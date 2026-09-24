Астролаб ва Интерстеллар Маппинг Ойда сув ресурсларини қидиради
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Астролаб ва Интерстеллар Маппинг компаниялари Ойда келажакдаги Моон Base учун сув ресурсларини қидириш бўйича ҳамкорликни бошлади.
- Интерстеллар Маппинг мутахассислари Ой тупроғининг остки қатламларини таҳлил қилиб, водород тутган учувчан моддалар ва муз қатламлари сақланиб қолган ҳудудларни аниқлайди.
Ой юзасида келгусида қурилиши режалаштирилган Моон Base базаси учун стратегик муҳим ресурсларни қидириш ишлари бошланди. Астролаб компанияси ерости ресурсларини картаграфия қилишга ихтисослашган Интерстеллар Маппинг билан расмий ҳамкорлик келишувини имзолади. Ушбу қўшма ташаббус NASAнинг келажакдаги космик дастурларига пухта тайёргарлик кўриш ва табиий захираларни аниқ баҳолашга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Интерстеллар Маппинг мутахассислари Ой тупроғининг остки қатламларини чуқур таҳлил қилишади. Уларнинг асосий вазифаси водород тутган учувчан моддалар ҳамда муз қатламлари энг кўп эҳтимол билан сақланиб қолган ҳудудларни аниқлаб беришдан иборат. Таъкидлаш жоизки, бу тажриба мазкур компания учун тижорат мақсадидаги ойиноҳотлар билан ишлашдаги илк амалий қадам ҳисобланади.
Илмий ёндашув ва қидирув жараёниОйда сув ресурсларини топиш ишлари оддийгина энг совуқ ёки қоронғи ҳудудларни танлаш билан чекланиб қолмайди. Интерстеллар Маппинг бош директори Эндрю Хейзелтоннинг тушунтиришича, юзаки қатлам остидаги иссиқлик жараёнларини чуқур англаш сув ва муз қаерда узоқ вақт давомида сақланиб қолганини аниқлашда ҳал қилувчи рол ўйнайди.
Олинган таҳлилий маълумотлар Астролаб компаниясининг ФЛИП (ФЛEХ Лунар Инноватион Платформ) деб номланган замонавий ровери учун асосий йўналиш вазифасини бажаради. Ушбу ақлли аппарат кўрсатилган координаталар бўйлаб ҳаракатланиб, илмий таҳлиллар учун тупроқ намунасини олиш имкониятига эга бўлади.
Келгуси режалар ва космик истиқболларҲозирги вақтда лойиҳанинг энг муҳим босқичларидан бири — парвоз олдидан тайёргарлик жараёнлари якунланмоқда. Ровернинг ой жанубий қутбига муваффақиятли етиб бориши учун Астроботик компаниясининг Гриффин-1 қўниш модули танланган. Ушбу миссия NASAнинг КЛПС дастури доирасида амалга оширилиши режалаштирилган бўлиб, жорий йилнинг ноябрь ойига мўлжалланган.
Мутахассисларнинг фикрича, Ой сиртидан топиладиган сув шунчаки илмий қизиқиш уйғотиб қолмай, балки стратегик хомашё вазифасини ҳам бажаради. Келгусида мазкур ресурслар космик аппаратларни тўғридан-тўғри Марс ва бошқа узоқ сайёраларга учиш олдидан ёқилғи билан таъминлаш учун ишлатилади. Натижада Ой базаси инсониятнинг узоқ космосдаги асосий «перевал узели»га айланиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…