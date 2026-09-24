Виржил ван Дейк Нидерландия тактикаси бўйича танқидларга жавоб берди
Ливерпул клуби сардори Виржил ван Дейк ўзининг халқаро майдондаги нуфузини ҳимоя қилиб, Нидерландия терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги омадсизлигидан сўнг унинг тактикага аралашгани ҳақидаги хабарларни кескин рад этди. Goal.com хабар беришича, тажрибали ҳимоячи мамлакат матбуоти билан бўлиб ўтган ўта таранг брифингда терма жамоанинг тузилиши ўзгаришига сабабчи бўлгани ҳақидаги миш-мишларни қатъий инкор этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, Нидерландия терма жамоаси мундиалнинг 1/8 финал босқичида Марокашга қарши кечган ўйинда пеналтилар сериясига кўра мағлубиятга учраб, мусобақани эрта тарк этганди. Ушбу муваффақиятсизликдан кейин матбуотда тажрибали марказий ҳимоячи бош мураббий Роналд Куман қарорларига таъсир ўтказиб, жамоани бешта ҳимоячи билан ўйнашга мажбур қилгани ҳақида хабарлар тарқалган эди.
Тактик ўзгаришлар ва матбуот айбловлариТанқидчиларнинг фикрича, айнан шу тактик ўзгариш миллий жамоанинг ўйин услубига путур етказган ва барвақт мусобақадан чиқиб кетишга сабаб бўлган. Матбуотдаги ана шундай чиқишлардан норози бўлган Ван Дейк журналистлар билан мулоқотда барчаси ёлғон эканини очиқ-ойдин айтди.
Ҳимоячининг сўзларига кўра, жамоанинг ўйин режаси фақатгина мураббийлар штаби томонидан тузилади ва унинг бу жараёнга алоқаси йўқ. У ўзига нисбатан асоссиз фикрлар тез-тез тарқатилишидан чарчаганини яширмади.
Ван Дейкнинг матбуот анжуманидаги баёнотиМатбуот анжуманида сўз олган футболчи миш-мишларга қуйидагича муносабат билдирди: «Касбдоқларингиздан бири бу беш ҳимоячи билан ўйнаш менинг ғоям бўлганини айтди. Бу мутлақо беманилик. Режа штаб томонидан тузилади. Мени ёмон кўрсатиш учун атайлаб ёлғон тарқатишмоқда. Бу жуда кўп содир бўлади».
Шу билан бирга, у жамоанинг жаҳон чемпионатида ёмон ўйнаганини тан олди, бироқ бутун миллий футболни вайрон қилганликда айбланишини мутлақо асоссиз деб атади. «Факт шуки, биз жаҳон чемпионатида шунчаки муваффақиятсизликка учрадик. Булар қаттиқ ҳақиқатлар. Биз яхши ўйин кўрсатмадик», — дея қўшимча қилди футболчи.
Марокашдан учралган мағлубият 35 ёшли футболчининг халқаро фаолиятини якунлаш ҳақида ўйлашига ҳам сабаб бўлган эди. Эрта чиқиш оғирлиги унга қаттиқ таъсир қилиб, терма жамоадаги келажаги ҳақида аниқ қарорга келишдан олдин спортдан бироз танаффус қилишга ундаганди.
Изоҳлар 0
…