Энтони Гордон Томас Тухелнинг баҳсли қароридан ҳайратда қолганини айтди
Англия терма жамоасининг ЖЧ ярим финалида Аргентинага қарши кечган драматик мағлубияти атрофидаги муҳокамалар тинмаяпти. Барселона ҳужумчиси Энтони Гордон ўйин тақдирини ҳал қилган баҳсли тактик қарорлар ҳақида илк бор ўз фикрларини билдириб, бош мураббий Томас Тухел томонидан эрта алмаштирилганидан қаттиқ ажратганини тан олди. Ушбу мағлубият инглизлар жамоасининг ёзги мавсумдан кейин илк бор йиғилишида асосий мавзу бўлиб қолмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, Англия терма жамоаси тарихий финалга чиқишига атиги 20 дақиқа қолганида, Энтони Гордоннинг аниқ зарбаси эвазига ҳисобда олдинда бораётган эди. Бироқ Томас Тухел устунликни сақлаб қолиш мақсадида ҳужумчини майдондан олиб, унинг ўрнига ҳимоячи Эзри Консани туширгач, ўйин динамикаси кескин ўзгарди. Ушбу эҳтиёткорона ўзгариш рақибга босимни кучайтириш имконини берди ва жанубий америкаликлар якунда ҳисобни тенглаштириб, ғалабани илиб кетишди.
Тактик хатолар ва мураббийнинг танишувиБош мураббий Томас Тухел дастлаб жамоанинг тўпни ушлаб тура олмаганини танқид қилган бўлса-да, кейинчалик ўзининг ўта эҳтиёткор қарорлари бироз эрта қабул қилинганини тан олди. 5-4-1 схемасига ўтиш рақибга ташаббусни топшириб қўйди ва ҳам мухлисларда, ҳам футболчиларда тушунмовчилик келтириб чиқарди. 25 ёшли футболчи ўша пайтда ўзини жисмоний ва руҳий жиҳатдан мукаммал ҳолатда ҳис қилганини таъкидлади.
"Ҳа, ростини айтсам, мен ҳайратда қолдим," деди Гордон ўтмишдаги Нюкасл юлдузи сифатида. "Чунки мен эндигина гол ургандим. Мен шундай ўйинчиларданманки, адреналин таъсирида ҳаракат қилганда ўзимни жуда яхши кўрсатаман. Гол урсам, одатда ёмон ўйин ўтказмайман, чунки ўзимга бўлган ишончим осмонга кўтарилади. Айниқса, ўша вазиятда, шундай катта саҳнада ўзимни ажойиб ҳис қилгандим."
Томас Тухелнинг тушунтиришиТомас Тухелнинг ўзи ҳам ўша пайтдаги кескин босим ва жамоанинг ҳаддан ташқари чарчоғи унинг қарорига таъсир қилганини яширмади. Мураббий сув ичиш танаффусидан олдин рақиб хавфли вазият яратганини ва жамоа жисмонан қийналиб қолганини тан олди. Ҳаво шароити ва кетма-кет оғир сафарлар футболчиларнинг кучини сўндирган эди.
"Биз сув танаффусидан олдин гол ўтказиб юборишимизга оз қолган эди. Ўшанда омон қололмаймиз, бу ҳалокат деб ўйладим," дея тан олди Тухел. "Кейин беш нафар ҳимоячига, 5-4-1 схемасига ўтиш керак деб ўйладим. Лекин бу фикр учун бироз эрта эди."
Ҳозирда Англия терма жамоаси Ст Георгеъс Парк базасида йиғилиб, ушбу оғир мағлубиятни атрофлича таҳлил қилмоқда. Жамоа азолари мавжуд хатолардан тўғри хулоса чиқариб, келгуси мусобақаларга тайёргарлик кўришни мақсад қилган.
Изоҳлар 0
…