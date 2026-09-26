Ўзбекистон Осиё ўйинларида 34 та медаль билан 4-ўринга кўтарилди: 7-кун якунлари

·59·Спорт
Ўзбекистон Осиё ўйинларида 34 та медаль билан 4-ўринга кўтарилди: 7-кун якунлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Осиё ўйинларининг еттинчи куни якунига кўра, Ўзбекистон 34 та медал (8 та олтин, 17 та кумуш, 9 та бронза) билан умумжамоа ҳисобида 4-ўринни эгаллаб турибди.
  • Ҳамюртларимиз кумуш медаллар сони бўйича Қозоғистон ва Таиландни ортда қолдириб, ушбу позицияни мустаҳкамламоқда.
  • Хитой (176 та медал), Япония (129 та медал) ва Жанубий Корея (73 та медал) кучли учликни банд этган.

Япония майдонларида қитъанинг энг сара атлетлари иштирокида ўтаётган Осиё ўйинларида мусобақанинг дастлабки ҳафтаси — еттинчи кун баҳслари тўлиқ якунланди. Ўзбекистон миллий спорт делегацияси мусобақада юқори барқарорлик ва маҳорат кўрсатиб, умумжамоа ҳисобида Осиёнинг кучли тўртлигидаги ўрнини мустаҳкам сақлаб турибди. Етти кунлик шиддатли беллашувлар якунига кўра, ҳамюртларимиз ҳисобида жами 34 та медаль — 8 та олтин, 17 та кумуш ва 9 та бронза мавжуд.

Мусобақа жадвалининг юқори поғоналарини анъанавий тарзда қитъа спорт гигантлари бўлмиш Хитой (107 та олтин), мезбон Япония (31 та олтин) ҳамда Жанубий Корея (16 та олтин) жамоалари банд этган. Ўзбекистон эса ушбу «трио»дан кейинги энг юқори 4-ўринни эгаллаб, минтақадаги бош рақиби ҳисобланган Қозоғистон (8 та олтин, 8 та кумуш) ҳамда Таиландни ортда қолдиришда давом этмоқда.

«34 та медаль, 4-поғона ва кучли учлик ортидан таъқиб»: 7-куннинг 5 та асосий нуқтаси

Осиё ўйинларининг 7-кунидан сўнг шаклланган расмий медаллар ҳисобидан энг муҳим фактлар:

  • Ўзбекистон мустаҳкам 4-ўринда: Делегациямиз 8 та олтин билан умумжамоа ҳисобида қитъанинг тўртинчи жамоаси бўлиб турибди;

  • Медаллар жами 34 тага етди: Ҳамюртларимиз 8 та олтин, 17 та кумуш ва 9 та бронза медалини қўлга киритди;

  • Қозоғистондан сифат бўйича устунлик: Қозоғистонда ҳам 8 та олтин бўлишига қарамай, Ўзбекистон кумушлар сони (17 га қарши 8) ҳисобига 4-ўринни банд этган;

  • Хитойнинг рекорд даражадаги фарқи: Пекин вакиллари 107 та олтин ва жами 176 та медаль билан мутлақ пешқадам бўлиб олди;

  • Олдинда янги финаллар: Бокс, яккакурашлар ва жамоавий спорт турларидаги ҳал қилувчи баҳслар олдидан Ўзбекистон кучли тўртликни сақлаб қолиш учун катта имкониятга эга.

Осиё ўйинлари: 7-кун якунлари бўйича ТОП-10 мамлакатлар медаллар жадвали

Мусобақанинг расмий жадвали ва терма жамоаларнинг натижалари қиёси:

Ўрин

Мамлакат / Терма жамоа

Олтин (Gold)

Кумуш (Silver)

Бронза (Bronze)

Жами медаллар сони

1

Хитой (People's Republic of China)

107

41

28

176

2

Япония (Japan)

31

49

49

129

3

Жанубий Корея (Republic of Korea)

16

21

36

73

4

ЎЗБЕКИСТОН (Uzbekistan)

8

17

9

34

5

Қозоғистон (Kazakhstan)

8

8

19

35

6

Таиланд (Thailand)

8

7

9

24

7

Эрон (IR Iran)

7

14

7

28

8

Баҳрайн (Bahrain)

7

2

2

11

9

КХДР (PRK)

5

5

4

14

10

Ҳиндистон (India)

4

12

14

30

Ўзбекистон Осиё ўйинларида 34 та медаль билан 4-ўринга кўтарилди: 7-кун якунлари

Спорт экспертизаси: Нега Ўзбекистоннинг 4-ўринда бориши катта стратегик муваффақият?

Халқаро спорт экспертлари ва таҳлилчиларининг хулосалари:

  • «Кумушлар захираси ва сифат устунлиги»: Ўзбекистон ҳисобидаги 17 та кумуш медаль спортчиларимизнинг жуда кўплаб йўналишларда финалгача етиб борганини кўрсатади; айнан кумушлар фарқи бизни Қозоғистон (8 та кумуш) ва Таиланддан (7 та кумуш) устун қўймоқда;

  • Осиёнинг энг қудратли «учлиги» ортидан мустаҳкам қадам: Хитой, Япония ва Жанубий Корея ўз инфратузилмаси ва спортчилар сони бўйича дунё етакчилари саналади; улардан кейинги 4-ўринни эгаллаб туриш — Ўзбекистоннинг қитъадаги энг қудратли спорт давлатларидан бирига айланганининг ёрқин далилидир;

  • Олдиндаги «олтин захиралар»: Бокс, таэквондо, кураш ва оғир атлетика каби анъанавий кучли турларимиздаги ҳал қилувчи баҳслар энди бошланмоқда; бу эса делегациямизга олтин медаллар сонини икки баробарга ошириш ва 4-ўринни мусобақа охиригача бой бермаслик имконини беради.

Сизнингча, Ўзбекистон спорт делегацияси Осиё ўйинлари якунига қадар 4-ўринни муваффақиятли сақлаб қола оладими ёки таъқиб қилаётган рақиблар босимни оширадими? Олдинда турган қайси спорт туридан энг кўп олтин медаль кутяпсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва спортчиларимизни қўллаб-қувватлаш учун ушбу таҳлилни барча ихлосмандлар билан баҳам кўринг!

Осиё ўйинлариЎзбекистон спорт делегациясиМедаллар жадвалиҚозоғистон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон Осиё ўйинларида ТОП-5 таликда: 31 та медал ва Қозоғистон билан кескин пойга!Ўзбекистон Осиё ўйинларида ТОП-5 таликда: 31 та медал ва Қозоғистон билан кескин пойга!Кеча 20:24Осиё ўйинлари: Ўзбекистон кучли ўнликда — медаллар жадвали ва асосий таъқибчиларОсиё ўйинлари: Ўзбекистон кучли ўнликда — медаллар жадвали ва асосий таъқибчилар23 сентябр 12:30Ўзбекистоннинг Осиё ўйинларидаги медаллари 30 тага етдиЎзбекистоннинг Осиё ўйинларидаги медаллари 30 тага етдиКеча 17:39Ўзбекистон Осиёнинг кучли бешлигига кириб олди: мусобақанинг бешинчи куни якунлариЎзбекистон Осиёнинг кучли бешлигига кириб олди: мусобақанинг бешинчи куни якунлари24 сентябр 23:10Шоҳсанам Шерзодовадан олтин марра»: Осиё ўйинларида Ўзбекистон байроғи баланд кўтарилдиШоҳсанам Шерзодовадан олтин марра»: Осиё ўйинларида Ўзбекистон байроғи баланд кўтарилди24 сентябр 10:59Тўртинчи кун драмаси ва 4 та янги бронза: Ўзбекистон Осиё ўйинларида 14-ўринга тушдиТўртинчи кун драмаси ва 4 та янги бронза: Ўзбекистон Осиё ўйинларида 14-ўринга тушди23 сентябр 19:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди