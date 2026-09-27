Криштиану Роналду ва Эрлинг Холанд UEFA Миллатлар лигасида тўқнаш келади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- UEFA Миллатлар лигаси доирасида Португалия ва Норвегия терма жамоалари ўртасидаги ўйин Криштиану Роналду ва Эрлинг Холанднинг авлодлараро қарама-қаршилигига айланади.
- Криштиану Роналду ўзининг фаолиятидаги расмий голлар сонини 1000 тага етказиш сари интилмоқда, шу билан бирга Эрлинг Холанд ўз уйидаги мухлислар қаршисида ўзининг юқори савиясини исботлашга ҳаракат қилади.
UEFA Миллатлар лигаси доирасида Португалия ҳамда Норвегия терма жамоалари ўртасидаги учрашув бутун дунё футбол жамоатчилиги эътиборини тортмоқда. Уллеваал стадионида кечадиган ушбу баҳс нафақат икки кучли жамоанинг ўзаро рақобати, балки замонавий футболнинг икки ёрқин тўпурари — Криштиану Роналду ва Эрлинг Холанднинг авлодлараро қарама-қаршилигига айланади. 41 ёшли португалиялик супертўпчи ўзининг фаолиятидаги расмий голлар сонини 1000 тага етказиш сари интилишни давом эттирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Норвегия пойтахти Осло шаҳрида Криштиану Роналдунинг келиши чинакам мухлислар истериясини келтириб чиқарди. Дагбладет нашрининг хабар беришича, жамоа меҳмонхонаси ва машғулот базаси атрофида минглаб ҳиссиётларга берилган ишқибозлар тўплангани сабабли маҳаллий полиция ҳамда хавфсизлик ходимлари тартибни сақлашда қийинчиликларга дуч келган. Ҳатто ўз уйида тўп сураётган Эрлинг Холанднинг Ватанида ҳам Роналдунинг обрўси ва машҳурлиги мислсиз муҳитни юзага келтирган.
Авлодлар тўпчилари қарама-қаршилигиМутахассис Кристоффер Локбергнинг фикрича, ҳатто норвегиялик ёшлар учун ҳам Криштиану Роналду асосий кумирлик мақомини сақлаб қолмоқда. Локбергнинг сўзларига кўра, болалар ва ёшлар орасида уни жонли равишда камдан-кам кўрган бўлсалар-да, айнан Роналду асосий бут ҳисобланади. Гарчи Эрлинг Холанд ўз юртида қаҳрамон сифатида эътироф этилса-да, португалиялик фахрийнинг глобал миқёсдаги таъсири ҳамон юқори даражада қолмоқда.
Ушбу ўйин икки ҳужумчининг халқаро майдондаги улкан статистикасини яна бир бор ёдга солади. Криштиану Роналду Португалия сафида 234 та учрашувда рекорд даражадаги 146 та гол урган бўлса, Манчестер Сити ҳужумчиси Эрлинг Холанд Норвегия терма жамоаси сафида 56 та ўйинда 64 бор рақиблар дарвозасини ишғол қилган. Бу кўрсаткичлар мазкур учрашувнинг нақадар шиддатли ва голларга бой бўлишидан дарак беради.
Жамоаларнинг ҳолати ва таркибдаги ўзгаришларПортугалия терма жамоаси бош мураббийи Хорхе Жезус пайшанба куни Уелс устидан қозонилган 1-0 ҳисобидаги ғалабадан сўнг таркибда ротация қилиш имкониятини истисно этмади. Шунга қарамай, мухлислар икки ҳужумчи машинаси — Роналду ва Холанднинг майдонда яна бир бор юзма-юз келишини сабрсизлик билан кутишмоқда. Норвегияликлар сафида Эрлинг Холанднинг асосий таркибда майдонга тушиши кафолатланган.
Мазкур беллашув Миллатлар лигасининг энг қизғин ва муҳим қарама-қаршиликларидан бирига айланиши кутилмоқда. Тажрибали Криштиану Роналду ўзининг мингинчи гол сари юришини давом эттирар экан, Эрлинг Холанд ўз уйидаги мухлислар қаршисида ўзининг юқори савиясини яна бир бор исботлашга интилади.
Изоҳлар 0
…