Виржил ван Дейк Нидерландия тактикаси бўйича танқидларга жавоб берди

·6·Спорт
Виржил ван Дейк Нидерландия тактикаси бўйича танқидларга жавоб берди

Ливерпул клуби сардори Виржил ван Дейк ўзининг халқаро майдондаги нуфузини ҳимоя қилиб, Нидерландия терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги омадсизлигидан сўнг унинг тактикага аралашгани ҳақидаги хабарларни кескин рад этди. Goal.com хабар беришича, тажрибали ҳимоячи мамлакат матбуоти билан бўлиб ўтган ўта таранг брифингда терма жамоанинг тузилиши ўзгаришига сабабчи бўлгани ҳақидаги миш-мишларни қатъий инкор этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, Нидерландия терма жамоаси мундиалнинг 1/8 финал босқичида Марокашга қарши кечган ўйинда пеналтилар сериясига кўра мағлубиятга учраб, мусобақани эрта тарк этганди. Ушбу муваффақиятсизликдан кейин матбуотда тажрибали марказий ҳимоячи бош мураббий Роналд Куман қарорларига таъсир ўтказиб, жамоани бешта ҳимоячи билан ўйнашга мажбур қилгани ҳақида хабарлар тарқалган эди.

Тактик ўзгаришлар ва матбуот айбловлари

Танқидчиларнинг фикрича, айнан шу тактик ўзгариш миллий жамоанинг ўйин услубига путур етказган ва барвақт мусобақадан чиқиб кетишга сабаб бўлган. Матбуотдаги ана шундай чиқишлардан норози бўлган Ван Дейк журналистлар билан мулоқотда барчаси ёлғон эканини очиқ-ойдин айтди.

Ҳимоячининг сўзларига кўра, жамоанинг ўйин режаси фақатгина мураббийлар штаби томонидан тузилади ва унинг бу жараёнга алоқаси йўқ. У ўзига нисбатан асоссиз фикрлар тез-тез тарқатилишидан чарчаганини яширмади.

Ван Дейкнинг матбуот анжуманидаги баёноти

Матбуот анжуманида сўз олган футболчи миш-мишларга қуйидагича муносабат билдирди: «Касбдоқларингиздан бири бу беш ҳимоячи билан ўйнаш менинг ғоям бўлганини айтди. Бу мутлақо беманилик. Режа штаб томонидан тузилади. Мени ёмон кўрсатиш учун атайлаб ёлғон тарқатишмоқда. Бу жуда кўп содир бўлади».

Шу билан бирга, у жамоанинг жаҳон чемпионатида ёмон ўйнаганини тан олди, бироқ бутун миллий футболни вайрон қилганликда айбланишини мутлақо асоссиз деб атади. «Факт шуки, биз жаҳон чемпионатида шунчаки муваффақиятсизликка учрадик. Булар қаттиқ ҳақиқатлар. Биз яхши ўйин кўрсатмадик», — дея қўшимча қилди футболчи.

Марокашдан учралган мағлубият 35 ёшли футболчининг халқаро фаолиятини якунлаш ҳақида ўйлашига ҳам сабаб бўлган эди. Эрта чиқиш оғирлиги унга қаттиқ таъсир қилиб, терма жамоадаги келажаги ҳақида аниқ қарорга келишдан олдин спортдан бироз танаффус қилишга ундаганди.

Виргил ван ДижкНидерландияРоналд КоэманЖаҳон чемпионатиЛиверпул
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нидерландия терма жамоасида катта ўзгаришлар: Ван Дижк ва Коэман кетиши кутилмоқдаНидерландия терма жамоасида катта ўзгаришлар: Ван Дижк ва Коэман кетиши кутилмоқда30 июн 20:30Коди Гакпо Нидерландия сафида порламоқда: Ливерпулдагидан фарқли эркинликКоди Гакпо Нидерландия сафида порламоқда: Ливерпулдагидан фарқли эркинлик21 июн 13:16Златан Ибрагимович Роналд Коэманни кескин танқид қилди: Нидерландия ўзлигини йўқотдиЗлатан Ибрагимович Роналд Коэманни кескин танқид қилди: Нидерландия ўзлигини йўқотди30 июн 15:39Виржил ван Дейк тер жамоадаги фаолиятини давом эттириши сабабини айтдиВиржил ван Дейк тер жамоадаги фаолиятини давом эттириши сабабини айтдиКеча 19:39Виргил ван Дижк Ливерпулни тарк этиши мумкин: Милан ҳимоячи учун асосий даъвогарВиргил ван Дижк Ливерпулни тарк этиши мумкин: Милан ҳимоячи учун асосий даъвогар7 июл 00:12Ливерпулда кутилмаган ўзгаришлар: Виргил ван Дижк дахлсизлик мақомини йўқотдиЛиверпулда кутилмаган ўзгаришлар: Виргил ван Дижк дахлсизлик мақомини йўқотди4 июл 17:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?