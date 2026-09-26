Ўзбекистон Осиё ўйинларида 34 та медаль билан 4-ўринга кўтарилди: 7-кун якунлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Осиё ўйинларининг еттинчи куни якунига кўра, Ўзбекистон 34 та медал (8 та олтин, 17 та кумуш, 9 та бронза) билан умумжамоа ҳисобида 4-ўринни эгаллаб турибди.
- Ҳамюртларимиз кумуш медаллар сони бўйича Қозоғистон ва Таиландни ортда қолдириб, ушбу позицияни мустаҳкамламоқда.
- Хитой (176 та медал), Япония (129 та медал) ва Жанубий Корея (73 та медал) кучли учликни банд этган.
Япония майдонларида қитъанинг энг сара атлетлари иштирокида ўтаётган Осиё ўйинларида мусобақанинг дастлабки ҳафтаси — еттинчи кун баҳслари тўлиқ якунланди. Ўзбекистон миллий спорт делегацияси мусобақада юқори барқарорлик ва маҳорат кўрсатиб, умумжамоа ҳисобида Осиёнинг кучли тўртлигидаги ўрнини мустаҳкам сақлаб турибди. Етти кунлик шиддатли беллашувлар якунига кўра, ҳамюртларимиз ҳисобида жами 34 та медаль — 8 та олтин, 17 та кумуш ва 9 та бронза мавжуд.
Мусобақа жадвалининг юқори поғоналарини анъанавий тарзда қитъа спорт гигантлари бўлмиш Хитой (107 та олтин), мезбон Япония (31 та олтин) ҳамда Жанубий Корея (16 та олтин) жамоалари банд этган. Ўзбекистон эса ушбу «трио»дан кейинги энг юқори 4-ўринни эгаллаб, минтақадаги бош рақиби ҳисобланган Қозоғистон (8 та олтин, 8 та кумуш) ҳамда Таиландни ортда қолдиришда давом этмоқда.
«34 та медаль, 4-поғона ва кучли учлик ортидан таъқиб»: 7-куннинг 5 та асосий нуқтаси
Осиё ўйинларининг 7-кунидан сўнг шаклланган расмий медаллар ҳисобидан энг муҳим фактлар:
Ўзбекистон мустаҳкам 4-ўринда: Делегациямиз 8 та олтин билан умумжамоа ҳисобида қитъанинг тўртинчи жамоаси бўлиб турибди;
Медаллар жами 34 тага етди: Ҳамюртларимиз 8 та олтин, 17 та кумуш ва 9 та бронза медалини қўлга киритди;
Қозоғистондан сифат бўйича устунлик: Қозоғистонда ҳам 8 та олтин бўлишига қарамай, Ўзбекистон кумушлар сони (17 га қарши 8) ҳисобига 4-ўринни банд этган;
Хитойнинг рекорд даражадаги фарқи: Пекин вакиллари 107 та олтин ва жами 176 та медаль билан мутлақ пешқадам бўлиб олди;
Олдинда янги финаллар: Бокс, яккакурашлар ва жамоавий спорт турларидаги ҳал қилувчи баҳслар олдидан Ўзбекистон кучли тўртликни сақлаб қолиш учун катта имкониятга эга.
Осиё ўйинлари: 7-кун якунлари бўйича ТОП-10 мамлакатлар медаллар жадвали
Мусобақанинг расмий жадвали ва терма жамоаларнинг натижалари қиёси:
Ўрин
Мамлакат / Терма жамоа
Олтин (Gold)
Кумуш (Silver)
Бронза (Bronze)
Жами медаллар сони
1
Хитой (People's Republic of China)
107
41
28
176
2
Япония (Japan)
31
49
49
129
3
Жанубий Корея (Republic of Korea)
16
21
36
73
4
ЎЗБЕКИСТОН (Uzbekistan)
8
17
9
34
5
Қозоғистон (Kazakhstan)
8
8
19
35
6
Таиланд (Thailand)
8
7
9
24
7
Эрон (IR Iran)
7
14
7
28
8
Баҳрайн (Bahrain)
7
2
2
11
9
КХДР (PRK)
5
5
4
14
10
Ҳиндистон (India)
4
12
14
30
Спорт экспертизаси: Нега Ўзбекистоннинг 4-ўринда бориши катта стратегик муваффақият?
Халқаро спорт экспертлари ва таҳлилчиларининг хулосалари:
«Кумушлар захираси ва сифат устунлиги»: Ўзбекистон ҳисобидаги 17 та кумуш медаль спортчиларимизнинг жуда кўплаб йўналишларда финалгача етиб борганини кўрсатади; айнан кумушлар фарқи бизни Қозоғистон (8 та кумуш) ва Таиланддан (7 та кумуш) устун қўймоқда;
Осиёнинг энг қудратли «учлиги» ортидан мустаҳкам қадам: Хитой, Япония ва Жанубий Корея ўз инфратузилмаси ва спортчилар сони бўйича дунё етакчилари саналади; улардан кейинги 4-ўринни эгаллаб туриш — Ўзбекистоннинг қитъадаги энг қудратли спорт давлатларидан бирига айланганининг ёрқин далилидир;
Олдиндаги «олтин захиралар»: Бокс, таэквондо, кураш ва оғир атлетика каби анъанавий кучли турларимиздаги ҳал қилувчи баҳслар энди бошланмоқда; бу эса делегациямизга олтин медаллар сонини икки баробарга ошириш ва 4-ўринни мусобақа охиригача бой бермаслик имконини беради.
Сизнингча, Ўзбекистон спорт делегацияси Осиё ўйинлари якунига қадар 4-ўринни муваффақиятли сақлаб қола оладими ёки таъқиб қилаётган рақиблар босимни оширадими? Олдинда турган қайси спорт туридан энг кўп олтин медаль кутяпсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва спортчиларимизни қўллаб-қувватлаш учун ушбу таҳлилни барча ихлосмандлар билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…