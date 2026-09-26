Вьетнамда оталар фарзандларини мактабга етказиш учун пакетга солиб дарёдан ўтказади

·12·Дунё
Вьетнамда оталар фарзандларини мактабга етказиш учун пакетга солиб дарёдан ўтказади

Вьетнамда ёмғирли мавсум бошланиши билан мактаб ўқувчилари учун дарёдан ўтиш жиддий муаммога айланади. Бироқ Хуой Ха қишлоғида ота-оналар фарзандларини мактабга етказишнинг ғайриоддий усулини қўллашга мажбур.

Маълум бўлишича, ёмғирли мавсумда Нам Чим дарёсида сув сатҳи кескин кўтарилиб, оқим кучаяди. Бундай шароитда оддий бамбук кўприкдан ўтиш болалар учун хавфли бўлиб қолади.

Шу сабабли қишлоқдаги оталар фарзандларини катта пластик қопларга жойлаштириб, дарёнинг нариги соҳилига олиб ўтишади. Бу орқали болаларнинг кийимлари ҳўл бўлмай, улар мактабга нисбатан қуруқ ҳолда етиб боришади.

Айниқса, ёмғирли мавсумда ушбу усулдан ҳар куни 50 нафардан ортиқ ўқувчи фойдаланиши айтилмоқда.

Қишлоқ аҳолиси учун дарёдан ўтишнинг бу усули мактабга боришни давом эттириш имконини берса-да, сув сатҳи ва кучли оқим сабабли йўл хавфли бўлиб қолмоқда.

ВьетнамХуой Ха қишлоғиНам Чим дарёсипластик қоплар билан дарёдан ўтиш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Вьетнамда “качок” хўрозлар эътибор тортдиВьетнамда “качок” хўрозлар эътибор тортдиБугун 19:45Болалари муштлашгани учун мактабга чақирилган оталарнинг ўзи ҳам муштлашиб кетдиБолалари муштлашгани учун мактабга чақирилган оталарнинг ўзи ҳам муштлашиб кетди16 сентябр 18:28Вьетнамда машҳур тешиклари бўлмаган бильярд столи тармоқларда қизиқиш уйғотдиВьетнамда машҳур тешиклари бўлмаган бильярд столи тармоқларда қизиқиш уйғотди4 август 14:27Хитойда 288 метрлик улкан лифт қурилдиХитойда 288 метрлик улкан лифт қурилди17 август 14:30Фарзандларини мактабга кузатгандан сўнг, ғойиб бўлган аёл 11 йилдан кейин топилдиФарзандларини мактабга кузатгандан сўнг, ғойиб бўлган аёл 11 йилдан кейин топилди10 май 23:25Ҳар бир туғилган фарзанд учун 55 минг доллар бериладиҲар бир туғилган фарзанд учун 55 минг доллар берилади25 август 20:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота