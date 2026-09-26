Манчестер Сити иши: Англия футболида тарихий қарор ва Гвардиола сўзлари
Англия футболида сўнгги йилларнинг энг йирик молиявий можароларидан бири ҳал қилувчи босқичга кирди. Уч нафар мустақил ҳакамдан иборат ҳайъат Манчестер Сити клубини Англия Премер-лигасининг молиявий қоидаларини 114 маротаба бузганликда айбдор деб топгани ҳақида хабарлар тарқалди. Мазкур ёпиқ эшиклар ортида ўтган суд жараёни мамлакат футболининг иқтисодий ва институционал мувозанатига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Korriere.it нашрининг маълумот қилишича, Буюк Британиянинг маданият ва спорт вазири Лиза Нанди мазкур ишга тезроқ якун ясалиши муҳимлигини алоҳида таъкидлаган. Унинг сўзларига кўра, футболга бўлган ишончни тиклаш учун вазиятга тез фурсатда нуқта қўйиш талаб этилади. Вазир Премер-лига ўзини ўзи бошқариш ҳуқуқига эгалигини, бироқ ўрнатилган қоидалар барча учун бирдек мажбурий ва ҳурмат қилиниши шартлигини эслатиб ўтди.
Клубда ушбу қарор юзасидан апелляция шикоятини киритиш учун 14 кунлик муддат мавжуд. Агар айбловлар ўз кучида қолса, бу ҳолат нафақат Манчестер Сити жамоасининг келажагига, балки бошқа клублар ва футболчилар томонидан тақдим этилиши мумкин бўлган компенсация даъволарига ҳам йўл очиб бериши кутилмоқда. Бу эса Англия чемпионатидаги рақобат муҳитига кескин ўзгаришлар олиб келиши мумкин.
Футбол Леакс асосчисининг муносабатиМазкур фош этиш жараёнининг марказида машҳур ҳакер Руи Пинто ҳам турибди. 2015 йилда халқаро футбол оламидаги махфий ҳужжатларни эълон қилиш учун Футбол Леакс лойиҳасига асос солган португалиялик мутахассиснинг маълумотлари Дер Спиегель журналистлари билан биргаликда таҳлил қилинган эди. Айнан шу маълумотлар Манчестер Сити клубининг эҳтимолий молиявий қоидабузарликларини фош қилишда муҳим рол ўйнаган.
Венгрияда 2019 йилда ҳибсга олинган ва кибержиноят ҳамда товламачилик уриниши учун шартли равишда тўрт йиллик қамоқ жазосини олган Пинто кейинчалик Европадаги бир нечта тергов органлари билан ҳамкорлик қилган ва махсус ҳимоя остига олинган эди. У Манчестер Сити бўлакчи қарорига нисбатан ўз фикрларини билдирар экан, буни Англия футболи тарихидаги бурилиш нуқтаси деб атади.
Руи Пинтонинг сўзларига кўра, клуб структуравий манипуляциялар ва молиявий найранглар орқали қоидаларни шунчаки четлаб ўтмаган, балки уларни оддий расмиятчиликка айлантириб юборган. Ҳакер бу ҳолат мусобақа яхлитлигини сақлаб қолишга қаратилган барча уринишларга қарши чиққанини ва жиддий жазога лойиқлигини таъкидлади.
Собиқ ва жорий жараёнлар фонида Руи Пинто Пеп Гвардиоланинг Манчестер Сити бош мураббий сифатидаги илк матбуот анжуманида айтган машҳур сўзларини ёдга олди. Ошкора баёнотида у шундай деди: "Хавфсизлик камарларини тақинглар". Ушбу огоҳлантириш бугунги кунда инглиз футболидаги энг шиддатли воқеалар фонида янада рамзий маъно касб этмоқда.
Изоҳлар 0
…