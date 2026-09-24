Xiaomi 18 Pro Max флагманининг ноёб шаффоф версияси намойиш этилди
Ixbt.com нашрининг хабар беришича, Xiaomi компанияси ўзининг энг илғор флагман моделларидан бири бўлган Xiaomi 18 Pro Max смартфонининг махсус шаффоф версиясини жонли суратларда намойиш қилди. Ўта юқори технологик хусусиятлар ва ўзгача дизайн уйғунлигини ўзида мужассам этган ушбу қурилма технология ихлосмандларида катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги модел 16 GB тезкор ва 1 TB доимий хотира билан жиҳозланган бўлиб, унинг нархи 10 999 юанни ташкил этади. Смартфон корпуси жозибали шаффоф қизил рангда ишланган. Махсус махсус плёнка ҳажмли текстурани ҳосил қилиб, фойдаланувчиларга қурилманинг ички тузилишидаги стилизацияланган элементларни яқиндан кўриш имконини беради. Шунингдек, тўпламга қизил рангли шаффоф қувватлаш мосламаси ва кабел ҳам киритилган.
Илғор экран имкониятлари ва қўшимча дисплейСмартфоннинг асосий диққатга сазовор жиҳатларидан бири бу унинг орқа панелидаги Магик Скреэн қўшимча экранидир. Янги версияда ушбу экран янада текисроқ бўлиб, корпусга бенуқсон интеграция қилинган. Унда билдиришномалар, виджетлар ва мини-ўйинлар акс этади. Сунъий интеллектга асосланган AI Версатиле Скреэн функцияси эса шахсийлаштирилган контент ҳамда ўзига хос олинган обойларни яратишга ёрдам беради.
Ишга тушиш вақтида орқа экран учун 100 тадан ортиқ карточкалар тақдим этилиши эълон қилинди. Декабр ойининг охирида эса қурилмага қўшимча сунъий интеллект имкониятлари қўшилиши кутилмоқда. Асосий СуперPixel 2.0 дисплейи 4000 нит чўққи ёрқинлиги, BT.2020 қамрови ва 1–120 Hz частотали ЛТПО технологияси билан таъминланган.
Юқори унумдорлик ва Леика камералариҚурилманинг техник қуввати олтинчи авлодга мансуб Snapdragon 8 Супер Эдитион процессорига таянади. Шунингдек, у 8500 мА•ч сиғимли улкан аккумулятор, IP66, IP68 ҳамда IP69 даражасидаги мустаҳкам сув ва чангдан ҳимоя стандартлари ҳамда УWB технологияси билан жиҳозланган.
Фот имкониятлари борасида ҳам модел етакчиликни қўлдан бой бермайди. Леика билан ҳамкорликда яратилган камералар модули 200 мегапикселли асосий датчик, 200 мегапикселли перископик телевизор ҳамда 50 мегапикселли ўта кенг бурчакли камерани ўз ичига олади. Бундан ташқари, ноёб кадрлар учун Легендарй Момент номли янги сунъий интеллект суратга олиш функцияси ҳам қўшилган.
Изоҳлар 0
…