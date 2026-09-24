Гарри Кейн Аргентина билан кечган драматик мағлубият ҳақида гапирди
Бавария ҳужумчиси ва Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн Аргентина миллий жамоасидан учралган оғир мағлубият унинг фаолиятидаги энг оғриқли хотирага айланганини тан олди. Ушбу драматик аламли чиқиш футболчининг халқаро миқёсдаги фаолиятидаги энг тубан нуқта сифатида қайд этилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
МетЛифе стадионида кечган мундиал ярим финалидаги муваффақиятсизликка қарамай, орадан ўн ҳафта ўтиб Уч шерлар Томас Тухел қўл остида янги босқичга қадам қўймоқда. Жамоа эътиборини келгуси Миллатлар лигаси ҳамда 2028 йилги Европа чемпионатига қаратмоқда, бироқ Аргентина билан бўлган ўйиннинг руҳий зарбаси ҳамон сақланиб қолмоқда.
Мағлубият ва унинг оқибатлариҚониқарсиз натижа шунчалик кучли таъсир қилдики, 33 ёшли ҳужумчи Испания ва Аргентина ўртасидаги ҳал қилувчи финал баҳсини томоша қила олмади. Бунинг ўрнига у Нью-Йоркда гольф ўйнаб, хайрини чалғитишга мажбур бўлди. Футболчининг фикрича, бу сафарги қулаш Қатардаги пеналтини аниқ амалга ошира олмаган ҳолатдан ҳам кўра кўпроқ азоб берган.
Goal.com нашри хабар беришича, Кейн ўз интервюсида жамоанинг ўзига хос ўйин услубидан воз кечгани асосий муаммо бўлганини таъкидлади. Ўз принципларига зид равишда ҳаракат қилиб мағлуб бўлиш ҳолатни янада оғирлаштирганини қўшимча қилди.
Келажакдаги вазифалар ва хулосаларАнглия терма жамоасининг 121 та ўйинда майдонга тушган тажрибали сардори йирик турнирларнинг ҳал қилувчи босқичларида кучли рақибларга қарши курашишда муаммолар давом этаётганини тан олди. Унинг сўзларига кўра, бу менталитет, шахсиятлар ёки майдондаги тактик йўналиш билан боғлиқ бўлиши мумкин.
Жамоа ичида ушбу мавзу бўйича чуқур муҳокамалар ўтказилиши талаб этилмоқда. Гарри Кейн бу аччиқ тажриба келгусида юқори босим остида ўз ўйин услубини сақлаб қолиш учун кучли туртки бўлиши лозимлигини талаб қилмоқда.
Изоҳлар 0
…