46-Олимпиаданинг 7-тури тўлиқ натижалари: Ўзбекистон терма жамоаларининг тарихий куни
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Самарқандда ўтаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасининг 7-турида Ўзбекистон-1 эркаклар жамоаси Хитойни 3:1 ҳисобида мағлуб этиб, тарихий натижа қайд этди.
- Нодирбек Абдусатторов амалдаги жаҳон чемпиони Динг Лиренни, Нодирбек Якуббоев эса Ю Янгйини енгди.
- Ўзбекистон-2 жамоаси Максим Ваше-Лаграв бошчилигидаги Франсия билан 2:2 ҳисобида дуранг ўйнади, аёллар жамоаси эса Словенияни 3,5:0,5 ҳисобида тор-мор этди.
Самарқанд мезбонлик қилаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида курашлар кульминацион нуқтасига етди: мусобақанинг энг муҳим ва шиддатли босқичларидан бири бўлган 7-тур баҳслари тўлиқ якунланди. Ушбу кун Ўзбекистон шахмати тарихига зарҳал ҳарфлар билан муҳрланадиган натижалар билан ёдда қолди. Мусобақа пешқадами бўлган эркаклар бош жамоамиз (Ўзбекистон-1) асосий рақобатчи — қудратли Хитой термасини 3:1 ҳисобида тиз чўктирди: биринчи тахтада Нодирбек Абдусатторов амалдаги жаҳон чемпиони Динг Лиренни мутлақ ғалаба билан мағлуб этган бўлса, учинчи тахтада Нодирбек Якуббоев тажрибали Ю Янгйини доғда қолдирди. Жавоҳир Синдаров ва Муҳиддин Мадаминов эса ўз партияларини ишончли дуранг билан якунлаб, суперғалабани нақд қилишди.
Қувонарлиси, эркаклар ўртасидаги иккинчи жамоамиз (Ўзбекистон-2) жаҳон шахмат суперюлдузи Максим Вашье-Лаграв бошчилигидаги кучли Франция термаси билан 2:2 ҳисобида жанговар дуранг қайд этди: Жаҳонгир Ваҳидов, Абдималик Абдисалимов, Муҳаммадзоҳид Суяров ва Ортиқ Нигматовларнинг барчаси француз гроссмейстерларига қарши мардонавор туриб берди. Учинчи эркаклар жамоамиз (Ўзбекистон-3) эса Жанубий Африка термасини 3:1 ҳисобида доғда қолдирди. Аёллар ўртасидаги баҳсларда ҳам термаларимиз ёрқин натижалар қайд этишди: асосий аёллар термамиз (Ўзбекистон-1) Словенияни 3,5:0,5 ҳисобида тор-мор этган бўлса, Ўзбекистон-2 жамоаси Тожикистон устидан 3:1 ҳисобида муҳим зафар қучди; фақатгина учинчи қизлар жамоамиз Перу вакилаларига имкониятни бой берди (0,5:3,5).
Хўш, Хитойнинг мағлубияти ва Франциянинг тўхтатилиши турнир жадвалидаги вазиятни қандай ўзгартирди, Абдусатторов ва Ҳамдамованинг ғалабалари жамоаларимизни чемпионлик подиумига қанчалик яқинлаштирмоқда?
«Абдусатторовдан зафар, Франция билан 2:2 ва қизларнинг юриши»: 7-турнинг 5 та асосий нуқтаси
Самарқанддаги 7-тур якунларидан энг муҳим факт ва кўрсаткичлар:
Хитойнинг 3:1 ҳисобида тор-мор этилиши: Бош термамиз Нодирбек Абдусатторов (Динг Лирен устидан 1:0) ва Нодирбек Якуббоевнинг ғалабалари эвазига асосий рақибни яксон қилди;
Ўзбекистон-2 жамоасининг Францияга қарши жасорати: Ёш ва тажрибали йигитларимиз Максим Вашье-Лаграв сардорлигидаги фаворит Франция термаси билан барча 4 тахтада дуранг қайд этиб, 2:2 ҳисобини таъминлади;
Ўзбекистон-3 нинг ишончли қадами: Учинчи эркаклар жамоамиз Жанубий Африка устидан 3:1 ҳисобида ишончли ғалабага эришди;
Аёллар термамиздан 3,5:0,5 ҳисобидаги қирғин: Афруза Ҳамдамова, Гулруҳбегим Тоҳиржонова ва Гулдона Каримованинг порлоқ ютуқлари Словенияни жавобсиз қолдирди;
Ўзбекистон-2 қизларининг Тожикистон устидан ғалабаси: Қўшни республика устидан 3:1 ҳисобида устун келиниб, аёллар тоифасида ҳам юқори очколар қўлга киритилди.
46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси: 7-турнинг барча расмий баҳслари протоколи
Самарқандда қайд этилган эркаклар ва аёллар термаларининг тўлиқ натижалари таҳлили:
Мусобақа тоифаси ва жамоалар
Тахталар бўйича шахсий натижалар
Якуний ҳисоб
Изоҳ ва аҳамияти
Эркаклар: Ўзбекистон-1 — Хитой
Абдусатторов 1:0 Динг Лирен
Синдаров 0,5:0,5 Йи Вей
Якуббоев 1:0 Ю Янгйи
Мадаминов 0,5:0,5 Ху Хиангю
3 : 1
Амалдаги жаҳон чемпиони енгилди, Хитой тор-мор этилди
Эркаклар: Ўзбекистон-2 — Франция
Ваҳидов 0,5:0,5 Вашье-Лаграв
Абдисалимов 0,5:0,5 Лагарде
Суяров 0,5:0,5 Мауриззи
Нигматов 0,5:0,5 Муссард
2 : 2
Фаворит Францияга қарши қаҳрамонона дуранг
Эркаклар: Ўзбекистон-3 — Жанубий Африка
Сайдалиев 1:0 Карстен
Раҳматуллаев 0,5:0,5 Левитан
Абдураҳмонов 0,5:0,5 Манго
Омонов 1:0 Мняста
3 : 1
Учинчи таркибдан муҳим ва барқарор ғалаба
Аёллар: Ўзбекистон-1 — Словения
Ҳамдамова 1:0 Унук
Тоҳиржонова 1:0 Урх
Имомқўзиева 0,5:0,5 Бебер
Каримова 1:0 Михелич
3,5 : 0,5
Европанинг кучли жамоаси устидан йирик ғалаба
Аёллар: Ўзбекистон-2 — Тожикистон
Якуббоева 0,5:0,5 Насриддинзода
Маликова 0,5:0,5 Антонова
Ҳалилова 1:0 Маҳмудова
Машабова 0:1 Мансурова
3 : 1
Минтақавий принципиал баҳсда муҳим очко
Аёллар: Ўзбекистон-3 — Перу
Актамова 0:1 Кори
Бобомуродова 0:1 Салас
Аҳмедова 0:1 Контрерас
Шаҳзодова 0,5:0,5 Хиларио
0,5 : 3,5
Учинчи таркиб тажрибали перуликларга ютқазди
Шахмат экспертизаси ва таҳлил: Нега 7-тур Ўзбекистон учун триумфга айланди?
Халқаро экспертлар ва гроссмейстерларнинг хулосалари:
«Биринчи тахта» омили ва Динг Лиреннинг таслим этилиши: Нодирбек Абдусатторовнинг жаҳон чемпиони устидан қозонган ғалабаси нафақат жамоага очко келтирди, балки рақиб жамоани руҳий шок ҳолатига туширди; Нодирбек Якуббоевнинг ҳам параллел ғалабаси Хитойни мутлақ таслимиятга мажбур қилди;
Ўзбекистон-2 нинг стратегик жасорати: Франция терма жамоаси турнирнинг бош медал даъвогарларидан бири ҳисобланади; Жаҳонгир Ваҳидовнинг дунё суперюлдузи Вашье-Лагравни тўхтатиб қолиши ва қолган уч ёш шахматчимизнинг дурангга эришиши Ўзбекистон захира мактаби дунёнинг исталган гранди билан тенгма-тенг кураша олишини кўрсатди;
Аёллар термамизнинг медаллар сари дадил юриши: Афруза Ҳамдамова ва Гулруҳбегим Тоҳиржонова бошчилигидаги аёллар жамоамиз Словенияни 3,5:0,5 ҳисобида янчиб ташлаши уларнинг ҳам Олимпиада совринлари учун курашда ҳақиқий фаворитга айланганини исботлади;
Самарқанд фактори ва чемпионлик пойдевори: 7-турдан кейин бош жамоамизнинг Хитой тўсиғидан муваффақиятли ўтиши Олимпиада кубогини Ўзбекистонда сақлаб қолиш имкониятларини максимал даражада оширди.
Самарқанддаги 7-тур беллашувлари ўзбек шахматининг бугунги кунда дунёда тенгсиз ва энг қудратли интеллектуал куч эканини яна бир бор исботлади.
Сизнингча, бош эркаклар жамоамизнинг Хитой устидан қозонган 3:1 ҳисобидаги ғалабаси уларни Олимпиада чемпионлигига олиб чиқадими? Францияни тўхтатиб қолган иккинчи жамоамиз ва 3,5 очко олган аёллар термамизнинг қайси вакили сизни кўпроқ ҳайратга солди? Шахсий фикр ва табрикларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда миллий фахримизга айланган ушбу тўлиқ репортажни барча шахмат ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…