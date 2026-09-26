Наманганда боғчадаги ҳолатдан сўнг Болалар омбудсмани вазирликка тақдимнома киритди

·8·Жамият
Наманганда боғчадаги ҳолатдан сўнг Болалар омбудсмани вазирликка тақдимнома киритди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Наманган вилояти Учқўрғон туманидаги боғчада 5 ёшли болага нисбатан жинсий зўравонлик содир этилгани ҳолати юзасидан Болалар омбудсмани Мактабгача ва мактаб таълими вазирлигига 22 сентябр куни тақдимнома киритди.
  • Тақдимномада хизмат текшируви натижаларини танқидий кўриб чиқиш, камчиликларни бартараф этиш ва масъул ходимларни жавобгарликка тортиш ҳамда барча боғчаларда болалар хавфсизлигини таъминлаш чораларини кучайтириш талаб этилган.

Наманган вилояти Учқўрғон туманидаги давлат мактабгача таълим ташкилотида 5 ёшли тарбияланувчига нисбатан жинсий зўравонлик содир этилгани ҳақида хабар берилган эди. Мазкур ҳолат юзасидан Болалар омбудсмани Мактабгача ва мактаб таълими вазирлигига тақдимнома киритди. Бу ҳақда Болалар омбудсманининг расмий Telegram-каналида маълум қилинди.

Қайд этилишича, тақдимнома 22 сентябрь куни Болалар омбудсманининг ваколатлари доирасида киритилган.

Унда мактабгача таълим ташкилотида тарбияланувчига нисбатан жинсий зўравонлик ҳолати юзасидан ўтказилаётган хизмат текшируви натижаларини танқидий кўриб чиқиш, аниқланган камчиликларни бартараф этиш ва масъул ходимларни белгиланган тартибда жавобгарликка тортиш масаласини кўриб чиқиш сўралган.

Шунингдек, воқеа содир бўлишига имкон берган сабаб ва шарт-шароитларни бартараф этиш, республикадаги барча мактабгача таълим ташкилотларида болалар хавфсизлигини таъминлаш чораларини кучайтириш ҳамда бундай ҳолатларнинг олдини олиш бўйича зарур чоралар кўриш талаб этилган.

Жумладан, мактабгача таълим ташкилотлари ходимларининг ўз хизмат вазифаларини бажариши устидан масъуллар томонидан манзилли текширувлар ўтказиш, шунингдек, болалар хавфсизлигини таъминлашга қаратилган ички назорат механизмларини қайта кўриб чиқиш зарурлиги кўрсатилган.

Болалар омбудсмани тақдимномасида аниқланган камчиликларни бартараф этиш ва келгусида бундай ҳолатларга йўл қўймаслик бўйича тизимли чоралар кўриш зарурлиги таъкидланган.

Қонунчиликка мувофиқ, вазирлик тақдимнома ижроси юзасидан амалга оширилган ишлар натижалари ҳақида Болалар омбудсманига белгиланган 15 кунлик муддатда маълумот тақдим этиши керак.

Болалар омбудсмани болаларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатлари бузилиши билан боғлиқ ҳолатларни ўз ваколати доирасида ўрганиш ва назорат қилишни давом эттириши маълум қилинган.

Болалар омбудсманлигиНаманган вилоятиУчқўрғон туманижинсий зўравонлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Боғчадаги даҳшат»: Наманганда омбор мудири 5 ёшли қизалоқни зўрлагани маълум бўлди«Боғчадаги даҳшат»: Наманганда омбор мудири 5 ёшли қизалоқни зўрлагани маълум бўлди22 сентябр 19:38Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилдиНаманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилдиКеча 16:57Шилқимликдан ҳимояланган қизга солинган жарима бекор қилиндиШилқимликдан ҳимояланган қизга солинган жарима бекор қилинди3 август 23:20Оҳангарондаги ҳолат Болалар омбудсмани назоратига олиндиОҳангарондаги ҳолат Болалар омбудсмани назоратига олинди30 апрел 10:24Наманганда 5 ёшли қиз билан боғлиқ жиноят иши Бош прокурор назоратига олиндиНаманганда 5 ёшли қиз билан боғлиқ жиноят иши Бош прокурор назоратига олиндиБугун 20:09Фарғонада “заҳарли қаҳва” савдогарлари фош бўлди: 4 860 дона сибутраминли маҳсулот...Фарғонада “заҳарли қаҳва” савдогарлари фош бўлди: 4 860 дона сибутраминли маҳсулот...Бугун 18:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)