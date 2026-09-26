Кичик Муҳаммадалига Президент мактуби ва совғалар топширилди

·45·Ўзбекистон
Кичик Муҳаммадалига Президент мактуби ва совғалар топширилди

Президентнинг Қорақалпоғистонга ташрифи чоғида ижтимоий тармоқларда Муҳаммадали исмли боланинг самимий мурожаати акс этган видео тарқалиб, кўпчилик эътиборини тортган эди. Унда боланинг Ватанга бўлган меҳри ва самимий тилаклари акс этган.

Президент Шавкат Мирзиёев боланинг мурожаатини кўриб, унинг самимий сўзларидан мамнун бўлгани ва Муҳаммадалига миннатдорлик мактуби йўллагани маълум қилинди. Бу ҳақда расмий хабар тарқатилди.

Мактубда Президент болага келгусида мамлакат тарихига муносиб ва халққа фойдали инсон бўлишини тилаган.

«Катта бўлганингда аждодларимизга муносиб, халқингга, юртингга фойдаси тегадиган инсон бўлиб етишишингни истайман,» дейилади мактубда.

Президентнинг мактуби ва совғалари Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгесида тантанали равишда топширилди. Тадбирда Жўқорғи Кенгес Раиси Аманбай Оринбаев Президентнинг мактубини ўқиб эшиттирди.

Шунингдек, Муҳаммадалига, унинг ота-онасига ҳамда тарбияланаётган мактабгача таълим ташкилотига Президент совғалари берилди.

Боланинг тарбиячиси Гулбаҳар Сапарова эса Жўқорғи Кенгес Президиумининг қарори билан “Ватан фидойиси” кўкрак нишони билан тақдирланди.

Шавкат МирзиёевМуҳаммадалиҚорақалпоғистонЖўқорғи Кенгеси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон СИ рейтингида 25 поғонага кўтарилди: 5 миллион аҳоли ўқитиладиЎзбекистон СИ рейтингида 25 поғонага кўтарилди: 5 миллион аҳоли ўқитилади7 август 19:46Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилдиЎзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди5 июл 21:33«Олис овулдан 50 минг долларлик мукофотгача»: Президентни тўлқинлантирган ўқитувчи«Олис овулдан 50 минг долларлик мукофотгача»: Президентни тўлқинлантирган ўқитувчи20 сентябр 17:15Шавкат Мирзиёев етти ойда беш давлатнинг юксак мукофотини олди (фото)Шавкат Мирзиёев етти ойда беш давлатнинг юксак мукофотини олди (фото)8 сентябр 22:01Шавкат Мирзиёев эҳтиёжманд оилалар учун янги тизимни эълон қилдиШавкат Мирзиёев эҳтиёжманд оилалар учун янги тизимни эълон қилди5 сентябр 11:41Мирзиёев Трампга АҚШнинг 250 йиллиги муносабати билан табрик йўлладиМирзиёев Трампга АҚШнинг 250 йиллиги муносабати билан табрик йўллади5 июл 00:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади