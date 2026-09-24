Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди

·112·Жамият
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди

Хонанда Севинч Исмоилова мухлисларидан узоқ вақт яшириб келган ҳаётидаги энг оғир воқеалардан бири ҳақида гапирди. У кўпчилик доим сўрайдиган танасидаги чандиқлар тарихи ортида қандай воқеа борлигини 8 йилдан сўнг очиб берди.

Ҳаммаси 2018 йилда бошланган

Севинч Исмоилова ижодини эндигина бошлаган ва вилоятлардаги тўйларда хизмат қилаётган пайтда йўл-транспорт ҳодисасига учраган.

Хонанданинг айтишича, Бухоро вилояти Газли туманида тўй хизматидан қайтаётган автомобилда йўловчилар ухлаб қолган. Машина катта тезликда йўлдан чиқиб кетган ва жиддий авария содир бўлган.

"Бу воқеани сизларга айтиб беришим учун 8 йил вақт керак бўлди", — дея ҳикоясини бошлади хонанда. Севинчнинг сўзларига кўра, у ҳодисадан сўнг бир муддат комада бўлган ва 15 кундан кейин онасининг йиғи овозидан ўзига келган.

У авария оқибатида турли жароҳатлар олгани ва узоқ давом этган даволаниш жараёнини бошдан кечирганини айтди. Айниқса, чап қўлидаги жароҳат жиддий бўлган.

Шифокорлар узоқ давом этган мураккаб жарроҳлик амалиёти орқали унинг қўлини сақлаб қолишга муваффақ бўлган.

Хонанда авариядан олти ой ўтиб яна тўй хизматларига чиқишни бошлаган. Бироқ унинг айтишича, илк кунларданоқ авариянинг узоқ давом этган асоратлари сезила бошлаган.

Севинч Исмоилова бу воқеани йиллар давомида ўзида сақлаб келган. Энди эса мухлисларига чандиқлари тарихи ва ҳаётидаги энг оғир даврлардан бири ҳақида очиқ сўзлаб берди.

Хонанда Севинч ИсмоиловаБухороГазлиавария
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Севинч Исмоилова болаликдаги лақаби, фарзандларига қўймоқчи бўлган исмлар ва қарзлари ҳақида гапирдиСевинч Исмоилова болаликдаги лақаби, фарзандларига қўймоқчи бўлган исмлар ва қарзлари ҳақида гапирдиКеча 13:50Уй сотаман деб иккинчи хотинли бўлиб қолди: Ангренда нотариал базадаги аянчли хатоликУй сотаман деб иккинчи хотинли бўлиб қолди: Ангренда нотариал базадаги аянчли хатолик19 сентябр 17:46Жиззахда қонли сутка: Бир кундаги 2 та аянчли ЙТҲда 5 киши ҳалок бўлдиЖиззахда қонли сутка: Бир кундаги 2 та аянчли ЙТҲда 5 киши ҳалок бўлди15 август 20:11Сирдарёда даҳшатли ЙТҲ: Captiva ёниб кетди, 3 киши воқеа жойида вафот этдиСирдарёда даҳшатли ЙТҲ: Captiva ёниб кетди, 3 киши воқеа жойида вафот этди10 август 11:29Навоийда даҳшатли фожиа: 59 ёшли ишчини қум босиб қолди (видео)Навоийда даҳшатли фожиа: 59 ёшли ишчини қум босиб қолди (видео)10 август 11:32Андижондаги мудҳиш ЙТҲ: Tracker’да 21 бола ва 6 ёшли қизалоқнинг ўлимиАндижондаги мудҳиш ЙТҲ: Tracker’да 21 бола ва 6 ёшли қизалоқнинг ўлими31 июл 18:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ