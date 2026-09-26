OnePlus ва Oppo смартфонларида хавфли заифлик аниқланди

·27·Техно
OnePlus ва Oppo смартфонларида хавфли заифлик аниқланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Расмус Моорац OnePlus ва Oppo смартфонларида оддий APК иловаларига тўлиқ роот-ҳуқуқларини тақдим этувчи иккита жиддий заифликни аниқлади.
  • Бу заифликлар AtlasСервисе ва ОплусЛогКоре тизимли хизматларида жойлашган бўлиб, улар Android хавфсизлик тизимини четлаб ўтишга имкон беради.
  • Тадқиқотчи ушбу заифликларни OnePlus 12 ва OnePlus 15 смартфонларида муваффақиятли синовдан ўтказган.

Ахборот хавфсизлиги бўйича тадқиқотчи Расмус Мооратс OnePlus ва Oppo смартфонларининг тизимли дастурий таъминотида оддий APК иловаларига тўлиқ роот-ҳуқуқларини тақдим этувчи иккита жиддий заифликни аниқлади. ixbt.com маълумотига кўра, хавфлиликнинг асосий сабаби шундаки, зарарли дастур ўз фаолияти учун ҳеч қандай махсус рухсатларни талаб қилмаган ҳолда Android хавфсизлик тизимини четлаб ўтишга қодир бўлган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тадқиқот натижаларига кўра, биринчи носозлик ОхйгенОС таркибига кирувчи AtlasСервисе тизимли хизматида яширинган. Ушбу хизмат ўрнатилган иловага УИД 0, яни тўлиқ роот ҳуқуқига эга фойдаланувчи номидан буйруқларни бажариш имкониятини берган. Шунга қарамай, дастлабки босқичда ҳужумчининг имкониятлари СEЛинух хавфсизлик механизмлари орқали чекланган эди.

Бироқ, иккинчи заифлик ОплусЛогКоре хизматида аниқланган бўлиб, у айнан мана шу чекловларни четлаб ўтишга ёрдам берган. Мутахассис ушбу хизмат ёрдамида Линух имкониятларининг тўлиқ тўпламига эга бўлган буйруқни ишга туширишга муваффақ бўлган. Икки хатоликнинг ўзаро бирлашиши Android платформасининг стандарт хавфсизлик моделидан тўлиқ чиқиб кетишга имкон берувчи мукаммал имтиёзларни ошириш занжирини ҳосил қилган.

Амалий синовлар ва қурилмаларнинг қамрови

Ҳужум механизмини амалда текшириб кўриш учун Расмус Мооратс қўшимча рухсатларни талаб қилмайдиган оддий APК файлини яратган. Дастлабки ишланмалар ва синов жараёни OnePlus 12 смартфонида амалга оширилган. Шундан сўнг тадқиқотчи ўша APК файлини ҳеч қандай ўзгаришларсиз OnePlus 15 қурилмасига ҳам ўрнатиб кўрган.

Экспойт биринчи уринишдаёқ муваффақиятли ишга тушган. Бу эса мазкур заифликлар нафақат битта моделда, балки қурилмаларнинг бир нечта авлодлари ва турли дастурий таъминот версияларида мавжуд эканлигини яққол кўрсатиб берди.

Ишлаб чиқарувчининг муносабати ва хавфсизлик чоралари

Тадқиқотчи аниқланган муаммолар ҳақида жорий йилнинг апрель ойида OnePlus компаниясига расман хабар берган. Май ойига келиб ишлаб чиқарувчи хавфсизлик хатоларини тасдиқлаган ва улар турли хил дастурий таъминот версияларига эга бўлган кўплаб OnePlus ҳамда Oppo смартфонларига таъсир қилишини маълум қилган. Шунга қарамай, потенциал заиф бўлган моделлар ва прошивкаларнинг тўлиқ рўйхати омборга тақдим этилмаган.

Ҳозирги вақтда OnePlus 15 смартфонида ушбу иккала заифлик ҳам тўлиқ бартараф этилган. Август ойида бошланган ОхйгенОС 16.0.10.500(EX01) янгиланиши хавфсизлик муаммосини ҳал қилган. Бироқ, хавф остида қолган бошқа барча турдаги OnePlus ва Oppo қурилмалари ҳам шундай тузатишларни олганми ёки йўқми, ҳозирча номаълумлигича қолмоқда.

OnePlusOppoAndroidХавфсизликЗаифлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

КолорОС фаол фойдаланувчилари сони 770 миллиондан ошдиКолорОС фаол фойдаланувчилари сони 770 миллиондан ошди17 сентябр 12:52Oppo янги КолорОС 17 операцион тизимини тақдим этдиOppo янги КолорОС 17 операцион тизимини тақдим этди18 сентябр 17:26Oppo A7 Pro Max халқаро бозорга чиқдиOppo A7 Pro Max халқаро бозорга чиқди22 сентябр 02:57Oppo A7 Pro Max 5G смартфони глобал бозорга чиқдиOppo A7 Pro Max 5G смартфони глобал бозорга чиқди21 сентябр 08:25OnePlus 16 флагмани Geekbench тестида рекорд натижа кўрсатдиOnePlus 16 флагмани Geekbench тестида рекорд натижа кўрсатди20 сентябр 11:57OnePlus 16 флагмани 9000 мА•ч аккумулятор ва 185 Hz экран билан сертификациядан ўтдиOnePlus 16 флагмани 9000 мА•ч аккумулятор ва 185 Hz экран билан сертификациядан ўтди19 сентябр 09:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди