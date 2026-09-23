Самарқандда 11 та ҳужжат сабаб Chevrolet ONIX хатланди

·33·Авто
Самарқандда 11 та ҳужжат сабаб Chevrolet ONIX хатланди

Мажбурий ижро бюроси Самарқанд вилояти бошқармаси томонидан қарздор фуқарога тегишли “Chevrolet ONIX” русумли автомашина аниқланиб, вақтинча сақлаш учун жарима майдонига жойлаштирилди.

Мажбурий ижро бюроси вилоят бошқармаси иш юритувига 2026 йил 23 августдаги Фуқаролик ишлари бўйича Самарқанд шаҳар судининг ижро варақаси ҳамда бошқа ундирувчи ташкилотларнинг қарорларига асосан, фуқаро С.А.га нисбатан 11 та ижро ҳужжати келиб тушган.

Ушбу ижро ҳужжатларига кўра, қарздордан жами 196,8 миллион сўм миқдоридаги қарздорликни ундириш белгиланган.

Бироқ белгиланган ихтиёрий муддат давомида ижро ҳужжатлари талаблари бажарилмаган.

Шундан сўнг, амалдаги қонунчилик талабларига мувофиқ, қарздорга тегишли “Chevrolet ONIX” автомашинасига қидирув эълон қилинди.

Мажбурий ижро бюросининг қидирув шўъбаси ходимлари томонидан олиб борилган тезкор тадбирлар натижасида автомашина қарздорнинг яшаш хонадони яқинидан аниқланди.

Ҳозирда транспорт воситаси белгиланган тартибда вақтинча сақлаш учун жарима майдонига жойлаштирилган.

Қарздорлик белгиланган муддатда қопланмаган тақдирда, мазкур “Chevrolet ONIX” транспорт воситаси қонунчиликда белгиланган тартибда электрон аукцион савдоларига чиқарилиб, тушган маблағлар қарздорликни қоплашга йўналтирилиши мумкин.

Мажбурий ижро бюросиСамарқанд вилоятиChevrolet ONIXқарздорлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кредит қарзи ортидан автомашина жарима майдонига қўйилдиКредит қарзи ортидан автомашина жарима майдонига қўйилди21 сентябр 12:59Кредит қарзига бепарво муносабат - автотранспорт воситаси хатланди Кредит қарзига бепарво муносабат - автотранспорт воситаси хатланди 15 сентябр 12:15Янги электромобиль Matiz Ўзбекистонда ишлаб чиқариладими? Расмий жавобЯнги электромобиль Matiz Ўзбекистонда ишлаб чиқариладими? Расмий жавоб23 июл 16:49Chevrolet Onix автомобиллари савдоси билан боғлиқ муҳокамалар ижтимоий тармоқларда кўпаймоқдаChevrolet Onix автомобиллари савдоси билан боғлиқ муҳокамалар ижтимоий тармоқларда кўпаймоқда17 июн 14:57Классика қудрати: 70 ёшли Chevrolet 350 кундалик ҳаётда замонавий машиналардан устунми?Классика қудрати: 70 ёшли Chevrolet 350 кундалик ҳаётда замонавий машиналардан устунми?14 июн 20:27УзАуто Моторс фоизсиз рассрочка муддатларини узайтирдиУзАуто Моторс фоизсиз рассрочка муддатларини узайтирди18 июл 14:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди
Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатди
Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатди