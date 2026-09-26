Манчестер Сити иши: Англия футболида тарихий қарор ва Гвардиола сўзлари

·7·Спорт
Манчестер Сити иши: Англия футболида тарихий қарор ва Гвардиола сўзлари

Англия футболида сўнгги йилларнинг энг йирик молиявий можароларидан бири ҳал қилувчи босқичга кирди. Уч нафар мустақил ҳакамдан иборат ҳайъат Манчестер Сити клубини Англия Премер-лигасининг молиявий қоидаларини 114 маротаба бузганликда айбдор деб топгани ҳақида хабарлар тарқалди. Мазкур ёпиқ эшиклар ортида ўтган суд жараёни мамлакат футболининг иқтисодий ва институционал мувозанатига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Korriere.it нашрининг маълумот қилишича, Буюк Британиянинг маданият ва спорт вазири Лиза Нанди мазкур ишга тезроқ якун ясалиши муҳимлигини алоҳида таъкидлаган. Унинг сўзларига кўра, футболга бўлган ишончни тиклаш учун вазиятга тез фурсатда нуқта қўйиш талаб этилади. Вазир Премер-лига ўзини ўзи бошқариш ҳуқуқига эгалигини, бироқ ўрнатилган қоидалар барча учун бирдек мажбурий ва ҳурмат қилиниши шартлигини эслатиб ўтди.

Клубда ушбу қарор юзасидан апелляция шикоятини киритиш учун 14 кунлик муддат мавжуд. Агар айбловлар ўз кучида қолса, бу ҳолат нафақат Манчестер Сити жамоасининг келажагига, балки бошқа клублар ва футболчилар томонидан тақдим этилиши мумкин бўлган компенсация даъволарига ҳам йўл очиб бериши кутилмоқда. Бу эса Англия чемпионатидаги рақобат муҳитига кескин ўзгаришлар олиб келиши мумкин.

Футбол Леакс асосчисининг муносабати

Мазкур фош этиш жараёнининг марказида машҳур ҳакер Руи Пинто ҳам турибди. 2015 йилда халқаро футбол оламидаги махфий ҳужжатларни эълон қилиш учун Футбол Леакс лойиҳасига асос солган португалиялик мутахассиснинг маълумотлари Дер Спиегель журналистлари билан биргаликда таҳлил қилинган эди. Айнан шу маълумотлар Манчестер Сити клубининг эҳтимолий молиявий қоидабузарликларини фош қилишда муҳим рол ўйнаган.

Венгрияда 2019 йилда ҳибсга олинган ва кибержиноят ҳамда товламачилик уриниши учун шартли равишда тўрт йиллик қамоқ жазосини олган Пинто кейинчалик Европадаги бир нечта тергов органлари билан ҳамкорлик қилган ва махсус ҳимоя остига олинган эди. У Манчестер Сити бўлакчи қарорига нисбатан ўз фикрларини билдирар экан, буни Англия футболи тарихидаги бурилиш нуқтаси деб атади.

Руи Пинтонинг сўзларига кўра, клуб структуравий манипуляциялар ва молиявий найранглар орқали қоидаларни шунчаки четлаб ўтмаган, балки уларни оддий расмиятчиликка айлантириб юборган. Ҳакер бу ҳолат мусобақа яхлитлигини сақлаб қолишга қаратилган барча уринишларга қарши чиққанини ва жиддий жазога лойиқлигини таъкидлади.

Собиқ ва жорий жараёнлар фонида Руи Пинто Пеп Гвардиоланинг Манчестер Сити бош мураббий сифатидаги илк матбуот анжуманида айтган машҳур сўзларини ёдга олди. Ошкора баёнотида у шундай деди: "Хавфсизлик камарларини тақинглар". Ушбу огоҳлантириш бугунги кунда инглиз футболидаги энг шиддатли воқеалар фонида янада рамзий маъно касб этмоқда.

Манчестер СитиАнглия Премер-лигасиПеп ГвардиолаФутбол ЛеаксМолиявий Фаир-Плай
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пеп Гвардиола ва Кайл Уокер ўртасидаги кийим алмаштириш хонасидаги жанжал ошкор бўлдиПеп Гвардиола ва Кайл Уокер ўртасидаги кийим алмаштириш хонасидаги жанжал ошкор бўлди18 август 14:17Энсо Мареска Пеп Гвардиола соясида ишлашга тайёрЭнсо Мареска Пеп Гвардиола соясида ишлашга тайёр11 август 12:40Йошко Гвардиол: Энсо Мареска Манчестер Сити учун мукаммал мураббийЙошко Гвардиол: Энсо Мареска Манчестер Сити учун мукаммал мураббий2 август 14:39Леонардо Бонуччи Пеп Гвардиола таклифини нима сабабдан рад этганини айтдиЛеонардо Бонуччи Пеп Гвардиола таклифини нима сабабдан рад этганини айтди19 сентябр 01:36Браян Бробби Манчестер Сити дарвозасига хет-трик қайд этдиБраян Бробби Манчестер Сити дарвозасига хет-трик қайд этди23 сентябр 02:54Манчестер Юнайтед дербида мағлуб бўлдиМанчестер Юнайтед дербида мағлуб бўлди14 сентябр 09:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди