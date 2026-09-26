Кичик Муҳаммадалига Президент мактуби ва совғалар топширилди
Президентнинг Қорақалпоғистонга ташрифи чоғида ижтимоий тармоқларда Муҳаммадали исмли боланинг самимий мурожаати акс этган видео тарқалиб, кўпчилик эътиборини тортган эди. Унда боланинг Ватанга бўлган меҳри ва самимий тилаклари акс этган.
Президент Шавкат Мирзиёев боланинг мурожаатини кўриб, унинг самимий сўзларидан мамнун бўлгани ва Муҳаммадалига миннатдорлик мактуби йўллагани маълум қилинди. Бу ҳақда расмий хабар тарқатилди.
Мактубда Президент болага келгусида мамлакат тарихига муносиб ва халққа фойдали инсон бўлишини тилаган.
«Катта бўлганингда аждодларимизга муносиб, халқингга, юртингга фойдаси тегадиган инсон бўлиб етишишингни истайман,» дейилади мактубда.
Президентнинг мактуби ва совғалари Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгесида тантанали равишда топширилди. Тадбирда Жўқорғи Кенгес Раиси Аманбай Оринбаев Президентнинг мактубини ўқиб эшиттирди.
Шунингдек, Муҳаммадалига, унинг ота-онасига ҳамда тарбияланаётган мактабгача таълим ташкилотига Президент совғалари берилди.
Боланинг тарбиячиси Гулбаҳар Сапарова эса Жўқорғи Кенгес Президиумининг қарори билан “Ватан фидойиси” кўкрак нишони билан тақдирланди.
Изоҳлар 0
…