiaomi 18 Pro ва Pro Max смартфонларига махфий экран функцияси қўшиладиXiaomi 18 Pro ва Pro Max смартфонларига махфий экран функцияси қўшилади21 сентябр 19:55Xiaomi 18 Фолд энг кўп сотилган буклама телефон бўлдиXiaomi 18 Фолд энг кўп сотилган буклама телефон бўлди20 сентябр 13:56Xiaomi 18 Pro дизайни ва асосий ўзгаришлари расман эълон қилиндиXiaomi 18 Pro дизайни ва асосий ўзгаришлари расман эълон қилинди15 сентябр 12:54Xiaomi 2K камера ва юзни таниш функциясига эга Смарт Локк 5 Max қулфини тақдим этдиXiaomi 2K камера ва юзни таниш функциясига эга Смарт Локк 5 Max қулфини тақдим этди14 сентябр 18:52Xiaomi Mijia Air Пумп 3 тақдим этилди: автомобил ва велосипедлар учун янги чўнтак насосиXiaomi Mijia Air Пумп 3 тақдим этилди: автомобил ва велосипедлар учун янги чўнтак насоси14 сентябр 12:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди