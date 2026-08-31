Фуқаро 18,5 кг кумуш хазина топиб олди: Дания тарихидаги рекорд кўрсаткич
Фото: bbc.com
Даниянинг Шимолий Ютландия минтақасида археология ва тарих ихлосмандларини ҳайратда қолдирган мисли кўрилмаган воқеа юз берди. Маҳаллий фуқаро ўз томорқасида ер қазиш ишларини олиб бораётганда, Дания тарихидаги энг йирик викинглар даврига оид кумуш бойликка дуч келди.
Қайд этилишича, топилган кумуш буюмларнинг умумий оғирлиги 18,5 килограммни ташкил этиб, жами 700 дан ортиқ ноёб қисмлардан иборат.
Оддий қурилишдан тарихий сенсациягача
Ребил коммунасида яшовчи фуқаро ўз уйи ҳовлисида янги терраса қурмоқчи бўлган:
Кутилмаган зарба: Ер қазиш пайтида белкурак қаттиқ нарсага урилган. Фуқаро дастлаб буни оддий эски тўсиқ қолдиғи ёки сопол идиш синиқлари деб ўйлаган;
Қўлда қазилган бойлик: Қазишни эҳтиёткорлик билан давом эттирган уй эгаси сопол кўза ва унинг атрофида сочилиб ётган юзлаб кумуш тақинчоқлар, қадимий тангалар ҳамда соф кумуш қуймаларни топиб олган.
Тарихий таҳлил: Х аср молиявий сирлари
Шимолий Ютландия тарихий музейи олимлари мазкур топилма викинглар цивилизациясини ўрганишда янги саҳифа очишини билдирмоқда:
Оғирлик ва қиймат тизими: Сопол идиш ичида кумуш қуймалар оғирлигига қараб аниқ тартибда жойлаштирилган бўлиб, бу викинглар бойликни ҳисоб-китоб ва савдода маълум молиявий қиймат билан ишлатганини исботлайди;
Англия ва Араб тангалари: Хазина ичидан турли цивилизацияларга тегишли пуллар чиқди. Англия тангалари қирол Эдуард ҳукмронлик қилган йилларда — 899–924 йиллар оралиғида зарб этилган. Араб кумуш тангалари ҳам айнан шу даврга тўғри келади;
Давр хулосаси: Археологлар ушбу далилларга таяниб, улкан хазинанинг кўмилиш вақтини Х аср бошларига тегишли деб баҳолади.
…