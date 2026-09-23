Самарқандда 11 та ҳужжат сабаб Chevrolet ONIX хатланди
Мажбурий ижро бюроси Самарқанд вилояти бошқармаси томонидан қарздор фуқарога тегишли “Chevrolet ONIX” русумли автомашина аниқланиб, вақтинча сақлаш учун жарима майдонига жойлаштирилди.
Мажбурий ижро бюроси вилоят бошқармаси иш юритувига 2026 йил 23 августдаги Фуқаролик ишлари бўйича Самарқанд шаҳар судининг ижро варақаси ҳамда бошқа ундирувчи ташкилотларнинг қарорларига асосан, фуқаро С.А.га нисбатан 11 та ижро ҳужжати келиб тушган.
Ушбу ижро ҳужжатларига кўра, қарздордан жами 196,8 миллион сўм миқдоридаги қарздорликни ундириш белгиланган.
Бироқ белгиланган ихтиёрий муддат давомида ижро ҳужжатлари талаблари бажарилмаган.
Шундан сўнг, амалдаги қонунчилик талабларига мувофиқ, қарздорга тегишли “Chevrolet ONIX” автомашинасига қидирув эълон қилинди.
Мажбурий ижро бюросининг қидирув шўъбаси ходимлари томонидан олиб борилган тезкор тадбирлар натижасида автомашина қарздорнинг яшаш хонадони яқинидан аниқланди.
Ҳозирда транспорт воситаси белгиланган тартибда вақтинча сақлаш учун жарима майдонига жойлаштирилган.
Қарздорлик белгиланган муддатда қопланмаган тақдирда, мазкур “Chevrolet ONIX” транспорт воситаси қонунчиликда белгиланган тартибда электрон аукцион савдоларига чиқарилиб, тушган маблағлар қарздорликни қоплашга йўналтирилиши мумкин.
Изоҳлар 0
…