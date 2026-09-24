Гарри Кейн Аргентина билан кечган драматик мағлубият ҳақида гапирди

·0·Спорт
Гарри Кейн Аргентина билан кечган драматик мағлубият ҳақида гапирди

Бавария ҳужумчиси ва Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн Аргентина миллий жамоасидан учралган оғир мағлубият унинг фаолиятидаги энг оғриқли хотирага айланганини тан олди. Ушбу драматик аламли чиқиш футболчининг халқаро миқёсдаги фаолиятидаги энг тубан нуқта сифатида қайд этилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

МетЛифе стадионида кечган мундиал ярим финалидаги муваффақиятсизликка қарамай, орадан ўн ҳафта ўтиб Уч шерлар Томас Тухел қўл остида янги босқичга қадам қўймоқда. Жамоа эътиборини келгуси Миллатлар лигаси ҳамда 2028 йилги Европа чемпионатига қаратмоқда, бироқ Аргентина билан бўлган ўйиннинг руҳий зарбаси ҳамон сақланиб қолмоқда.

Мағлубият ва унинг оқибатлари

Қониқарсиз натижа шунчалик кучли таъсир қилдики, 33 ёшли ҳужумчи Испания ва Аргентина ўртасидаги ҳал қилувчи финал баҳсини томоша қила олмади. Бунинг ўрнига у Нью-Йоркда гольф ўйнаб, хайрини чалғитишга мажбур бўлди. Футболчининг фикрича, бу сафарги қулаш Қатардаги пеналтини аниқ амалга ошира олмаган ҳолатдан ҳам кўра кўпроқ азоб берган.

Goal.com нашри хабар беришича, Кейн ўз интервюсида жамоанинг ўзига хос ўйин услубидан воз кечгани асосий муаммо бўлганини таъкидлади. Ўз принципларига зид равишда ҳаракат қилиб мағлуб бўлиш ҳолатни янада оғирлаштирганини қўшимча қилди.

Келажакдаги вазифалар ва хулосалар

Англия терма жамоасининг 121 та ўйинда майдонга тушган тажрибали сардори йирик турнирларнинг ҳал қилувчи босқичларида кучли рақибларга қарши курашишда муаммолар давом этаётганини тан олди. Унинг сўзларига кўра, бу менталитет, шахсиятлар ёки майдондаги тактик йўналиш билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Жамоа ичида ушбу мавзу бўйича чуқур муҳокамалар ўтказилиши талаб этилмоқда. Гарри Кейн бу аччиқ тажриба келгусида юқори босим остида ўз ўйин услубини сақлаб қолиш учун кучли туртки бўлиши лозимлигини талаб қилмоқда.

Гарри КейнАргентинаАнглияБаварияЖЧ-2026
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гарри Кейн Ламин Ямалнинг сўзларига вазмин муносабат билдирдиГарри Кейн Ламин Ямалнинг сўзларига вазмин муносабат билдирди20 сентябр 15:34«Реал»ми ёки «Барселона»? Гарри Кейн Ла Лигага трансфери бўйича барча карталарни очди«Реал»ми ёки «Барселона»? Гарри Кейн Ла Лигага трансфери бўйича барча карталарни очди18 сентябр 13:48Гарри Кейн ва Англиянинг навбатдаги фожиаси: Афсонавий ҳужумчининг даври якунланмоқдами?Гарри Кейн ва Англиянинг навбатдаги фожиаси: Афсонавий ҳужумчининг даври якунланмоқдами?17 июл 13:20Гарри Кейн аламли мағлубиятдан сўнг: “Ичимда бўшлиқ ҳис қиляпман”Гарри Кейн аламли мағлубиятдан сўнг: “Ичимда бўшлиқ ҳис қиляпман”17 июл 01:54Гарри Кейн Криштиану Роналду рекордини янгилаганидан ҳайратдаГарри Кейн Криштиану Роналду рекордини янгилаганидан ҳайратда7 сентябр 18:56Гарри Кейн жаҳон чемпионатидаги келажаги ва Аргентинадан учралган мағлубият ҳақида гапирдиГарри Кейн жаҳон чемпионатидаги келажаги ва Аргентинадан учралган мағлубият ҳақида гапирди16 июл 13:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?