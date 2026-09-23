«Урушни қишгача тугатамиз»: Трамп ва Зеленский Нью-Йоркда ёпиқ эшиклар ортида учрашди

·40·Дунё
«Урушни қишгача тугатамиз»: Трамп ва Зеленский Нью-Йоркда ёпиқ эшиклар ортида учрашди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Украина Президенти Владимир Зеленский АҚШ Президенти Доналд Трамп билан Ню-Ёркда бўлиб ўтган учрашувда урушни қишгача тугатишга умид қилишини билдирди.
  • Трамп эса Россия ва Украина ўртасида келишув тузилишига ишонишини, бироқ унинг тафсилотларини ошкор этмаслигини маълум қилди.
  • Учрашувда Украинанинг Россия нефт базаларига зарбалари ва глобал дизел нархига таъсири ҳам муҳокама қилинди.

БМТ Бош Ассамблеясининг 81-сессияси доирасида Нью-Йоркда бутун дунё нигоҳида турган энг интригали сиёсий учрашувлардан бири бўлиб ўтди. АҚШ Президенти Дональд Трамп ва Украина Президенти Владимир Зеленский юзма-юз музокаралар столига ўтиришди. Музокараларнинг ёпиқ қисми бошланишидан аввал ташкил этилган ўн дақиқалик очиқ брифингдаёқ Оқ уй раҳбари тўлиқ ташаббусни ўз қўлига олди. Зеленский ушбу баҳсда ўз умидларини очиқлаб: «Мен бу урушни қишгача тугата олишимизга ва Трамп бунга ёрдам беришига умид қиламан», дея расман таъкидлади.

Трамп эса Россия ва Украина тез орада катта битим тузишига ишонишини маълум қилди, бироқ шартнома тафсилотларини ошкор этишдан бош тортди: «Мен улар келишувга эришишига ишонаман. Бу келишув нимадан иборат эканини ҳозирча айтмоқчи эмасман. Россия учун ҳам урушни тугатиш манфаатли. Иккита муқобил йўл бор: бири жуда ёмон, иккинчиси эса буюкликка олиб боради». Бундан ташқари, Трамп Украинанинг Россия нефть базаларига зарбалари глобал дизель ёнилғиси нархига таъсир қилгани ва бу масала алоҳида муҳокама этилишини қайд этди. Матбуот учун очиқ қисмдан сўнг раҳбарларнинг ёпиқ музокаралари қарийб 40 дақиқа давом этди.

Хўш, энергетик сулҳ ва хавфсизлик бўйича парда ортида нималар келишиб олинди, «қишгача тинчлик» режаси реалми ва Трампнинг сирли келишуви Украинага қандай шартларни юклайди?

«Қишгача дедлайн, ёқилғи зарбалари ва 40 дақиқалик музокара»: Учрашувнинг 5 та асосий нуқтаси

Нью-Йоркдаги олий даражадаги мулоқотдан энг муҳим урғулар:

  • Зеленскийнинг мақсади: Украина раҳбари барча қуролли можароларни қиш фасли бошланишига қадар Трамп кўмагида тўхтатиш ниятида эканини очиқ билдирди;

  • Трампдан сирли келишув ишораси: АҚШ президенти томонлар ўртасида тинчлик битими тузилишини айтди, аммо унинг деталларини сир сақлади;

  • Нефть ва энергетика муҳокамаси: Украинанинг Россия ёнилғи инфратузилмасига уюштирган зарбалари ва уларнинг жаҳон бозорига таъсири асосий муҳокама мавзусига айланди;

  • Брифингдаги тўлиқ доминантлик: Очиқ баёнотлар чоғида Трамп ОАВ саволлари ва мулоқотни тўлиқ назорат қилиб, асосий эътибор марказида бўлди;

  • 40 дақиқалик ёпиқ формат: Давлат раҳбарлари ПВО (ҳаво ҳужумидан мудофаа), хавфсизлик ва энергетик сулҳ масалаларини 40 дақиқалик махфий учрашувда кўриб чиқишди.

Трамп ва Зеленский учрашуви: Томонлар баёноти ва кун тартиби таҳлили

БМТ майдонидаги музокараларнинг асосий параметрлари таққоси:

Кўрсаткичлар ва жиҳатлар

Дональд Трампнинг позицияси

Владимир Зеленскийнинг позицияси

Урушни тугатиш вақти

Икки йўл мавжуд: «Ёмон йўл» ёки «Буюкликка элтувчи йўл»

«Урушни қишгача якунлашга умид қиламан»

Битим ва музокаралар

«Улар сделкa (келишув) тузади, лекин мазмунини айтмайман»

АҚШ ва шахсан Трампнинг ҳал қилувчи ёрдамига таяниш

Энергетика масаласи

Россияга зарбалар дизель нархини оширди, бу муҳокама қилинади

Энергетик сулҳ ва инфратузилмани ҳимоя қилиш зарурати

Хавфсизлик ва қурол-яроғ

Можарони тезроқ музлатиш ва молиявий юкни камайтириш

Ҳаво ҳужумидан мудофаа (ПВО) тизимларини кучайтириш

Мулоқот формати

10 дақиқалик очиқ брифинг + 40 дақиқалик ёпиқ музокара

10 дақиқалик очиқ брифинг + 40 дақиқалик ёпиқ музокара

Халқаро сиёсат ва геосиёсат экспертизаси: Трампнинг режаси қандай ишлайди?

Дипломатик инсайдерлар ва халқаро таҳлилчиларнинг хулосалари:

  • «Энергетик сулҳ» эҳтимоли: Икки томонлама зарбалар тўхтатилиши мумкин; Украина Россия нефтни қайта ишлаш заводларига (НПЗ) зарба беришни тўхтатиши эвазига, Москва ҳам Украинанинг энергетика тармоқларини нишонга олишдан тийилиши бўйича келишув энг реал сценарийлардан бири ҳисобланади;

  • Қиш олдидан вақт омили: Қиш фасли яқинлашгани сари энергетика тизимининг барқарорлиги Киев учун ҳаёт-мамот масаласига айланади; Зеленскийнинг айнан қишгача урушни тугатиш ҳақидаги сўзлари фронтдаги вазият ва ресурслар етишмовчилиги билан бевосита боғлиқ;

  • Трампнинг «Катта сделка» босими: Оқ уй раҳбари ўз сайловолди ваъдаларига мувофиқ, икки давлатни ҳам кескин муросаларга мажбурламоқда; Трампнинг «сделка мазмунини ҳозирча айтмайман» дейиши, режада ҳудудларни музлатиш ёки хавфсизлик кафолатлари бўйича нозик бандлар борлигидан далолат беради;

  • 40 дақиқалик тезкор дипломатия: Ёпиқ форматда 40 дақиқа ажратилиши ҳарбий ёрдам пакетидан кўра кўпроқ сиёсий шартлар ва тўхтатиш механизми тезкор муҳокама қилинганини англатади.

Нью-Йоркдаги ушбу учрашув яқин ойлар ичида Шарқий Европада ҳарбий ҳаракатлар суръати кескин ўзгариши мумкинлигини тасдиқлади.

Сизнингча, Дональд Трамп ва Владимир Зеленский таъкидлагандек, Россия ва Украина ўртасидаги уруш чиндан ҳам қиш фаслига қадар тўхтатилиши мумкинми? Трамп таклиф қилаётган сирли «сделка» шартларига иккала томон ҳам бирдек рози бўлади деб ўйлайсизми? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон сиёсатининг марказида турган ушбу долзарб таҳлилни барча дўстларингизга улашинг!

Дональд ТрампВладимир ЗеленскийБМТ Бош АссамблеясиЭнергетика ва нефть
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззаков
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Эронни йўқ қилайми?!»: Трамп БМТ минбаридан дунёни ларзага солувчи баёнотлар берди«Эронни йўқ қилайми?!»: Трамп БМТ минбаридан дунёни ларзага солувчи баёнотлар бердиБугун 06:43Patriot ракеталари ва Трампнинг шарти: Украина билан янги келишув тафсилотлариPatriot ракеталари ва Трампнинг шарти: Украина билан янги келишув тафсилотлари9 август 13:00Трампдан шов-шувли баёнот: У Украинага қурол беришни рад этди!Трампдан шов-шувли баёнот: У Украинага қурол беришни рад этди!7 август 10:02АҚШнинг НАТОдаги доимий вакили Украинани «келажак синов майдони» деб атадиАҚШнинг НАТОдаги доимий вакили Украинани «келажак синов майдони» деб атади30 июл 10:57Украина президентининг АҚШга ташрифи ва Fox News’га берган интервьюсиУкраина президентининг АҚШга ташрифи ва Fox News’га берган интервьюси29 июл 11:39«Катта уруш» хавфи: Трамп Украина осмонини ёпмоқчи — Россиянинг реакцияси қандай?«Катта уруш» хавфи: Трамп Украина осмонини ёпмоқчи — Россиянинг реакцияси қандай?11 июл 16:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота