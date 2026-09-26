Вьетнамда оталар фарзандларини мактабга етказиш учун пакетга солиб дарёдан ўтказади
Вьетнамда ёмғирли мавсум бошланиши билан мактаб ўқувчилари учун дарёдан ўтиш жиддий муаммога айланади. Бироқ Хуой Ха қишлоғида ота-оналар фарзандларини мактабга етказишнинг ғайриоддий усулини қўллашга мажбур.
Маълум бўлишича, ёмғирли мавсумда Нам Чим дарёсида сув сатҳи кескин кўтарилиб, оқим кучаяди. Бундай шароитда оддий бамбук кўприкдан ўтиш болалар учун хавфли бўлиб қолади.
Шу сабабли қишлоқдаги оталар фарзандларини катта пластик қопларга жойлаштириб, дарёнинг нариги соҳилига олиб ўтишади. Бу орқали болаларнинг кийимлари ҳўл бўлмай, улар мактабга нисбатан қуруқ ҳолда етиб боришади.
Айниқса, ёмғирли мавсумда ушбу усулдан ҳар куни 50 нафардан ортиқ ўқувчи фойдаланиши айтилмоқда.
Қишлоқ аҳолиси учун дарёдан ўтишнинг бу усули мактабга боришни давом эттириш имконини берса-да, сув сатҳи ва кучли оқим сабабли йўл хавфли бўлиб қолмоқда.
Изоҳлар 0
…