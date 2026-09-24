Xiaomi 18 Pro Max флагманининг ноёб шаффоф версияси намойиш этилди

·3·Техно
Xiaomi 18 Pro Max флагманининг ноёб шаффоф версияси намойиш этилди

Ixbt.com нашрининг хабар беришича, Xiaomi компанияси ўзининг энг илғор флагман моделларидан бири бўлган Xiaomi 18 Pro Max смартфонининг махсус шаффоф версиясини жонли суратларда намойиш қилди. Ўта юқори технологик хусусиятлар ва ўзгача дизайн уйғунлигини ўзида мужассам этган ушбу қурилма технология ихлосмандларида катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги модел 16 GB тезкор ва 1 TB доимий хотира билан жиҳозланган бўлиб, унинг нархи 10 999 юанни ташкил этади. Смартфон корпуси жозибали шаффоф қизил рангда ишланган. Махсус махсус плёнка ҳажмли текстурани ҳосил қилиб, фойдаланувчиларга қурилманинг ички тузилишидаги стилизацияланган элементларни яқиндан кўриш имконини беради. Шунингдек, тўпламга қизил рангли шаффоф қувватлаш мосламаси ва кабел ҳам киритилган.

Илғор экран имкониятлари ва қўшимча дисплей

Смартфоннинг асосий диққатга сазовор жиҳатларидан бири бу унинг орқа панелидаги Магик Скреэн қўшимча экранидир. Янги версияда ушбу экран янада текисроқ бўлиб, корпусга бенуқсон интеграция қилинган. Унда билдиришномалар, виджетлар ва мини-ўйинлар акс этади. Сунъий интеллектга асосланган AI Версатиле Скреэн функцияси эса шахсийлаштирилган контент ҳамда ўзига хос олинган обойларни яратишга ёрдам беради.

Ишга тушиш вақтида орқа экран учун 100 тадан ортиқ карточкалар тақдим этилиши эълон қилинди. Декабр ойининг охирида эса қурилмага қўшимча сунъий интеллект имкониятлари қўшилиши кутилмоқда. Асосий СуперPixel 2.0 дисплейи 4000 нит чўққи ёрқинлиги, BT.2020 қамрови ва 1–120 Hz частотали ЛТПО технологияси билан таъминланган.

Юқори унумдорлик ва Леика камералари

Қурилманинг техник қуввати олтинчи авлодга мансуб Snapdragon 8 Супер Эдитион процессорига таянади. Шунингдек, у 8500 мА•ч сиғимли улкан аккумулятор, IP66, IP68 ҳамда IP69 даражасидаги мустаҳкам сув ва чангдан ҳимоя стандартлари ҳамда УWB технологияси билан жиҳозланган.

Фот имкониятлари борасида ҳам модел етакчиликни қўлдан бой бермайди. Леика билан ҳамкорликда яратилган камералар модули 200 мегапикселли асосий датчик, 200 мегапикселли перископик телевизор ҳамда 50 мегапикселли ўта кенг бурчакли камерани ўз ичига олади. Бундан ташқари, ноёб кадрлар учун Легендарй Момент номли янги сунъий интеллект суратга олиш функцияси ҳам қўшилган.

XiaomiШаффоф СмартфонSnapdragonЛеика КамераТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi 18 Pro тақдим этилди: кучли флагман ва илғор имкониятларXiaomi 18 Pro тақдим этилди: кучли флагман ва илғор имкониятларБугун 03:22Xiaomi 18 Pro ва Pro Max премераси бўлиб ўтмоқдаXiaomi 18 Pro ва Pro Max премераси бўлиб ўтмоқдаКеча 16:25Xiaomi 18 Pro тақдимоти яқинлашмоқда: янги Snapdragon ва Лофик камерасиXiaomi 18 Pro тақдимоти яқинлашмоқда: янги Snapdragon ва Лофик камераси7 сентябр 13:21Xiaomi 18 Pro Max тақдим этилди: дунёдаги илк Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 смартфониXiaomi 18 Pro Max тақдим этилди: дунёдаги илк Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 смартфониКеча 19:53Xiaomi афсонавий Оне море тинг ибораси билан янги смартфонини эълон қиладиXiaomi афсонавий Оне море тинг ибораси билан янги смартфонини эълон қиладиКеча 13:29Xiaomi 18 Pro смартфонининг жонли суратлари расмий тақдимот олдидан ошкор этилдиXiaomi 18 Pro смартфонининг жонли суратлари расмий тақдимот олдидан ошкор этилди20 сентябр 22:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди