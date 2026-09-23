Xiaomi сунъий интеллект ва рекорд дараждаги кучга эга янги ошхона вентиляциясини тақдим этди
Xiaomi компанияси ошхона жиҳозлари бозорида ўзининг энг сўнгги ва энг қувватли ишланмасини расман сотувга чиқарди. Mijia Смарт Ранге Ҳоод 3 Max деб номланган ушбу ақлли қурилма юқори технологияли функциялар, сунъий интеллект имкониятлари ҳамда мисли кўрилмаган ҳаво тортиш кучи билан жиҳозланган бўлиб, у маиший техника соҳасида муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилманинг Хитой бозоридаги бошланғич нархи давлат субсидиясини ҳисобга олган ҳолда 4598,5 юанкни ташкил этади. Қурилма 360 ватт қувватга эга замонавий вентилятор, саккизта ишлаш даражаси ва сониясига 17,5 метр максимал ҳаво оқими тезлиги билан таъминланган. Ушбу кўрсаткичлар аввалги авлод моделларига нисбатан сезиларли даражада ошганини кўрсатади.
Техник кўрсаткичлар ва улкан босим кучиҚурилманинг асосий техник ютуқларидан бири унинг максимал статик босими 1700 Па даражасига етишидир. Ишлаб чиқарувчи тақдим этган маълумотларга кўра, янги қурилмада ҳаво оқими аввалги авлодга нисбатан 34,6 фоизга, босим эса 89 фоизга оширилган. Бу эса ошхонадаги ишларни янада қулай ва самарали амалга ошириш имконини беради.
Қурилманинг юқори унумдорлиги билан бир қаторда, шовқин даражасини пасайтириш бўйича ҳам замонавий ечимлар қўлланилган. Хусусан, энг юқори режимда ишлаганда ҳам шовқин даражаси 59 дБ(А) дан ошмайди, юқори частотали шовқин эса ўтган авлод моделларига қараганда 84 фоизга камайтирилган.
Сунъий интеллект ва хавфсизлик функциялариMijia Смарт Ранге Ҳоод 3 Max модели 3 мегапикселли камера ва ВЛА визуал моделига асосланган илғор сунъий интеллект тизими билан жиҳозланган. Қурилма тутун миқдорини ҳар 0,1 секундда таҳлил қилиб, ўзгаришларни 98 фоиздан ортиқ аниқлик билан қайд этади ва тутун пайдо бўлганидан кейин атиги 0,6 сония ичида қувватни автоматик равишда ўзгартиради.
- Қозондан суюқлик тошиб кетиш эҳтимоли ҳақида огоҳлантириш функцияси мавжуд
- Газ, тутун ва PM2.5 заррачалари доимий назорат қилинади
- Mi Home иловаси орқали масофадан туриб хабарномалар юбориш ва вентиляцияни ёқиш имконияти бор
- Тойламали тозалаш тизими, шу жумладан тўрт айланма циклон ва ҳаво пардаси қўлланилган
Шунингдек, қурилма 97 фоиз PM2.5 зарраларини йўқ қилишга қодир бўлиб, манфий ионлар ёрдамида 98 фоиз даражасида стерилизация қилиш функциясини бажаради. Ушбу хусусиятлар замонавий хонадонларда тозалик ва хавфсизликни таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.
Изоҳлар 0
…