Энтони Гордон Томас Тухелнинг баҳсли қароридан ҳайратда қолганини айтди

·2·Спорт
Энтони Гордон Томас Тухелнинг баҳсли қароридан ҳайратда қолганини айтди

Англия терма жамоасининг ЖЧ ярим финалида Аргентинага қарши кечган драматик мағлубияти атрофидаги муҳокамалар тинмаяпти. Барселона ҳужумчиси Энтони Гордон ўйин тақдирини ҳал қилган баҳсли тактик қарорлар ҳақида илк бор ўз фикрларини билдириб, бош мураббий Томас Тухел томонидан эрта алмаштирилганидан қаттиқ ажратганини тан олди. Ушбу мағлубият инглизлар жамоасининг ёзги мавсумдан кейин илк бор йиғилишида асосий мавзу бўлиб қолмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, Англия терма жамоаси тарихий финалга чиқишига атиги 20 дақиқа қолганида, Энтони Гордоннинг аниқ зарбаси эвазига ҳисобда олдинда бораётган эди. Бироқ Томас Тухел устунликни сақлаб қолиш мақсадида ҳужумчини майдондан олиб, унинг ўрнига ҳимоячи Эзри Консани туширгач, ўйин динамикаси кескин ўзгарди. Ушбу эҳтиёткорона ўзгариш рақибга босимни кучайтириш имконини берди ва жанубий америкаликлар якунда ҳисобни тенглаштириб, ғалабани илиб кетишди.

Тактик хатолар ва мураббийнинг танишуви

Бош мураббий Томас Тухел дастлаб жамоанинг тўпни ушлаб тура олмаганини танқид қилган бўлса-да, кейинчалик ўзининг ўта эҳтиёткор қарорлари бироз эрта қабул қилинганини тан олди. 5-4-1 схемасига ўтиш рақибга ташаббусни топшириб қўйди ва ҳам мухлисларда, ҳам футболчиларда тушунмовчилик келтириб чиқарди. 25 ёшли футболчи ўша пайтда ўзини жисмоний ва руҳий жиҳатдан мукаммал ҳолатда ҳис қилганини таъкидлади.

"Ҳа, ростини айтсам, мен ҳайратда қолдим," деди Гордон ўтмишдаги Нюкасл юлдузи сифатида. "Чунки мен эндигина гол ургандим. Мен шундай ўйинчиларданманки, адреналин таъсирида ҳаракат қилганда ўзимни жуда яхши кўрсатаман. Гол урсам, одатда ёмон ўйин ўтказмайман, чунки ўзимга бўлган ишончим осмонга кўтарилади. Айниқса, ўша вазиятда, шундай катта саҳнада ўзимни ажойиб ҳис қилгандим."

Томас Тухелнинг тушунтириши

Томас Тухелнинг ўзи ҳам ўша пайтдаги кескин босим ва жамоанинг ҳаддан ташқари чарчоғи унинг қарорига таъсир қилганини яширмади. Мураббий сув ичиш танаффусидан олдин рақиб хавфли вазият яратганини ва жамоа жисмонан қийналиб қолганини тан олди. Ҳаво шароити ва кетма-кет оғир сафарлар футболчиларнинг кучини сўндирган эди.

"Биз сув танаффусидан олдин гол ўтказиб юборишимизга оз қолган эди. Ўшанда омон қололмаймиз, бу ҳалокат деб ўйладим," дея тан олди Тухел. "Кейин беш нафар ҳимоячига, 5-4-1 схемасига ўтиш керак деб ўйладим. Лекин бу фикр учун бироз эрта эди."

Ҳозирда Англия терма жамоаси Ст Георгеъс Парк базасида йиғилиб, ушбу оғир мағлубиятни атрофлича таҳлил қилмоқда. Жамоа азолари мавжуд хатолардан тўғри хулоса чиқариб, келгуси мусобақаларга тайёргарлик кўришни мақсад қилган.

Энтони ГордонТомас ТухелАнглия терма жамоасиБарселонаЖЧ ярим финали
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Томас Тухел Гарри Магуайрга қаттиқ шарт қўйди ва терма жамоадаги келажагига нуқта қўйдиТомас Тухел Гарри Магуайрга қаттиқ шарт қўйди ва терма жамоадаги келажагига нуқта қўйди20 сентябр 11:36Томас Тухел Аргентинага қарши мағлубиятни азоб деб атадиТомас Тухел Аргентинага қарши мағлубиятни азоб деб атади17 сентябр 12:39Томас Тухел Мекцикадаги ғалабадан сўнг майдон майсасини тишламаганидан афсусдаТомас Тухел Мекцикадаги ғалабадан сўнг майдон майсасини тишламаганидан афсусда16 сентябр 09:11Энтони Гордон Барселона сафида илк ўйинини ўтказадиЭнтони Гордон Барселона сафида илк ўйинини ўтказади16 август 16:50Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакТомас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керак3 июн 12:15Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедга қайтадими ёки трансфер қилинадимиМаркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедга қайтадими ёки трансфер қилинадими6 август 17:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?