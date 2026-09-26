Наманганда боғчадаги ҳолатдан сўнг Болалар омбудсмани вазирликка тақдимнома киритди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Наманган вилояти Учқўрғон туманидаги боғчада 5 ёшли болага нисбатан жинсий зўравонлик содир этилгани ҳолати юзасидан Болалар омбудсмани Мактабгача ва мактаб таълими вазирлигига 22 сентябр куни тақдимнома киритди.
- Тақдимномада хизмат текшируви натижаларини танқидий кўриб чиқиш, камчиликларни бартараф этиш ва масъул ходимларни жавобгарликка тортиш ҳамда барча боғчаларда болалар хавфсизлигини таъминлаш чораларини кучайтириш талаб этилган.
Наманган вилояти Учқўрғон туманидаги давлат мактабгача таълим ташкилотида 5 ёшли тарбияланувчига нисбатан жинсий зўравонлик содир этилгани ҳақида хабар берилган эди. Мазкур ҳолат юзасидан Болалар омбудсмани Мактабгача ва мактаб таълими вазирлигига тақдимнома киритди. Бу ҳақда Болалар омбудсманининг расмий Telegram-каналида маълум қилинди.
Қайд этилишича, тақдимнома 22 сентябрь куни Болалар омбудсманининг ваколатлари доирасида киритилган.
Унда мактабгача таълим ташкилотида тарбияланувчига нисбатан жинсий зўравонлик ҳолати юзасидан ўтказилаётган хизмат текшируви натижаларини танқидий кўриб чиқиш, аниқланган камчиликларни бартараф этиш ва масъул ходимларни белгиланган тартибда жавобгарликка тортиш масаласини кўриб чиқиш сўралган.
Шунингдек, воқеа содир бўлишига имкон берган сабаб ва шарт-шароитларни бартараф этиш, республикадаги барча мактабгача таълим ташкилотларида болалар хавфсизлигини таъминлаш чораларини кучайтириш ҳамда бундай ҳолатларнинг олдини олиш бўйича зарур чоралар кўриш талаб этилган.
Жумладан, мактабгача таълим ташкилотлари ходимларининг ўз хизмат вазифаларини бажариши устидан масъуллар томонидан манзилли текширувлар ўтказиш, шунингдек, болалар хавфсизлигини таъминлашга қаратилган ички назорат механизмларини қайта кўриб чиқиш зарурлиги кўрсатилган.
Болалар омбудсмани тақдимномасида аниқланган камчиликларни бартараф этиш ва келгусида бундай ҳолатларга йўл қўймаслик бўйича тизимли чоралар кўриш зарурлиги таъкидланган.
Қонунчиликка мувофиқ, вазирлик тақдимнома ижроси юзасидан амалга оширилган ишлар натижалари ҳақида Болалар омбудсманига белгиланган 15 кунлик муддатда маълумот тақдим этиши керак.
Болалар омбудсмани болаларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатлари бузилиши билан боғлиқ ҳолатларни ўз ваколати доирасида ўрганиш ва назорат қилишни давом эттириши маълум қилинган.
Изоҳлар 0
…