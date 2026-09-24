Осиё ўйинларида академик эшкак эшувчиларимиз шоҳсупани эгаллади

·40·Спорт
Осиё ўйинларида академик эшкак эшувчиларимиз шоҳсупани эгаллади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • ХХ ёзги Осиё ўйинларида Ўзбекистон академик эшкак эшиш терма жамоаси бир йўла иккита кумуш ва битта бронза медалини қўлга киритди.
  • Шаҳбоз Холмурзаев эркаклар ўртасидаги яккалик баҳсида кумуш медални, Меҳрожбек Маматқулов ва Павел Сорин жуфтлиги ҳамда Алишер Турдиев ва Максим Голубев дуети эса мос равишда кумуш ва бронза медалларига сазовор бўлди.
  • Ушбу натижалар билан Ўзбекистон делегациясининг умумий медаллар сони 13 тага етди.

Япониянинг Аичи ва Нагоя шаҳарлари мезбонлик қилаётган ХХ ёзги Осиё ўйинларида Ўзбекистон спорт делегацияси навбатдаги муваффақиятли кунни ўтказди. Айниқса, академик эшкак эшиш бўйича ўтказилган финал беллашувлари миллий терма жамоамиз учун чинакам триумфга айланди: вакилларимиз бир йўла иккита кумуш ва битта бронза медалига эга чиқиб, Япония сув ҳавзаларида миллий мактабимиз қудратини яна бир бор намойиш этишди.

Эркаклар ўртасидаги яккалик (M1x) дастурида мамлакатимизнинг тажрибали вакили Шаҳбоз Холмурзаев шиддатли пойгада маррага иккинчи бўлиб етиб келиб, делегациямиз ҳисобига қимматли кумуш медални ёзиб қўйди. Жуфтлик баҳсларида ҳам атлетларимиз муросасиз кураш олиб боришди: M2- дастурида Меҳрожбек Маматқулов ва Павел Сорин тандеми финалда кумуш медални расмийлаштирган бўлса, шу йўналишда баҳс олиб борган яна бир маҳоратли жуфтлигимиз — Алишер Турдиев ва Максим Голубев дуэти кучли учликни якунлаб, бронза медалига сазовор бўлди. Ушбу ғалабалар ортидан «Аичи-Нагоя-2026» Осиё ўйинларида Ўзбекистон спорт делегацияси жамғарган медаллар сони жами 13 тага — 1 та олтин, 6 та кумуш ва 6 та бронзага етди.

Хўш, эшкак эшувчиларимизнинг ушбу триумфи умумий медаллар жадвалидаги ўрнимизни қандай мустаҳкамлайди, шоҳсупага кўтарилган қаҳрамонлар кейинги олимпия циклларда олтин медалларни тортиб олишга қодирми ва Нагоя сувларидаги шиддат яна қандай ғалабаларни ваъда қилмоқда?

«3 та медаль, Холмурзаев зафари ва жами 13 та соврин»: Эшкак эшиш муваффақиятининг 5 та асосий нуқтаси

Япониядаги Осиё ўйинлари финалларидан энг муҳим факт ва натижалар:

  • Бир кунда 3 та медаль: Ўзбекистон академик эшкак эшиш жамоаси финал баҳсларида 2 та кумуш ва 1 та бронза медалларига эга чиқди;

  • Шаҳбоз Холмурзаевдан кумуш марра: M1x яккалик дастурида баҳслашган спортчимиз маррага 2-бўлиб етиб келиб, шоҳсупанинг иккинчи поғонасига кўтарилди;

  • Маматқулов ва Сориндан муваффақият: M2- жуфтлик дастурида Меҳрожбек Маматқулов ҳамда Павел Сорин тандеми кумуш медални нақд қилди;

  • Турдиев ва Голубевдан бронза ютуқ: Шу йўналишдаги иккинчи жуфтлигимиз — Алишер Турдиев ва Максим Голубев ҳам совриндорлар қаторидан жой олди;

  • Делегация ҳисобида 13 та медаль: Ушбу натижалардан сўнг Ўзбекистон ҳисобидаги медаллар 1 та олтин, 6 та кумуш ва 6 та бронзага етди.

«Аичи-Нагоя-2026»: Академик эшкак эшиш бўйича Ўзбекистон термасининг кўрсаткичлари таҳлили

Финал дастурлари, қатнашган спортчилар ва қайд этилган натижалар таққоси:

Йўналиш ва дастур

Иштирок этган спортчиларимиз

Қўлга киритилган медаль

Рақобат даражаси ва аҳамияти

M1x (Эркаклар яккалик)

Шаҳбоз Холмурзаев

Кумуш медаль (2-ўрин)

Қитъанинг энг тезкор эшкак эшувчилари орасида мутлақ финиш

M2- (Эркаклар жуфтлик)

Меҳрожбек Маматқулов ва Павел Сорин

Кумуш медаль (2-ўрин)

Ўта шиддатли синхрон ҳаракат ва юқори тезлик самараси

M2- (Эркаклар жуфтлик)

Алишер Турдиев ва Максим Голубев

Бронза медаль (3-ўрин)

Битта дастурда шоҳсупанинг иккита ўрнини эгаллаш натижаси

Ўзбекистон умумий ҳисоби

Барча спорт турлари кесимида

13 та медаль (1-6-6)

Осиё ўйинлари умумжамоа ҳисобида барқарор ўсиш

Спорт экспертизаси ва таҳлил: Нега Нагоядаги бу натижалар ўзбек эшкак эшиш мактабининг катта сакраши?

Халқаро спорт экспертлари ва таҳлилчиларнинг хулосалари:

  • Битта дастурда қўш медаль эффекти: M2- йўналишида иккита экипажимизнинг (Маматқулов/Сорин ҳамда Турдиев/Голубев) бир вақтда подиумга чиқиши Ўзбекистонда мазкур спорт тури бўйича захира базаси ва рақобат нақадар кучли эканини яққол кўрсатади;

  • Холмурзаевнинг шахсий маҳорати: M1x дастури яккалик баҳси бўлиб, эшкак эшувчидан мислсиз жисмоний чидамлилик ва тактик совуққонлик талаб қилади; Шаҳбоз Холмурзаевнинг кумуш медали унинг қитъа элитасидаги ўз ўрнини яна бир бор мустаҳкамлади;

  • Сув спортида янги босқич: Япония, Хитой ва Жанубий Корея каби ушбу спортда анъанавий кучли ҳисобланган давлатлар орасида учта медалга эга чиқиш — Париж ва ундан кейинги ёзги Олимпия ўйинларига тайёргарлик режаси тўғри тузилганининг амалий исботидир;

  • Делегация руҳиятини кўтариш: Кумуш ва бронза медаллар сонининг ортиши (6 тадан) терма жамоамизнинг медаль олиш кўламини кенгайтириб, келгуси кунлардаги курашларда олтинлар сериясини бошлаб беришга кучли руҳий туртки беради.

Япония сув ҳавзаларида порлаган ўзбек спортчилари нафақат мамлакат байроғини баланд кўтарди, балки қитъа миқёсидаги нуфузимизни янада юксалтди.

Сизнингча, эшкак эшувчиларимизнинг «Аичи-Нагоя-2026» мусобақасидаги бир кунлик 3 та медали Ўзбекистон спортининг сув турларидаги янги даврини бошлаб бера оладими? Спортчиларимизга келгуси босқичларда қайси йўналишларда олтин медаллар кутмоқдасиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингиз ва табрикларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда миллий ғуруримиз бўлган ушбу ғалабали мақолани барча спорт ихлосмандлари билан баҳам кўринг!

Аичи-Нагоя-2026Шаҳбоз ХолмурзаевМеҳрожбек Маматқуловакадемик эшкак эшиш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Феруза Казакова «Аичи-Нагоя-2026» Осиё ўйинларини шов-шувли ғалаба билан бошладиФеруза Казакова «Аичи-Нагоя-2026» Осиё ўйинларини шов-шувли ғалаба билан бошладиБугун 11:28Шоҳсанам Шерзодовадан олтин марра»: Осиё ўйинларида Ўзбекистон байроғи баланд кўтарилдиШоҳсанам Шерзодовадан олтин марра»: Осиё ўйинларида Ўзбекистон байроғи баланд кўтарилдиБугун 10:59Ўзбекистон эшкак эшишда илк бор жаҳон чемпионлигини қўлга киритдиЎзбекистон эшкак эшишда илк бор жаҳон чемпионлигини қўлга киритди28 август 12:26Тарихий сенсация: Ўзбекистон академик эшкак эшишда Жаҳон чемпиони бўлди!Тарихий сенсация: Ўзбекистон академик эшкак эшишда Жаҳон чемпиони бўлди!28 август 11:51Тарихий ғалаба: Ўзбекистон эшкак эшишда илк бор жаҳон чемпиони бўлдиТарихий ғалаба: Ўзбекистон эшкак эшишда илк бор жаҳон чемпиони бўлди1 сентябр 12:25Жаҳон чемпионатида кумуш медал: Ўзбекистонлик спортчи қизлар шоҳсупага кўтарилди!Жаҳон чемпионатида кумуш медал: Ўзбекистонлик спортчи қизлар шоҳсупага кўтарилди!29 август 20:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?