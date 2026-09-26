Вьетнамда “качок” хўрозлар эътибор тортди

·17·Дунё
Вьетнамда “качок” хўрозлар эътибор тортди

Ижтимоий тармоқларда оёқлари ниҳоятда йўғон ва гавдаси бақувват хўрозлар акс этган видео тарқалиб, фойдаланувчилар эътиборини тортди.

Видеодаги қушлар Ga Dong Tao зотига мансуб бўлиб, уларнинг энг асосий хусусияти — одатдагидан анча катта ва йўғон оёқларидир. Мазкур зот Вьетнамнинг шимолидаги Хунгйен вилоятидаги Донг Тао ҳудудидан келиб чиққан. Донг Тао - қадимги замонлардан бери хўроз уриштириш билан шуғулланиб келинган йирик Вьетнам қишлоғи.

Ga Dong Tao хўрозларининг оёқлари нафақат ташқи кўриниши, балки суяк ва мушак тузилиши жиҳатидан ҳам бошқа кўплаб товуқ зотларидан фарқ қилади. Тадқиқотларда уларнинг болдир қисмидаги суяклар ва унга бирикувчи мушак-пай тизими сезиларли даражада йирик экани аниқланган.

Бу зот Вьетнамда нафақат ноодатий кўриниши, балки гўшти билан ҳам қадрланади. Ga Dong Tao товуқлари маҳаллий анъаналар ва махсус таомлар билан боғлиқ бўлиб, айрим ҳолларда юқори нархда сотилади.

Ga Dong Tao хўрозларининг вазни одатда оддий уй товуқларига қараганда анча катта бўлади. Шу сабабли интернетда уларнинг йирик гавдаси ва баҳайбат оёқлари акс этган сурат ҳамда видеолар тез-тез қизиқиш уйғотади.

Га Донг ТаоДонг ТаоВьетнамхўроз
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Вьетнамда машҳур тешиклари бўлмаган бильярд столи тармоқларда қизиқиш уйғотдиВьетнамда машҳур тешиклари бўлмаган бильярд столи тармоқларда қизиқиш уйғотди4 август 14:27Гўшт учун ўғирланган 400 дан ортиқ мушуклар қутқариб қолиндиГўшт учун ўғирланган 400 дан ортиқ мушуклар қутқариб қолинди17 июн 19:3450 ёшли хитойлик шифокор карьерасини ташлаб, булочка сотишда ҳақиқий бахтини топди!50 ёшли хитойлик шифокор карьерасини ташлаб, булочка сотишда ҳақиқий бахтини топди!Бугун 18:12240 миллион йил аввал яшаган сирли ҳайвон: унинг қолдиқлари 60 йил музейда ётган240 миллион йил аввал яшаган сирли ҳайвон: унинг қолдиқлари 60 йил музейда ётганБугун 15:56Хитойда жазирама бошланса, эркаклар нега футболкасини қорнигача кўтаради?Хитойда жазирама бошланса, эркаклар нега футболкасини қорнигача кўтаради?Бугун 15:4730 минг йилдан ортиқ вақт музликда сақланган мамонт боласи тўлиқ сақланган ҳолда топилган30 минг йилдан ортиқ вақт музликда сақланган мамонт боласи тўлиқ сақланган ҳолда топилганБугун 14:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота