Фуқаро 18,5 кг кумуш хазина топиб олди: Дания тарихидаги рекорд кўрсаткич

·39·Дунё
Фуқаро 18,5 кг кумуш хазина топиб олди: Дания тарихидаги рекорд кўрсаткич

Фото: bbc.com

Даниянинг Шимолий Ютландия минтақасида археология ва тарих ихлосмандларини ҳайратда қолдирган мисли кўрилмаган воқеа юз берди. Маҳаллий фуқаро ўз томорқасида ер қазиш ишларини олиб бораётганда, Дания тарихидаги энг йирик викинглар даврига оид кумуш бойликка дуч келди.

Қайд этилишича, топилган кумуш буюмларнинг умумий оғирлиги 18,5 килограммни ташкил этиб, жами 700 дан ортиқ ноёб қисмлардан иборат.

Оддий қурилишдан тарихий сенсациягача

Ребил коммунасида яшовчи фуқаро ўз уйи ҳовлисида янги терраса қурмоқчи бўлган:

  • Кутилмаган зарба: Ер қазиш пайтида белкурак қаттиқ нарсага урилган. Фуқаро дастлаб буни оддий эски тўсиқ қолдиғи ёки сопол идиш синиқлари деб ўйлаган;

  • Қўлда қазилган бойлик: Қазишни эҳтиёткорлик билан давом эттирган уй эгаси сопол кўза ва унинг атрофида сочилиб ётган юзлаб кумуш тақинчоқлар, қадимий тангалар ҳамда соф кумуш қуймаларни топиб олган.

Тарихий таҳлил: Х аср молиявий сирлари

Шимолий Ютландия тарихий музейи олимлари мазкур топилма викинглар цивилизациясини ўрганишда янги саҳифа очишини билдирмоқда:

  • Оғирлик ва қиймат тизими: Сопол идиш ичида кумуш қуймалар оғирлигига қараб аниқ тартибда жойлаштирилган бўлиб, бу викинглар бойликни ҳисоб-китоб ва савдода маълум молиявий қиймат билан ишлатганини исботлайди;

  • Англия ва Араб тангалари: Хазина ичидан турли цивилизацияларга тегишли пуллар чиқди. Англия тангалари қирол Эдуард ҳукмронлик қилган йилларда — 899–924 йиллар оралиғида зарб этилган. Араб кумуш тангалари ҳам айнан шу даврга тўғри келади;

  • Давр хулосаси: Археологлар ушбу далилларга таяниб, улкан хазинанинг кўмилиш вақтини Х аср бошларига тегишли деб баҳолади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Урушни тўхтатинг!» Нарендра Моди Бишкекда Путиннинг юзига нималар деди?«Урушни тўхтатинг!» Нарендра Моди Бишкекда Путиннинг юзига нималар деди?Бугун, 22:16Қулоғи очилмаган 22 ёшли аёлда кутилмаган рак аниқландиҚулоғи очилмаган 22 ёшли аёлда кутилмаган рак аниқландиБугун, 18:22Бразилиялик оилада ажабланарли ирсият: айрим аъзоларида 24 та бармоқ борБразилиялик оилада ажабланарли ирсият: айрим аъзоларида 24 та бармоқ борБугун, 17:17Форс кўрфази олов ичида: Эрон ҳарбийлари БАА ҳудудига дрон ҳужуми уюштирдиФорс кўрфази олов ичида: Эрон ҳарбийлари БАА ҳудудига дрон ҳужуми уюштирдиБугун, 16:51Ҳиндистонда сув омбори тўлиб, фавқулодда ҳолат эълон қилиндиҲиндистонда сув омбори тўлиб, фавқулодда ҳолат эълон қилиндиБугун, 16:10Венада 673 бриллиантли малика маржони кундузи ўғирландиВенада 673 бриллиантли малика маржони кундузи ўғирландиБугун, 15:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар