Мессининг Аргентина терма жамоасидаги хайрлашув ўйини чипталари 90 дақиқа ичида сотилди

·51·Спорт
Мессининг Аргентина терма жамоасидаги хайрлашув ўйини чипталари 90 дақиқа ичида сотилди

Лионель Мессининг Аргентина терма жамоасидаги хайрлашув ўйини учун чипталар икки соатга етмай сотилиб кетди. Бу ҳақда Аргентина ОАВлари хабар берди.

Аргентина 6 октябрь куни Буэнос-Айресдаги «Монументал» стадионида Бенин терма жамоасига қарши ўртоқлик учрашувида майдонга тушади. Мазкур баҳс Месси учун Аргентина терма жамоаси сафидаги сўнгги ўйин бўлиши кутилмоқда. Аргентина футбол ассоциацияси президенти Клаудио Тапия ҳам учрашувни Месси учун хайрлашув ўйини сифатида тақдим этган.

Чипталар савдоси 24 сентябрь куни бошланган. Маҳаллий ОАВ маълумотларига кўра, барча мавжуд ўринлар тахминан 90 дақиқа ичида сотилган. Савдо бошланганидан кўп ўтмай, чипта платформасида юқори юклама кузатилган.

«Монументал» стадиони қарийб 85 минг томошабинни сиғдира олади. Бироқ сотувга чиқарилган чипталар сони турли манбаларда 80 минг атрофида экани кўрсатилган.

39 ёшли Месси Аргентина терма жамоаси сафида 2005 йилда дебют қилган. У ҳозирга қадар 207 та учрашувда 125 та гол урган. 6 октябрь куни Бенинга қарши баҳс унинг миллий жамоа сафидаги 208-ўйини бўлиши кутилмоқда.

Месси август ойида Аргентина терма жамоасидаги халқаро фаолиятини якунлашга қарор қилганини маълум қилган эди. Шундан сўнг Аргентина футбол ассоциацияси уни хайрлашув учрашувида иштирок этиш учун таркибга чақирди.

Лионель МессиАргентина футбол ассоциациясиМонументал стадиониАргентина ОАВлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ФИФА финалдаги тартибсизликлар сабаб Аргентинани кескин жазолади...ФИФА финалдаги тартибсизликлар сабаб Аргентинани кескин жазолади...21 август 21:19ЖЧ-2026даги аламли мағлубият: Скалони мухлисларга таъсирли мурожаат йўлладиЖЧ-2026даги аламли мағлубият: Скалони мухлисларга таъсирли мурожаат йўллади28 июл 13:54Месси Аргентина либосини сўнгги марта кияди: хайрлашув баҳсига махсус футболка танладиМесси Аргентина либосини сўнгги марта кияди: хайрлашув баҳсига махсус футболка танлади22 сентябр 15:33Эмилиано Мартинес Лионель Мессининг хайрлашув ўйини ҳақида гапирдиЭмилиано Мартинес Лионель Мессининг хайрлашув ўйини ҳақида гапирди23 сентябр 10:55Бир давр якунланди: Месси Аргентина миллий жамоасидан кетганини эълон қилдиБир давр якунланди: Месси Аргентина миллий жамоасидан кетганини эълон қилди31 август 21:51Ҳар бир ғалаба — медаль кафолати: ўзбек боксчилари чорак финал жангига киришмоқда!Ҳар бир ғалаба — медаль кафолати: ўзбек боксчилари чорак финал жангига киришмоқда!Бугун 19:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди