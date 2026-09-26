Ўзбекистон Арманистонни 3,5:0,5 ҳисобида тор-мор этиб, якка пешқадамга айланди!

·10·Спорт
Ўзбекистон Арманистонни 3,5:0,5 ҳисобида тор-мор этиб, якка пешқадамга айланди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Самарқандда ўтаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасининг 10-турида Ўзбекистон терма жамоаси Арманистонга қарши 3,5:0,5 ҳисобида ғалаба қозонди.
  • Ушбу муҳим ютуқ натижасида Ўзбекистон-1 жамоаси 18 очко билан турнир жадвалида якка пешқадамга айланди.
  • Нодирбек Абдусатторов, Жавоҳир Синдаров ва Муҳиддин Мадаминов ўз партияларида ғалаба қозонган бўлса, Нодирбек Якуббоев дуранг қайд этди.

Самарқанд шаҳри мезбонлик қилаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида Ўзбекистон бош миллий терма жамоаси тарихий чемпионлик сари ҳал қилувчи ва мутлақ устунликка эга қадамни ташлади. Мусобақанинг энг муҳим ва шиддатли кечган 10-турида вакилларимиз жаҳон шахматининг энг кучли жамоаларидан бири бўлган Арманистон миллий терма жамоасига қарши доска қаршисига ўтиришди. Юқори босим ва муросасиз тактик курашлар остида кечган беллашувда ўзбекистонлик гроссмейстерлар рақибларини 3,5:0,5 ҳисобидаги йирик ва қақшатқич ҳисобда мағлубиятга учратди.

Биринчи тахтада қора доналарда ҳаракат қилган Нодирбек Абдусатторов Хайк Мартиросян устидан қойилмақом ғалабани қўлга киритган бўлса, Жавоҳир Синдаров Роберт Ованнисянни, Муҳиддин Мадаминов эса тажрибали Габриэль Саргиссьянни таслим этди; Нодирбек Якуббоев эса Шант Саргсян билан баҳсда муҳим дурангни қайд этди. Ушбу ғалаба эвазига Ўзбекистон-1 жамоаси очколари сонини 18 тага етказиб, Олимпиада якунига атиги бир тур қолганда турнир жадвалида якка пешқадамликни мустаҳкамлаб олди. Самарқанддаги ушбу зафар мамлакатимизнинг тарихий чемпионлик шоҳсупасига чиқишини деярли ҳал қилиб берди.

«3,5:0,5 ҳисоби, 18 та очко ва якка пешқадамлик»: Арманистон устидан қозонилган ғалабанинг 5 та асосий нуқтаси

10-турнинг марказий баҳси бўйича энг муҳим расмий натижалар ва фактлар:

  • Қақшатқич 3,5:0,5 ҳисоби: Ўзбекистон-1 кучли Арманистон термасини деярли қуруқ ҳисобда мағлуб этди;

  • Абдусатторов қора доналарда зафар қучди: 1-тахтада Нодирбек Абдусатторов Хайк Мартиросянни 1:0 ҳисобида таслим қилди;

  • Синдаров ва Мадаминовнинг муҳим очколари: Жавоҳир ва Муҳиддин ўз баҳсларида оқ доналарда ғалаба қозониб, жамоа устунлигини таъминлади;

  • 18 очко билан якка пешқадамлик: Олимпиада тугашига биргина 11-тур қолганда терма жамоамиз турнир жадвалида мутлақ 1-ўринда бормоқда;

  • Олтин медаллар остонасида: Сўнгги турда қайд этиладиган ижобий натижа Самарқандда 46-Олимпиада кубоги ва олтинларини расмийлаштиради.

Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси (10-тур): Арманистон — Ўзбекистон учрашуви тафсилотлари

Тахталар бўйича кечган беллашувлар ва қайд этилган якуний натижалар жадвали:

Тахта тартиби ва доналар

Оқ доналарда ўйнаган шахматчи

Қора доналарда ўйнаган шахматчи

Қайд этилган натижа

Учрашувга таъсири ва хулоса

1-тахта (Қора доналар)

Хайк Мартиросян (Арманистон)

Нодирбек Абдусатторов (Ўзбекистон)

0 : 1

Етакчининг қора доналардаги муҳим сафар ғалабаси

2-тахта (Оқ доналар)

Жавоҳир Синдаров (Ўзбекистон)

Роберт Ованнисян (Арманистон)

1 : 0

Ишончли ва муросасиз ҳужумкор ғалаба

3-тахта (Қора доналар)

Шант Саргсян (Арманистон)

Нодирбек Якуббоев (Ўзбекистон)

0,5 : 0,5

Стратегик муҳим ва совуққон дуранг

4-тахта (Оқ доналар)

Муҳиддин Мадаминов (Ўзбекистон)

Габриэль Саргиссьян (Арманистон)

1 : 0

Тажрибали гроссмейстер устидан қозонилган ёрқин зафар

ЯКУНИЙ ҲИСОБ

Арманистон термаси

ЎЗБЕКИСТОН-1 ТЕРМАСИ

0,5 : 3,5

Ўзбекистон 18 очко билан якка пешқадам!

Шахмат экспертизаси: Нега Арманистон устидан 3,5:0,5 ҳисоби чемпионлик гаровидир?

Халқаро гроссмейстерлар ва экспертларнинг хулосалари:

  • «Арманистон деворининг қулаши»: Жамоавий Олимпиадаларда Арманистон анъанавий равишда энг барқарор ва енгилмас ҳисобланар эди; уларни 3,5:0,5 ҳисобида таслим этиш ўзбек шахматчиларининг ҳозирги кунда дунёда тенгсиз кучга эга эканини намойиш этди;

  • Мадаминовнинг порлаши ва жамоавий чуқурлик: Муҳиддин Мадаминовнинг Саргиссьяндек афсона устидан қозонган ғалабаси жамоамизнинг нафақат 1-2 тахталарда, балки захира ва қуйи тахталарда ҳам рақиблардан бир бош устун эканини исботлади;

  • Психологик устунлик: 18 очко билан якка пешқадамликка чиқиш сўнгги 11-тур олдидан йигитларимизга турнир стратегиясини ўз қўлларида ушлаб туриш ва олтин медални нақд қилиш учун улкан руҳий устунлик беради.

Сизнингча, Ўзбекистон терма жамоаси Самарқанддаги Олимпиаданинг сўнгги 11-турида чемпионликни қандай ҳисоб билан расмийлаштиради? Бугунги 3,5:0,5 ҳисобидаги тор-мор этишда қайси гроссмейстеримизнинг ўйини сизда энг катта таассурот қолдирди? Шахсий табрикларингиз ва фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда юртимиз спорти тарихидаги ушбу буюк ғалабани барча юртдошларимиз билан баҳам кўринг!

46-Бутунжаҳон шахмат ОлимпиадасиСамарқанд шахмат ОлимпиадасиЎзбекистон-1 терма жамоасиАрманистон терма жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олтин медаллар ҳал бўладиган кун: Самарқанддаги 10-тур жуфтликлари эълон қилиндиОлтин медаллар ҳал бўладиган кун: Самарқанддаги 10-тур жуфтликлари эълон қилиндиБугун 13:07Ўзбекистон ва АҚШ тўқнашуви таркиблари маълум бўлди — Олимпиада олтини сари супержангЎзбекистон ва АҚШ тўқнашуви таркиблари маълум бўлди — Олимпиада олтини сари супержангКеча 13:39Ўзбекистонда шахматчиларни рағбатлантириш тизими тубдан ўзгарди — тарихий қарор!Ўзбекистонда шахматчиларни рағбатлантириш тизими тубдан ўзгарди — тарихий қарор!23 сентябр 14:08Самарқандда Олимпиада нафаси: Ўзбекистон Туркия ва Аргентинани мағлуб этди!Самарқандда Олимпиада нафаси: Ўзбекистон Туркия ва Аргентинани мағлуб этди!20 сентябр 09:05Ўзбекистон эркак шахматчилар жамоалари Самарқандда тенгсиз: 9-турнинг тўлиқ натижалариЎзбекистон эркак шахматчилар жамоалари Самарқандда тенгсиз: 9-турнинг тўлиқ натижалариКеча 21:51Олимпиадада илк мағлубият: Ўзбекистон 8-турда Германияга ютқазиб қўйдиОлимпиадада илк мағлубият: Ўзбекистон 8-турда Германияга ютқазиб қўйди24 сентябр 21:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди