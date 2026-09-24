Осиё ўйинларида академик эшкак эшувчиларимиз шоҳсупани эгаллади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- ХХ ёзги Осиё ўйинларида Ўзбекистон академик эшкак эшиш терма жамоаси бир йўла иккита кумуш ва битта бронза медалини қўлга киритди.
- Шаҳбоз Холмурзаев эркаклар ўртасидаги яккалик баҳсида кумуш медални, Меҳрожбек Маматқулов ва Павел Сорин жуфтлиги ҳамда Алишер Турдиев ва Максим Голубев дуети эса мос равишда кумуш ва бронза медалларига сазовор бўлди.
- Ушбу натижалар билан Ўзбекистон делегациясининг умумий медаллар сони 13 тага етди.
Япониянинг Аичи ва Нагоя шаҳарлари мезбонлик қилаётган ХХ ёзги Осиё ўйинларида Ўзбекистон спорт делегацияси навбатдаги муваффақиятли кунни ўтказди. Айниқса, академик эшкак эшиш бўйича ўтказилган финал беллашувлари миллий терма жамоамиз учун чинакам триумфга айланди: вакилларимиз бир йўла иккита кумуш ва битта бронза медалига эга чиқиб, Япония сув ҳавзаларида миллий мактабимиз қудратини яна бир бор намойиш этишди.
Эркаклар ўртасидаги яккалик (M1x) дастурида мамлакатимизнинг тажрибали вакили Шаҳбоз Холмурзаев шиддатли пойгада маррага иккинчи бўлиб етиб келиб, делегациямиз ҳисобига қимматли кумуш медални ёзиб қўйди. Жуфтлик баҳсларида ҳам атлетларимиз муросасиз кураш олиб боришди: M2- дастурида Меҳрожбек Маматқулов ва Павел Сорин тандеми финалда кумуш медални расмийлаштирган бўлса, шу йўналишда баҳс олиб борган яна бир маҳоратли жуфтлигимиз — Алишер Турдиев ва Максим Голубев дуэти кучли учликни якунлаб, бронза медалига сазовор бўлди. Ушбу ғалабалар ортидан «Аичи-Нагоя-2026» Осиё ўйинларида Ўзбекистон спорт делегацияси жамғарган медаллар сони жами 13 тага — 1 та олтин, 6 та кумуш ва 6 та бронзага етди.
Хўш, эшкак эшувчиларимизнинг ушбу триумфи умумий медаллар жадвалидаги ўрнимизни қандай мустаҳкамлайди, шоҳсупага кўтарилган қаҳрамонлар кейинги олимпия циклларда олтин медалларни тортиб олишга қодирми ва Нагоя сувларидаги шиддат яна қандай ғалабаларни ваъда қилмоқда?
«3 та медаль, Холмурзаев зафари ва жами 13 та соврин»: Эшкак эшиш муваффақиятининг 5 та асосий нуқтаси
Япониядаги Осиё ўйинлари финалларидан энг муҳим факт ва натижалар:
Бир кунда 3 та медаль: Ўзбекистон академик эшкак эшиш жамоаси финал баҳсларида 2 та кумуш ва 1 та бронза медалларига эга чиқди;
Шаҳбоз Холмурзаевдан кумуш марра: M1x яккалик дастурида баҳслашган спортчимиз маррага 2-бўлиб етиб келиб, шоҳсупанинг иккинчи поғонасига кўтарилди;
Маматқулов ва Сориндан муваффақият: M2- жуфтлик дастурида Меҳрожбек Маматқулов ҳамда Павел Сорин тандеми кумуш медални нақд қилди;
Турдиев ва Голубевдан бронза ютуқ: Шу йўналишдаги иккинчи жуфтлигимиз — Алишер Турдиев ва Максим Голубев ҳам совриндорлар қаторидан жой олди;
Делегация ҳисобида 13 та медаль: Ушбу натижалардан сўнг Ўзбекистон ҳисобидаги медаллар 1 та олтин, 6 та кумуш ва 6 та бронзага етди.
«Аичи-Нагоя-2026»: Академик эшкак эшиш бўйича Ўзбекистон термасининг кўрсаткичлари таҳлили
Финал дастурлари, қатнашган спортчилар ва қайд этилган натижалар таққоси:
Йўналиш ва дастур
Иштирок этган спортчиларимиз
Қўлга киритилган медаль
Рақобат даражаси ва аҳамияти
M1x (Эркаклар яккалик)
Шаҳбоз Холмурзаев
Кумуш медаль (2-ўрин)
Қитъанинг энг тезкор эшкак эшувчилари орасида мутлақ финиш
M2- (Эркаклар жуфтлик)
Меҳрожбек Маматқулов ва Павел Сорин
Кумуш медаль (2-ўрин)
Ўта шиддатли синхрон ҳаракат ва юқори тезлик самараси
M2- (Эркаклар жуфтлик)
Алишер Турдиев ва Максим Голубев
Бронза медаль (3-ўрин)
Битта дастурда шоҳсупанинг иккита ўрнини эгаллаш натижаси
Ўзбекистон умумий ҳисоби
Барча спорт турлари кесимида
13 та медаль (1-6-6)
Осиё ўйинлари умумжамоа ҳисобида барқарор ўсиш
Спорт экспертизаси ва таҳлил: Нега Нагоядаги бу натижалар ўзбек эшкак эшиш мактабининг катта сакраши?
Халқаро спорт экспертлари ва таҳлилчиларнинг хулосалари:
Битта дастурда қўш медаль эффекти: M2- йўналишида иккита экипажимизнинг (Маматқулов/Сорин ҳамда Турдиев/Голубев) бир вақтда подиумга чиқиши Ўзбекистонда мазкур спорт тури бўйича захира базаси ва рақобат нақадар кучли эканини яққол кўрсатади;
Холмурзаевнинг шахсий маҳорати: M1x дастури яккалик баҳси бўлиб, эшкак эшувчидан мислсиз жисмоний чидамлилик ва тактик совуққонлик талаб қилади; Шаҳбоз Холмурзаевнинг кумуш медали унинг қитъа элитасидаги ўз ўрнини яна бир бор мустаҳкамлади;
Сув спортида янги босқич: Япония, Хитой ва Жанубий Корея каби ушбу спортда анъанавий кучли ҳисобланган давлатлар орасида учта медалга эга чиқиш — Париж ва ундан кейинги ёзги Олимпия ўйинларига тайёргарлик режаси тўғри тузилганининг амалий исботидир;
Делегация руҳиятини кўтариш: Кумуш ва бронза медаллар сонининг ортиши (6 тадан) терма жамоамизнинг медаль олиш кўламини кенгайтириб, келгуси кунлардаги курашларда олтинлар сериясини бошлаб беришга кучли руҳий туртки беради.
Япония сув ҳавзаларида порлаган ўзбек спортчилари нафақат мамлакат байроғини баланд кўтарди, балки қитъа миқёсидаги нуфузимизни янада юксалтди.
Сизнингча, эшкак эшувчиларимизнинг «Аичи-Нагоя-2026» мусобақасидаги бир кунлик 3 та медали Ўзбекистон спортининг сув турларидаги янги даврини бошлаб бера оладими? Спортчиларимизга келгуси босқичларда қайси йўналишларда олтин медаллар кутмоқдасиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингиз ва табрикларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда миллий ғуруримиз бўлган ушбу ғалабали мақолани барча спорт ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…