Феруза Казакова «Аичи-Нагоя-2026» Осиё ўйинларини шов-шувли ғалаба билан бошлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Феруза Казакова Японияда ўтаётган ХХ ёзги Осиё ўйинларида Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилиб, илк жангидаёқ сенсацион ғалабага эришди.
- У -51 кг вазн тоифасида турнирнинг бош фаворитларидан бири, икки карра жаҳон чемпионати бронза медали совриндори ва 2022 йилги Осиё ўйинлари вице-чемпиони ҳисобланган таиландлик Раксат Чутхаматни 5:0 ҳисобида мағлуб этди.
Япониянинг Нагоя ва Аичи шаҳарлари мезбонлик қилаётган ХХ ёзги Осиё ўйинларида Ўзбекистон чарм қўлқоп усталари учун ҳақиқий оловли ва муросасиз жанглар старт олди. Қитъамизнинг энг нуфузли спорт анжуманида миллий бокс терма жамоамиз сафида биринчи бўлиб рингга кўтарилган жаҳон чемпионати совриндори, амалдаги Осиё чемпиони Феруза Казакова (-51 кг вазн тоифасида) турнирнинг илк босқичидаёқ чинакам сенсацион ғалабага имзо чекди. Ўзбекистон Бокс федерацияси хабарига кўра, ҳамюртимиз қуръа тақозоси билан илк жангини ушбу вазн тоифасининг бош фаворитларидан бири — тажрибали таиландлик Раксат Чутхаматга қарши ўтказди.
Маълумот ўрнида, Чутхамат икки карра жаҳон чемпионати бронза медали соҳибаси (2014, 2019) ҳамда 2022 йилги Ханчжоу Осиё ўйинлари вице-чемпиони сифатида мусобақага катта мақсадлар билан келган эди. Бироқ рингда тўлиқ устунликни ўз қўлига олган Казакова рақибасининг барча унвон ва тажрибасини чилпарчин қилиб ташлади. Уччала раунд давомида чаққон ҳаракатлар, аниқ ва кучли зарбалар сериясини амалга оширган Феруза рақибасига ҳеч қандай нажот қолдирмади ва ҳакамларнинг якдил қарори билан — 5:0 ҳисобида йирик зафар қучиб, кейинги босқичга йўл олди.
Хўш, Феруза Казакованинг бу қадар ишончли старти Ўзбекистон бокс термаси учун қандай руҳий омил бўлиб хизмат қилади, ушбу вазнда чемпионлик йўлидаги асосий рақиблар ким ва ўзбек қизлари Нагоя рингларида нечта олтин медални қўлга кирита олади?
«5:0 ҳисобидаги устунлик, фаворитнинг қулаши ва чемпионлик старти»: Жангнинг 5 та асосий нуқтаси
Феруза Казакованинг «Аичи-Нагоя-2026»даги илк ғалабасидан энг муҳим факт ва тафсилотлар:
Боксчиларимизнинг илк жанги ва илк зафари: Феруза Казакова Ўзбекистон бокс делегацияси орасида биринчи бўлиб рингга чиқиб, ғалабали серияни бошлаб берди;
Мутлақ 5:0 ҳисоби: Жанг давомида барча ҳакамлар бир овоздан (5:0) ҳамюртимизнинг ҳар уч раунддаги мутлақ устунлигини қайд этди;
Қитъа фаворити тўхтатилди: Раксат Чутхамат (жаҳон чемпионати 2 карра совриндори, Ханчжоу-2022 вице-чемпиони) илк босқичдаёқ турнирни тарк этишга мажбур бўлди;
Тактик ва жисмоний устунлик: Казакова рақибининг қарши ҳужумларини бехато бартараф этиб, масофани бенуқсон назорат қилди;
Олтин медаль сари дадил қадам: Қийин қуръа тўсиғидан муваффақиятли ўтиб олган ўзбек боксчиси -51 кг вазнда бош соврин учун асосий даъвогарга айланди.
«Аичи-Нагоя-2026»: Феруза Казакова ва Раксат Чутхамат тўқнашуви таҳлили
Илк босқич жангининг кўрсаткичлари, спортчиларнинг мақоми ва раундлар таққоси:
Кўрсаткичлар ва мезонлар
Феруза Казакова (Ўзбекистон)
Раксат Чутхамат (Таиланд)
Спорт мақоми ва унвонлари
Осиё чемпиони, ЖЧ совриндори
ЖЧ 2 карра бронза соҳибаси (2014, 2019), Ханчжоу-2022 вице-чемпиони
Вазн тоифаси
-51 кг
-51 кг
Жанг мақоми ва аҳамияти
Илк босқичдаги ҳал қилувчи чиғириқ
Турнир фаворити сифатидаги старт
1-, 2- ва 3-раундлар динамикаси
Тўлиқ ташаббус, тезкор ҳужумлар ва аниқ зарбалар
Ҳимояланишга мажбурлик, зарбалар ўтказиб юбориш
Ҳакамлар якуний қарори
5 : 0 (Бир овоздан қайд этилган мутлақ ғалаба)
Мағлубият (турнирни тарк этди)
Кейинги босқич ҳолати
Кейинги босқич йўлланмаси ва медаллар сари юриш
Мусобақа билан эрта хайрлашиш
Бокс экспертизаси ва таҳлил: Нега Казакованинг бу ғалабаси терма жамоамиз учун катта ютуқ?
Халқаро бокс таҳлилчилари ва миллий мураббийлар штабининг хулосалари:
«Биринчи жанг синдроми»ни енгиб ўтиш: Йирик мусобақаларда жамоадан биринчи бўлиб рингга кўтарилиш спортчига улкан психологик масъулият юклайди; Казакованинг бундай босимни совуққонлик билан енгиб, мутлақ 5:0 ҳисобида ғалаба қозониши бутун Ўзбекистон бокс термаси учун кучли мотивацион тўлқин бўлиб хизмат қилади;
Бош тўсиқнинг илк босқичдаёқ олиб ташланиши: Чутхамат кўп йиллик тажрибага эга бўлган, ноқулай ва ёпиқ услубда жанг қиладиган рақиб эди; ушбу тўсиқнинг турнир бошидаёқ бартараф этилиши Ферузанинг медаллар сари йўлини анча ойдинлаштирди;
Ўзбек бокс мактабининг тезлик ва техникаси: Казакова кўрсатган тезкор оёқ ҳаракатлари ва серияли ҳужумлар замонавий ҳаваскор боксда рақибни толиқтириш ва ҳакамлар кўз ўнгида аниқ очколарни жамғаришнинг энг самарали усули эканини яна бир бор исботлади;
Олтин медаллар сари юриш: -51 кг вазнда энг хавфли рақиблардан бири мусобақадан чиқариб юборилгач, Феруза Казакова олдида финалгача бориш ва Япония заминида Ўзбекистон мадҳиясини янгратиш учун улкан имконият очилди.
Феруза Казакованинг Нагоя рингидаги чақмоқдек ғалабаси Ўзбекистон спорт делегациясининг ХХ Осиё ўйинларидаги олтин курашига муносиб дебоча бўлди.
Сизнингча, илк жангидаёқ қитъа фаворитини 5:0 ҳисобида мағлуб этган Феруза Казакова «Аичи-Нагоя-2026» Осиё ўйинларида олтин медални қўлга кирита оладими? Боксчи қизларимиз ушбу мусобақада нечта медаль жамғаришини тахмин қиласиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингиз ва чемпион қизимизга тилакларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда ўзбек боксининг ёрқин ғалабасига бағишланган ушбу қайноқ репортажни барча спорт ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…