Осиё ўйинларида “супер жанг”: Ўзбекистон U-23 ярим финалда Япония билан тўқнашади!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Осиё ўйинларининг ярим финалида Ўзбекистон У-23 терма жамоаси мезбон Япония билан тўқнаш келади.
- Япония чорак финалда КХДРни 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, кейинги босқичга йўл олди.
- Ушбу принсипиал учрашув 30 сентябр куни Тошкент вақти билан 15:30 да Япониянинг "Нагаи" стадионида бўлиб ўтади.
- Ғалаба Ўзбекистонга камида кумуш медални тақдим этади ва финалга чиқиш имкониятини беради.
Япония яшил майдонларида бўлиб ўтаётган Осиё ўйинларининг футбол мусобақасида чемпионлик ва олтин медаллар тақдирини ҳал қилувчи кульминацион паллага етиб келдик. Ўзбекистон олимпия (У-23) терма жамоасининг мусобақа ярим финалидаги кучли ва асосий рақиби расман аниқ бўлди. Мухлислар ва мутахассислар катта қизиқиш билан кузатган чорак финал тўқнашувида Япония ҳамда КХДР миллий терма жамоалари ўзаро куч синашди. Ўта кескин ва ҳимоявий тактикаларга бой тарзда кечган беллашувда мезбон японияликлар 1:0 ҳисобидаги минимал ва қимматли ғалабани қўлга киритиб, ярим финал йўлланмасига эга чиқди.
Мазкур натижа ортидан Ўзбекистон У-23 терма жамоаси финал ва бош соврин сари йўлда турнирнинг бош фаворити ҳамда мусобақа эгаси ҳисобланган Японияга қарши саф тортадиган бўлди. Қитъа футболи гигантларининг мазкур принципиал ва ҳал қилувчи тўқнашуви 30 сентябрь куни Тошкент вақти билан соат 15:30 да Япониянинг машҳур "Нагаи" стадионида старт олади.
«Япониянинг 1:0 ҳисобидаги зафари, "Нагаи" аренаси ва олтин остонаси»: Ярим финалнинг 5 та асосий нуқтаси
Осиё ўйинлари ярим финали олдидан энг муҳим расмий маълумотлар ва фактлар:
Рақиб — мезбон Япония: Чорак финал тўсиғидан ўтган Япония олимпия термаси Ўзбекистоннинг рақибига айланди;
КХДРнинг турнирдан чиқиб кетиши: Чорак финалда японияликлар шимолий кореяликлар устидан 1:0 ҳисобида зафар қучди;
Ўйин вақти ва санаси: Муросасиз ярим финал баҳси 30 сентябрь куни Тошкент вақти билан 15:30 да бошланади;
"Нагаи" стадиони мезбонлик қилади: Баҳс Япониянинг нуфузли ва кўп минг сонли мухлисларни сиғдирувчи марказий ареналаридан бирида ўтади;
Финал ва медаллар масаласи: Ушбу ўйиндаги ғалаба Ўзбекистон термасига камида кумуш медални нақд қилиб, Осиё ўйинлари чемпиони бўлиш имкониятини тақдим этади.
Осиё ўйинлари (Футбол): Ярим финал қарама-қаршилиги таснифи ва кўрсаткичлари
30 сентябрь кунги марказий ўйин параметрлари ва жамоалар ҳолати таққоси:
Кўрсаткичлар ва мезонлар
Ўзбекистон У-23 терма жамоаси
Япония У-23 терма жамоаси
Мусобақадаги мақоми
Осиёнинг энг кучли ҳужумкор жамоаларидан бири
Мусобақа мезбони ва турнирнинг бош фаворити
Чорак финал натижаси
Ишончли ва мустаҳкам ўйин билан ярим финалга чиққан
КХДР устидан 1:0 ҳисобида қийин ғалаба
Учрашув ўтказиладиган жой
Рақиб майдонида («Нагаи» аренаси)
Ўз майдонида, ўн минглаб маҳаллий мухлислар қуршовида
Баҳс бошланиш вақти
30 сентябрь, соат 15:30 (Тошкент вақти билан)
30 сентябрь, соат 19:30 (Маҳаллий вақт билан)
Тактик кураш услуби
Тезкор қанот ҳужумлари ва техник устунлик
Интизомли прессинг ва позицион назорат
Қўйилган мукофот гарови
Осиё ўйинлари финали ва кафолатланган олтин/кумуш кураши
Ўз юртида финалга чиқиш ва чемпионлик босими
Футбол экспертизаси: Нега Японияга қарши баҳс Ўзбекистон учун тарихий имтиҳон?
Халқаро спорт таҳлилчилари, футбол шарҳловчилари ва мураббийларнинг хулосалари:
«Мезбонлик омили ва трибуналар босими»: Япония ўз майдонида ўйнаётгани боис "Нагаи" стадиони тўлиқ тўлиб-тошиши кутилмоқда; Ўзбекистон ёшлари учун рақибдан ташқари, стадиондаги улкан психологик босимни ҳам совуққонлик билан енгиб ўтиш бирламчи вазифа бўлади;
КХДР билан ўйинда сезилган чарчоқ: Япониянинг КХДРга қарши ўйинда фақат битта тўп фарқи билан ғалаба қозонгани ва жисмоний жиҳатдан анча толиққани ўзбек футболчилари учун яхши имконият яратади; ўйиннинг дастлабки 20 дақиқасидаги юқори темп орқали рақиб мудофаасини пароканда қилиш мумкин;
Осиё футболи элитасининг синови: Ўзбекистон ва Япония У-23 термалари қитъанинг энг кучли тизимли академияларига эга; бу тўқнашув нафақат финал йўлланмасини, балки икки давлатнинг янги футбол авлоди орасида ким ҳақиқий етакчи эканини исботлаб беради.
Сизнингча, Ўзбекистон У-23 терма жамоаси 30 сентябрь куни Японияни ўз уйида мағлуб этиб, Осиё ўйинлари финалига чиқа оладими? Жамоамизнинг "Нагаи" стадионидаги асосий тактикаси қандай бўлиши керак деб ўйлайсиз? Шахсий ҳисоб тахминларингиз ва терма жамоамизга тилакларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда барча ўзбек футболи ихлосмандлари хабардор бўлиши учун ушбу таҳлилни кенг баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…