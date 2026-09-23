Xiaomi сунъий интеллект ва рекорд дараждаги кучга эга янги ошхона вентиляциясини тақдим этди

·2·Техно
Xiaomi сунъий интеллект ва рекорд дараждаги кучга эга янги ошхона вентиляциясини тақдим этди

Xiaomi компанияси ошхона жиҳозлари бозорида ўзининг энг сўнгги ва энг қувватли ишланмасини расман сотувга чиқарди. Mijia Смарт Ранге Ҳоод 3 Max деб номланган ушбу ақлли қурилма юқори технологияли функциялар, сунъий интеллект имкониятлари ҳамда мисли кўрилмаган ҳаво тортиш кучи билан жиҳозланган бўлиб, у маиший техника соҳасида муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилманинг Хитой бозоридаги бошланғич нархи давлат субсидиясини ҳисобга олган ҳолда 4598,5 юанкни ташкил этади. Қурилма 360 ватт қувватга эга замонавий вентилятор, саккизта ишлаш даражаси ва сониясига 17,5 метр максимал ҳаво оқими тезлиги билан таъминланган. Ушбу кўрсаткичлар аввалги авлод моделларига нисбатан сезиларли даражада ошганини кўрсатади.

Техник кўрсаткичлар ва улкан босим кучи

Қурилманинг асосий техник ютуқларидан бири унинг максимал статик босими 1700 Па даражасига етишидир. Ишлаб чиқарувчи тақдим этган маълумотларга кўра, янги қурилмада ҳаво оқими аввалги авлодга нисбатан 34,6 фоизга, босим эса 89 фоизга оширилган. Бу эса ошхонадаги ишларни янада қулай ва самарали амалга ошириш имконини беради.

Қурилманинг юқори унумдорлиги билан бир қаторда, шовқин даражасини пасайтириш бўйича ҳам замонавий ечимлар қўлланилган. Хусусан, энг юқори режимда ишлаганда ҳам шовқин даражаси 59 дБ(А) дан ошмайди, юқори частотали шовқин эса ўтган авлод моделларига қараганда 84 фоизга камайтирилган.

Сунъий интеллект ва хавфсизлик функциялари

Mijia Смарт Ранге Ҳоод 3 Max модели 3 мегапикселли камера ва ВЛА визуал моделига асосланган илғор сунъий интеллект тизими билан жиҳозланган. Қурилма тутун миқдорини ҳар 0,1 секундда таҳлил қилиб, ўзгаришларни 98 фоиздан ортиқ аниқлик билан қайд этади ва тутун пайдо бўлганидан кейин атиги 0,6 сония ичида қувватни автоматик равишда ўзгартиради.

  • Қозондан суюқлик тошиб кетиш эҳтимоли ҳақида огоҳлантириш функцияси мавжуд
  • Газ, тутун ва PM2.5 заррачалари доимий назорат қилинади
  • Mi Home иловаси орқали масофадан туриб хабарномалар юбориш ва вентиляцияни ёқиш имконияти бор
  • Тойламали тозалаш тизими, шу жумладан тўрт айланма циклон ва ҳаво пардаси қўлланилган

Шунингдек, қурилма 97 фоиз PM2.5 зарраларини йўқ қилишга қодир бўлиб, манфий ионлар ёрдамида 98 фоиз даражасида стерилизация қилиш функциясини бажаради. Ушбу хусусиятлар замонавий хонадонларда тозалик ва хавфсизликни таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.

XiaomiАқлли техникаСунъий интеллектМаиший техникаЯнгиликлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi компанияси сунъий интеллектга эга илк газ печини тақдим этдиXiaomi компанияси сунъий интеллектга эга илк газ печини тақдим этдиБугун 15:51Xiaomi уч сонияда сув қиздирадиган янги диспенсерини тақдим этдиXiaomi уч сонияда сув қиздирадиган янги диспенсерини тақдим этди21 сентябр 21:56Xiaomi компанияси 220 долларлик янги уч камерали музлатгични чиқардиXiaomi компанияси 220 долларлик янги уч камерали музлатгични чиқарди21 сентябр 21:23Xiaomi компанияси янги Mijia Рефригератор 256L музлатгичини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Mijia Рефригератор 256L музлатгичини тақдим этди20 сентябр 19:25Xiaomi 20 та идиш тўпламига мўлжалланган янги идиш ювиш машинасини тақдим этдиXiaomi 20 та идиш тўпламига мўлжалланган янги идиш ювиш машинасини тақдим этди18 сентябр 17:54Xiaomi 18 Pro ва Pro Max смартфонларига махфий экран функцияси қўшиладиXiaomi 18 Pro ва Pro Max смартфонларига махфий экран функцияси қўшилади21 сентябр 19:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди