Астролаб ва Интерстеллар Маппинг Ойда сув ресурсларини қидиради

·27·Техно
Астролаб ва Интерстеллар Маппинг Ойда сув ресурсларини қидиради
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Астролаб ва Интерстеллар Маппинг компаниялари Ойда келажакдаги Моон Base учун сув ресурсларини қидириш бўйича ҳамкорликни бошлади.
  • Интерстеллар Маппинг мутахассислари Ой тупроғининг остки қатламларини таҳлил қилиб, водород тутган учувчан моддалар ва муз қатламлари сақланиб қолган ҳудудларни аниқлайди.

Ой юзасида келгусида қурилиши режалаштирилган Моон Base базаси учун стратегик муҳим ресурсларни қидириш ишлари бошланди. Астролаб компанияси ерости ресурсларини картаграфия қилишга ихтисослашган Интерстеллар Маппинг билан расмий ҳамкорлик келишувини имзолади. Ушбу қўшма ташаббус NASAнинг келажакдаги космик дастурларига пухта тайёргарлик кўриш ва табиий захираларни аниқ баҳолашга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Интерстеллар Маппинг мутахассислари Ой тупроғининг остки қатламларини чуқур таҳлил қилишади. Уларнинг асосий вазифаси водород тутган учувчан моддалар ҳамда муз қатламлари энг кўп эҳтимол билан сақланиб қолган ҳудудларни аниқлаб беришдан иборат. Таъкидлаш жоизки, бу тажриба мазкур компания учун тижорат мақсадидаги ойиноҳотлар билан ишлашдаги илк амалий қадам ҳисобланади.

Илмий ёндашув ва қидирув жараёни

Ойда сув ресурсларини топиш ишлари оддийгина энг совуқ ёки қоронғи ҳудудларни танлаш билан чекланиб қолмайди. Интерстеллар Маппинг бош директори Эндрю Хейзелтоннинг тушунтиришича, юзаки қатлам остидаги иссиқлик жараёнларини чуқур англаш сув ва муз қаерда узоқ вақт давомида сақланиб қолганини аниқлашда ҳал қилувчи рол ўйнайди.

Олинган таҳлилий маълумотлар Астролаб компаниясининг ФЛИП (ФЛEХ Лунар Инноватион Платформ) деб номланган замонавий ровери учун асосий йўналиш вазифасини бажаради. Ушбу ақлли аппарат кўрсатилган координаталар бўйлаб ҳаракатланиб, илмий таҳлиллар учун тупроқ намунасини олиш имкониятига эга бўлади.

Келгуси режалар ва космик истиқболлар

Ҳозирги вақтда лойиҳанинг энг муҳим босқичларидан бири — парвоз олдидан тайёргарлик жараёнлари якунланмоқда. Ровернинг ой жанубий қутбига муваффақиятли етиб бориши учун Астроботик компаниясининг Гриффин-1 қўниш модули танланган. Ушбу миссия NASAнинг КЛПС дастури доирасида амалга оширилиши режалаштирилган бўлиб, жорий йилнинг ноябрь ойига мўлжалланган.

Мутахассисларнинг фикрича, Ой сиртидан топиладиган сув шунчаки илмий қизиқиш уйғотиб қолмай, балки стратегик хомашё вазифасини ҳам бажаради. Келгусида мазкур ресурслар космик аппаратларни тўғридан-тўғри Марс ва бошқа узоқ сайёраларга учиш олдидан ёқилғи билан таъминлаш учун ишлатилади. Натижада Ой базаси инсониятнинг узоқ космосдаги асосий «перевал узели»га айланиши кутилмоқда.

АстролабИнтерстеллар МаппингОйда сувNASAКосмик технологиялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ой иқтисодиёти 2050-йилга бориб 566 миллиард долларга етиши мумкинОй иқтисодиёти 2050-йилга бориб 566 миллиард долларга етиши мумкинКеча 06:54Интерлуне Ойда гелий-3 қазиб олиш учун яна 5 миллион доллар маблағ жалб қилдиИнтерлуне Ойда гелий-3 қазиб олиш учун яна 5 миллион доллар маблағ жалб қилди16 сентябр 15:27NASA Ойдаги база учун янги технологиялар яратиш таклифларини қабул қилмоқдаNASA Ойдаги база учун янги технологиялар яратиш таклифларини қабул қилмоқда9 сентябр 20:54NASA Ойдаги миссия учун ўта оғир СЛС ракетасини йиғишни бошладиNASA Ойдаги миссия учун ўта оғир СЛС ракетасини йиғишни бошлади5 сентябр 11:25NASA Марсга учта янги Skyфалл вертолётини жўнатадиNASA Марсга учта янги Skyфалл вертолётини жўнатади31 август 01:00Firefly Ойнинг -170 даража совуқ тунларига қарши мини-иситгич юборадиFirefly Ойнинг -170 даража совуқ тунларига қарши мини-иситгич юборади20 август 08:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди