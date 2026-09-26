Наманганда 5 ёшли қиз билан боғлиқ жиноят иши Бош прокурор назоратига олинди
Наманган вилояти Учқўрғон туманидаги давлат мактабгача таълим ташкилотида 5 ёшли тарбияланувчига нисбатан жинсий зўравонлик содир этилгани ҳақида хабар берилган эди. Мазкур ҳолат юзасидан олиб борилаётган терговни Бош прокурор Ниғматилла Йўлдошев шахсан назоратга олган. Бу ҳақда Бош прокуратура матбуот хизмати маълум қилди.
Маълум қилинишича, 2026 йил сентябрь ойида Учқўрғон тумани ИИБ Тергов бўлими томонидан давлат мактабгача таълим ташкилотида вояга етмаган шахсга нисбатан жинсий зўравонлик содир этилгани ҳолати юзасидан Жиноят кодексининг 118 ва 112-моддалари билан жиноят иши қўзғатилган.
Жиноят иши доирасида бир нафар шахсга нисбатан қамоққа олиш эҳтиёт чораси қўлланган.
Ҳозирда жиноят иши Наманган вилояти прокуратурасининг иш юритувига ўтказилган бўлиб, тергов ҳаракатлари давом эттирилмоқда. Тергов жараёни Бош прокурор Ниғматилла Йўлдошевнинг шахсий назоратига олинган.
Бош прокуратура маълум қилишича, жиноят иши ҳар томонлама, тўлиқ ва холисона тергов қилиниши, шунингдек, вояга етмаган жабрланувчининг ҳуқуқ ва қонуний манфаатлари ҳимоя қилиниши таъминланади.
Шунингдек, жиноятга алоқадорлик, унинг ҳолатларини яшириш ёки масъул шахсларнинг ҳаракатсизлиги билан боғлиқ аниқланган ҳар бир ҳолатга қонунчиликда белгиланган тартибда ҳуқуқий баҳо берилади.
Изоҳлар 0
…