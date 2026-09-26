Вьетнамда “качок” хўрозлар эътибор тортди
Ижтимоий тармоқларда оёқлари ниҳоятда йўғон ва гавдаси бақувват хўрозлар акс этган видео тарқалиб, фойдаланувчилар эътиборини тортди.
Видеодаги қушлар Ga Dong Tao зотига мансуб бўлиб, уларнинг энг асосий хусусияти — одатдагидан анча катта ва йўғон оёқларидир. Мазкур зот Вьетнамнинг шимолидаги Хунгйен вилоятидаги Донг Тао ҳудудидан келиб чиққан. Донг Тао - қадимги замонлардан бери хўроз уриштириш билан шуғулланиб келинган йирик Вьетнам қишлоғи.
Ga Dong Tao хўрозларининг оёқлари нафақат ташқи кўриниши, балки суяк ва мушак тузилиши жиҳатидан ҳам бошқа кўплаб товуқ зотларидан фарқ қилади. Тадқиқотларда уларнинг болдир қисмидаги суяклар ва унга бирикувчи мушак-пай тизими сезиларли даражада йирик экани аниқланган.
Бу зот Вьетнамда нафақат ноодатий кўриниши, балки гўшти билан ҳам қадрланади. Ga Dong Tao товуқлари маҳаллий анъаналар ва махсус таомлар билан боғлиқ бўлиб, айрим ҳолларда юқори нархда сотилади.
Ga Dong Tao хўрозларининг вазни одатда оддий уй товуқларига қараганда анча катта бўлади. Шу сабабли интернетда уларнинг йирик гавдаси ва баҳайбат оёқлари акс этган сурат ҳамда видеолар тез-тез қизиқиш уйғотади.
Изоҳлар 0
…