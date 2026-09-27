Криштиану Роналду ва Эрлинг Холанд UEFA Миллатлар лигасида тўқнаш келади

·22·Спорт
Криштиану Роналду ва Эрлинг Холанд UEFA Миллатлар лигасида тўқнаш келади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • UEFA Миллатлар лигаси доирасида Португалия ва Норвегия терма жамоалари ўртасидаги ўйин Криштиану Роналду ва Эрлинг Холанднинг авлодлараро қарама-қаршилигига айланади.
  • Криштиану Роналду ўзининг фаолиятидаги расмий голлар сонини 1000 тага етказиш сари интилмоқда, шу билан бирга Эрлинг Холанд ўз уйидаги мухлислар қаршисида ўзининг юқори савиясини исботлашга ҳаракат қилади.

UEFA Миллатлар лигаси доирасида Португалия ҳамда Норвегия терма жамоалари ўртасидаги учрашув бутун дунё футбол жамоатчилиги эътиборини тортмоқда. Уллеваал стадионида кечадиган ушбу баҳс нафақат икки кучли жамоанинг ўзаро рақобати, балки замонавий футболнинг икки ёрқин тўпурари — Криштиану Роналду ва Эрлинг Холанднинг авлодлараро қарама-қаршилигига айланади. 41 ёшли португалиялик супертўпчи ўзининг фаолиятидаги расмий голлар сонини 1000 тага етказиш сари интилишни давом эттирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Норвегия пойтахти Осло шаҳрида Криштиану Роналдунинг келиши чинакам мухлислар истериясини келтириб чиқарди. Дагбладет нашрининг хабар беришича, жамоа меҳмонхонаси ва машғулот базаси атрофида минглаб ҳиссиётларга берилган ишқибозлар тўплангани сабабли маҳаллий полиция ҳамда хавфсизлик ходимлари тартибни сақлашда қийинчиликларга дуч келган. Ҳатто ўз уйида тўп сураётган Эрлинг Холанднинг Ватанида ҳам Роналдунинг обрўси ва машҳурлиги мислсиз муҳитни юзага келтирган.

Авлодлар тўпчилари қарама-қаршилиги

Мутахассис Кристоффер Локбергнинг фикрича, ҳатто норвегиялик ёшлар учун ҳам Криштиану Роналду асосий кумирлик мақомини сақлаб қолмоқда. Локбергнинг сўзларига кўра, болалар ва ёшлар орасида уни жонли равишда камдан-кам кўрган бўлсалар-да, айнан Роналду асосий бут ҳисобланади. Гарчи Эрлинг Холанд ўз юртида қаҳрамон сифатида эътироф этилса-да, португалиялик фахрийнинг глобал миқёсдаги таъсири ҳамон юқори даражада қолмоқда.

Ушбу ўйин икки ҳужумчининг халқаро майдондаги улкан статистикасини яна бир бор ёдга солади. Криштиану Роналду Португалия сафида 234 та учрашувда рекорд даражадаги 146 та гол урган бўлса, Манчестер Сити ҳужумчиси Эрлинг Холанд Норвегия терма жамоаси сафида 56 та ўйинда 64 бор рақиблар дарвозасини ишғол қилган. Бу кўрсаткичлар мазкур учрашувнинг нақадар шиддатли ва голларга бой бўлишидан дарак беради.

Жамоаларнинг ҳолати ва таркибдаги ўзгаришлар

Португалия терма жамоаси бош мураббийи Хорхе Жезус пайшанба куни Уелс устидан қозонилган 1-0 ҳисобидаги ғалабадан сўнг таркибда ротация қилиш имкониятини истисно этмади. Шунга қарамай, мухлислар икки ҳужумчи машинаси — Роналду ва Холанднинг майдонда яна бир бор юзма-юз келишини сабрсизлик билан кутишмоқда. Норвегияликлар сафида Эрлинг Холанднинг асосий таркибда майдонга тушиши кафолатланган.

Мазкур беллашув Миллатлар лигасининг энг қизғин ва муҳим қарама-қаршиликларидан бирига айланиши кутилмоқда. Тажрибали Криштиану Роналду ўзининг мингинчи гол сари юришини давом эттирар экан, Эрлинг Холанд ўз уйидаги мухлислар қаршисида ўзининг юқори савиясини яна бир бор исботлашга интилади.

Криштиану РоналдуЭрлинг ХоландМиллатлар лигасиФутболПортугалия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хорхе Жезус Криштиану Роналдуни нима учун алмаштирганини тушунтирдиХорхе Жезус Криштиану Роналдуни нима учун алмаштирганини тушунтирди25 сентябр 13:52Криштиану Роналду голидан маҳрум бўлган ўйинда Португалия Уелсни мағлуб этдиКриштиану Роналду голидан маҳрум бўлган ўйинда Португалия Уелсни мағлуб этди25 сентябр 02:18Криштиану Роналду танқидарга эътибор бермай, 1000-голини нишонлашни мақсад қилдиКриштиану Роналду танқидарга эътибор бермай, 1000-голини нишонлашни мақсад қилди24 сентябр 09:12Хорхе Жезус Криштиану Роналду ҳақида нима дедиХорхе Жезус Криштиану Роналду ҳақида нима деди24 сентябр 09:17Криштиану Роналду: Мендан қутулмоқчи бўлишди, аммо мен тўхтамайманКриштиану Роналду: Мендан қутулмоқчи бўлишди, аммо мен тўхтамайман23 сентябр 23:35Жорге Жесус: Бешта Олтин тўп Криштиануга имтиёз бермайдиЖорге Жесус: Бешта Олтин тўп Криштиануга имтиёз бермайди19 сентябр 09:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди