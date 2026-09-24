Шоҳсанам Шерзодовадан олтин марра»: Осиё ўйинларида Ўзбекистон байроғи баланд кўтарилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- ХХ ёзги Осиё ўйинларида Шоҳсанам Шерзодова каноеда 200 метр масофада олтин медални қўлга киритди.
- Бу Ўзбекистон делегацияси учун мусобақадаги иккинчи олтин медал бўлди.
- Артур Гулиев ва Владлен Денисов кумуш, Арина Танатмишева ва Екатерина Шубина эса бронза медалини қўлга киритди.
- Ушбу ютуқлар эвазига Ўзбекистон умумжамоа ҳисобида 17 та медал (2 та олтин, 8 та кумуш, 7 та бронза) билан 9-ўринга кўтарилди.
Япониянинг Аичи ва Нагоя шаҳарлари мезбонлик қилаётган ХХ ёзги Осиё ўйинларида Ўзбекистон спорт делегацияси учун ҳақиқий тарихий ва шонли кун бўлди. Эшкак эшиш дастурларининг навбатдаги финал беллашувлари миллий термамизнинг мутлақ триумфи билан якунланди: аёллар ўртасида 200 метр масофага каноэда эшкак эшиш баҳсларида маҳоратли спортчимиз Шоҳсанам Шерзодова мислсиз тезлик ва матонат кўрсатиб, марра чизиғини биринчи бўлиб кесиб ўтди ва мусобақанинг олтин медалига сазовор бўлди!
Бу зафар Ўзбекистон делегациясининг Япониядаги ХХ Осиё ўйинларида қўлга киритган иккинчи олий даражадаги олтин медали сифатида қайд этилди. Муваффақиятлар бу билан чекланиб қолмади: эркаклар ўртасида 500 метр масофага каноэда эшкак эшиш бўйича Артур Гулиев ва Владлен Денисов жуфтлиги кумуш медални нақд қилган бўлса, аёллар ўртасидаги байдаркада эшкак эшиш баҳсларида Арина Танатмишева ва Екатерина Шубина тандеми шоҳсупанинг учинчи поғонасига кўтарилиб, бронза медалини делегациямиз ҳисобига ёзиб қўйди. Ушбу фантастик натижалар эвазига Ўзбекистон ҳисобидаги жами медаллар сони 17 тага — 2 та олтин, 8 та кумуш ва 7 та бронзага етди ҳамда мамлакатимиз умумжамоа ҳисобида қитъанинг энг кучли давлатлари қаторида 9-ўринга кўтарилди.
Хўш, Шоҳсанам Шерзодованинг бу тарихий ғалабаси жамоамизга қандай янги нафас бағишлайди, каноэ ва байдарка бўйича термамиз қитъа грандларини қандай ортда қолдирмоқда ва Ўзбекистон топ-10 рўйхатидаги ўрнини янада яхшилай оладими?
«Шерзодованинг олтин марраси, 17 та медаль ва топ-10 га қайтиш»: Куннинг 5 та асосий нуқтаси
«Аичи-Нагоя-2026» Осиё ўйинларининг бугунги дастуридан энг муҳим факт ва ютуқлар:
Иккинчи олтин медаль: Шоҳсанам Шерзодова каноэда 200 метр масофани 1-ўринда босиб ўтиб, делегациямизга узоқ кутилган иккинчи олтинни келтирди;
Гулиев ва Денисовдан кумуш зафар: 500 метр масофага каноэда жуфтлик баҳсларида Артур Гулиев ва Владлен Денисов вице-чемпионга айланди;
Танатмишева ва Шубина шоҳсупада: Аёллар байдаркасида ҳаракат қилган Арина Танатмишева ва Екатерина Шубина жуфтлиги бронза медалига сазовор бўлди;
Жами 17 та медаль жамғарилди: Ўзбекистон термасининг умумий жамғармаси 2 та олтин, 8 та кумуш ва 7 та бронзага етди;
Умумжамоада 9-ўринга сакраш: Мусобақанинг энг фаол кунларидан бири эвазига миллий термамиз рейтингда кучли ўнликдан жой олди (9-поғона).
«Аичи-Нагоя-2026»: Каноэ ва байдарка финаллари ҳамда Ўзбекистон медаллар жадвали таҳлили
Бугунги ғолиблар, йўналишлар ва мамлакатимизнинг турнир жадвалидаги позицияси таққоси:
Спорт йўналиши ва масофа
Вакилларимиз
Қўлга киритилган медаль
Аҳамияти ва жадвалга таъсири
Каноэ: Аёллар (200 метр)
Шоҳсанам Шерзодова
ОЛТИН МЕДАЛЬ (1-ўрин)
Делегациямизнинг мусобақадаги 2-олтин медали
Каноэ: Эркаклар жуфтлик (500 метр)
Артур Гулиев ва Владлен Денисов
Кумуш медаль (2-ўрин)
Муросасиз курашда қўлга киритилган 8-кумуш
Байдарка: Аёллар жуфтлик
Арина Танатмишева ва Екатерина Шубина
Бронза медаль (3-ўрин)
Жамоа ғазнасини тўлдирган 7-бронза медаль
Ўзбекистон умумжамоа ҳисоби
Барча спорт турлари кесимида
17 та медаль (2-8-7)
Осиё давлатлари орасида 9-ўринга кўтарилиш
Спорт экспертизаси ва таҳлил: Нега Шоҳсанамнинг олтини ва эшкак эшиш дастури стратегик аҳамиятга эга?
Халқаро спорт шарҳловчилари ва экспертларнинг хулосалари:
Спринт масофасидаги мутлақ етакчилик: Каноэда 200 метрлик масофа — спортчидан максимал старт тезлиги, портловчи куч ва юқори координация талаб қилади; Шоҳсанам Шерзодованинг қитъанинг энг тезкор атлетлари билан баҳсда маррага биринчи бўлиб етиб келиши унинг жаҳон даражасидаги юксак спорт формасида эканини исботлайди;
Жуфтликларнинг мукаммал синхронлиги: Гулиев/Денисов ва Танатмишева/Шубина тандемларининг подиумга кўтарилиши мураббийлар штаби экипажларни танлашда тўғри йўл тутганини намойиш этди; ушбу экипажлар келажакдаги Париж ва Лос-Анжелес Олимпия ўйинлари циклида ҳам асосий умидларимиз бўлиб қолади;
Топ-10 элитасига қайтиш калити: Осиё ўйинларида умумжамоа ҳисоби фақат жами медаллар билан эмас, биринчи навбатда олтин медаллар сифати бўйича баҳоланади; Шерзодованинг ғалабаси бизни тўғридан-тўғри 9-ўринга олиб чиқди ва жамоамизга қўшимча куч бағишлади;
Осиё спорт харитасидаги янги мувозанат: Япония ва Хитой сув спортида асосий гегемон саналса-да, Ўзбекистоннинг академик эшкак эшиш, каноэ ва байдарка дастурларида кетма-кет медаллар жамғариши Марказий Осиё мактабининг қитъада мутлақ етакчи кучга айланганини кўрсатди.
«Аичи-Нагоя-2026» майдонларида янграган Ўзбекистон давлат мадҳияси ва Шоҳсанам Шерзодованинг олтин финиши мамлакатимиз спорти тарихида яна бир ёрқин саҳифа очди.
Сизнингча, Шоҳсанам Шерзодованинг бу муваффақиятидан сўнг Ўзбекистон спорт делегацияси Осиё ўйинларини умумжамоа ҳисобида нечанчи ўринда якунлай олади? Эшкак эшувчиларимизнинг бир кунда 3 та медалга эга чиқишига қандай баҳо берасиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингиз ва чемпионларга йўлланган илиқ табрикларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда миллий ғурур туйғусини бағишловчи ушбу мақолани барча спорт ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…