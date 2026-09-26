Ўзбекистон Арманистонни 3,5:0,5 ҳисобида тор-мор этиб, якка пешқадамга айланди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Самарқандда ўтаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасининг 10-турида Ўзбекистон терма жамоаси Арманистонга қарши 3,5:0,5 ҳисобида ғалаба қозонди.
- Ушбу муҳим ютуқ натижасида Ўзбекистон-1 жамоаси 18 очко билан турнир жадвалида якка пешқадамга айланди.
- Нодирбек Абдусатторов, Жавоҳир Синдаров ва Муҳиддин Мадаминов ўз партияларида ғалаба қозонган бўлса, Нодирбек Якуббоев дуранг қайд этди.
Самарқанд шаҳри мезбонлик қилаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида Ўзбекистон бош миллий терма жамоаси тарихий чемпионлик сари ҳал қилувчи ва мутлақ устунликка эга қадамни ташлади. Мусобақанинг энг муҳим ва шиддатли кечган 10-турида вакилларимиз жаҳон шахматининг энг кучли жамоаларидан бири бўлган Арманистон миллий терма жамоасига қарши доска қаршисига ўтиришди. Юқори босим ва муросасиз тактик курашлар остида кечган беллашувда ўзбекистонлик гроссмейстерлар рақибларини 3,5:0,5 ҳисобидаги йирик ва қақшатқич ҳисобда мағлубиятга учратди.
Биринчи тахтада қора доналарда ҳаракат қилган Нодирбек Абдусатторов Хайк Мартиросян устидан қойилмақом ғалабани қўлга киритган бўлса, Жавоҳир Синдаров Роберт Ованнисянни, Муҳиддин Мадаминов эса тажрибали Габриэль Саргиссьянни таслим этди; Нодирбек Якуббоев эса Шант Саргсян билан баҳсда муҳим дурангни қайд этди. Ушбу ғалаба эвазига Ўзбекистон-1 жамоаси очколари сонини 18 тага етказиб, Олимпиада якунига атиги бир тур қолганда турнир жадвалида якка пешқадамликни мустаҳкамлаб олди. Самарқанддаги ушбу зафар мамлакатимизнинг тарихий чемпионлик шоҳсупасига чиқишини деярли ҳал қилиб берди.
«3,5:0,5 ҳисоби, 18 та очко ва якка пешқадамлик»: Арманистон устидан қозонилган ғалабанинг 5 та асосий нуқтаси
10-турнинг марказий баҳси бўйича энг муҳим расмий натижалар ва фактлар:
Қақшатқич 3,5:0,5 ҳисоби: Ўзбекистон-1 кучли Арманистон термасини деярли қуруқ ҳисобда мағлуб этди;
Абдусатторов қора доналарда зафар қучди: 1-тахтада Нодирбек Абдусатторов Хайк Мартиросянни 1:0 ҳисобида таслим қилди;
Синдаров ва Мадаминовнинг муҳим очколари: Жавоҳир ва Муҳиддин ўз баҳсларида оқ доналарда ғалаба қозониб, жамоа устунлигини таъминлади;
18 очко билан якка пешқадамлик: Олимпиада тугашига биргина 11-тур қолганда терма жамоамиз турнир жадвалида мутлақ 1-ўринда бормоқда;
Олтин медаллар остонасида: Сўнгги турда қайд этиладиган ижобий натижа Самарқандда 46-Олимпиада кубоги ва олтинларини расмийлаштиради.
Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси (10-тур): Арманистон — Ўзбекистон учрашуви тафсилотлари
Тахталар бўйича кечган беллашувлар ва қайд этилган якуний натижалар жадвали:
Тахта тартиби ва доналар
Оқ доналарда ўйнаган шахматчи
Қора доналарда ўйнаган шахматчи
Қайд этилган натижа
Учрашувга таъсири ва хулоса
1-тахта (Қора доналар)
Хайк Мартиросян (Арманистон)
Нодирбек Абдусатторов (Ўзбекистон)
0 : 1
Етакчининг қора доналардаги муҳим сафар ғалабаси
2-тахта (Оқ доналар)
Жавоҳир Синдаров (Ўзбекистон)
Роберт Ованнисян (Арманистон)
1 : 0
Ишончли ва муросасиз ҳужумкор ғалаба
3-тахта (Қора доналар)
Шант Саргсян (Арманистон)
Нодирбек Якуббоев (Ўзбекистон)
0,5 : 0,5
Стратегик муҳим ва совуққон дуранг
4-тахта (Оқ доналар)
Муҳиддин Мадаминов (Ўзбекистон)
Габриэль Саргиссьян (Арманистон)
1 : 0
Тажрибали гроссмейстер устидан қозонилган ёрқин зафар
ЯКУНИЙ ҲИСОБ
Арманистон термаси
ЎЗБЕКИСТОН-1 ТЕРМАСИ
0,5 : 3,5
Ўзбекистон 18 очко билан якка пешқадам!
Шахмат экспертизаси: Нега Арманистон устидан 3,5:0,5 ҳисоби чемпионлик гаровидир?
Халқаро гроссмейстерлар ва экспертларнинг хулосалари:
«Арманистон деворининг қулаши»: Жамоавий Олимпиадаларда Арманистон анъанавий равишда энг барқарор ва енгилмас ҳисобланар эди; уларни 3,5:0,5 ҳисобида таслим этиш ўзбек шахматчиларининг ҳозирги кунда дунёда тенгсиз кучга эга эканини намойиш этди;
Мадаминовнинг порлаши ва жамоавий чуқурлик: Муҳиддин Мадаминовнинг Саргиссьяндек афсона устидан қозонган ғалабаси жамоамизнинг нафақат 1-2 тахталарда, балки захира ва қуйи тахталарда ҳам рақиблардан бир бош устун эканини исботлади;
Психологик устунлик: 18 очко билан якка пешқадамликка чиқиш сўнгги 11-тур олдидан йигитларимизга турнир стратегиясини ўз қўлларида ушлаб туриш ва олтин медални нақд қилиш учун улкан руҳий устунлик беради.
Сизнингча, Ўзбекистон терма жамоаси Самарқанддаги Олимпиаданинг сўнгги 11-турида чемпионликни қандай ҳисоб билан расмийлаштиради? Бугунги 3,5:0,5 ҳисобидаги тор-мор этишда қайси гроссмейстеримизнинг ўйини сизда энг катта таассурот қолдирди? Шахсий табрикларингиз ва фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда юртимиз спорти тарихидаги ушбу буюк ғалабани барча юртдошларимиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…