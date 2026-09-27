Осиё ўйинлари: Ўзбекистон 38 та медал билан 4-ўринни эгаллаб турибди!

·13·Спорт
Осиё ўйинлари: Ўзбекистон 38 та медал билан 4-ўринни эгаллаб турибди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Осиё ўйинларининг 8-кун якунларига кўра, Ўзбекистон делегацияси 10 та олтин, 17 та кумуш ва 11 та бронза, жами 38 та медал билан умумжамоа ҳисобида 4-ўринни эгаллаб турибди.
  • Шу тариқа, Ўзбекистон Қозоғистон, Таиланд, Баҳрайн ва Эрон каби давлатларни ортда қолдириб, Марказий Осиё ва МДҲ минтақасида етакчиликни қўлда ушлаб турибди.
  • Кучли учликни Хитой, Япония ва Жанубий Корея терма жамоалари банд этган.

Япония мезбонлик қилаётган қитъанинг энг йирик тўртйиллик спорт форуми — Осиё ўйинларида саккизинчи мусобақа куни баҳслари ўз якунига етди. Ўзбекистон миллий спорт делегацияси мусобақанинг ҳар бир йўналишида мардонавор кураш олиб бориб, умумжамоа ҳисобида юқори натижа қайд этишда давом этмоқда. 8-кун якунларига кўра, юртдошларимиз ҳисобида 10 та олтин, 17 та кумуш ва 11 та бронза, жами 38 та медал мавжуд бўлиб, терма жамоамиз умумжамоа медаллар рейтингида фахрли 4-ўринни қатъий сақлаб турибди.

Мусобақанинг кучли учлигини Осиёнинг анъанавий етакчилари бўлган Хитой, Япония ва Жанубий Корея терма жамоалари банд этган. Ўзбекистон эса ўз ортида Қозоғистон, Таиланд, Баҳрайн ва Эрон каби қудратли давлатларни қолдириб, бутун Марказий Осиё ва МДҲ минтақасида мутлақ етакчиликни қўлда ушлаб турибди.

«10 та олтин, 38 та шоҳсупа ва кучли тўртлик»: 8-кун якунларининг 5 та асосий нуқтаси

Осиё ўйинларининг медаллар жадвали ва вакилларимиз натижаларидан энг муҳим расмий кўрсаткичлар:

  • Рейтингдаги юксак 4-ўрин: Ўзбекистон делегацияси қитъанинг 40 дан ортиқ давлати орасида барқарор равишда 4-поғонани эгаллаб келмоқда;

  • Жами 38 та медал жамғарилди: Ҳамюртларимиз 10 та олтин, 17 та кумуш ва 11 та бронза медалига эга чиқди;

  • Марказий Осиёда мутлақ етакчилик: Асосий рақобатчи Қозоғистон 9 та олтин (жами 40 та медал) билан 5-ўринда вакилларимиздан ортда қолмоқда;

  • Кучли учликнинг гегемонияси: Хитой 118 та олтин билан яққол пешқадам бўлса, мезбон Япония 37 та, Жанубий Корея эса 20 та олтин медалга эгалик қилмоқда;

  • Кенг география ва кучли рақобат: Топ-20 таликка Таиланд, Баҳрайн, Эрон, Шимолий Корея, Ҳиндистон ва Тожикистон каби термалар кирди.

Осиё ўйинлари: 8-кун якунлари бўйича ТОП-10 мамлакатлар медаллар жадвали

Қитъа биринчилигида етакчилик қилаётган терма жамоаларнинг расмий кўрсаткичлари таққоси:

Ўрин

Мамлакат номи (NOC)

Олтин (G)

Кумуш (S)

Бронза (B)

Жами медаллар

1

Хитой (People's Republic of China)

118

48

38

204

2

Япония (Japan)

37

60

57

154

3

Жанубий Корея (Republic of Korea)

20

23

39

82

4

ЎЗБЕКИСТОН (Uzbekistan)

10

17

11

38

5

Қозоғистон (Kazakhstan)

9

10

21

40

6

Таиланд (Thailand)

9

7

10

26

7

Баҳрайн (Bahrain)

8

2

3

13

8

Эрон (Islamic Republic of Iran)

7

14

8

29

9

КХДР / Шим. Корея (DPR Korea)

6

5

4

15

10

Малайзия (Malaysia)

6

2

8

16

(Маълумот учун: Гонконг 11-ўрин (5 олтин), Ҳиндистон 12-ўрин (4 олтин) ва қўшни Тожикистон 17-ўринда (2 олтин) бормоқда).

Спорт ва стратегик таҳлил: Нега 4-ўрин катта муваффақият ва олдинда бизни нималар кутмоқда?

Халқаро спорт экспертлари ва олимпия ҳаракати таҳлилчиларининг хулосалари:

  • «Кумуш медалларнинг олтинга айланиш салоҳияти»: 17 та кумуш медал Ўзбекистон атлетларининг қанчалик кўп финалларда жанг олиб борганини англатади; бу кўрсаткич бўйича терма жамоамиз ҳатто 3-ўриндаги Корея билан тенглаша оладиган даражада рақобат намойиш этди;

  • Қозоғистон билан кескин минтақавий дерби: Қозоғистон жами медаллар сони бўйича (40 та) бироз олдинда бўлса-да, олтин медаллар сифати бўйича Ўзбекистон 10 та олтин билан ўз мавқеини ишончли ҳимоя қилмоқда;

  • Олдиндаги асосий умидлар: Мусобақанинг иккинчи ярмида бокс, дзюдо, оғир атлетика ва кураш бўйича ҳал қилувчи баҳслар кутилмоқда; айнан шу спорт турларидаги финаллар Ўзбекистоннинг Жанубий Корея билан орадаги фарқини қисқартириши ва 4-ўринни янада мустаҳкамлаши учун асосий трамплин вазифасини ўтайди.

Сизнингча, Ўзбекистон спорт делегацияси Осиё ўйинлари якунига қадар 4-ўринни сақлаб қолиб, олтин медаллар сонини 20 тадан ошира оладими? Қайси спорт тури бўйича спортчиларимизнинг иштироки сизга энг катта ғурур бағишламоқда? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва миллий термамизнинг ушбу юксак ғалабаларига бағишланган мақолани барча спорт ихлосмандлари билан баҳам кўринг!

Қитъа 2023 Осиё ўйинлариЎзбекистон спорт делегациясиОлтин медалларҚозоғистон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марказий Осиёда Осиё ўйинлари медаллари учун қанча пул берилади?Марказий Осиёда Осиё ўйинлари медаллари учун қанча пул берилади?21 сентябр 10:25Ўзбекистон Осиё ўйинларида ТОП-5 таликда: 31 та медал ва Қозоғистон билан кескин пойга!Ўзбекистон Осиё ўйинларида ТОП-5 таликда: 31 та медал ва Қозоғистон билан кескин пойга!25 сентябр 20:24Ўзбекистон таэквондочилари Президент кубогида катта муваффақиятга эришдиЎзбекистон таэквондочилари Президент кубогида катта муваффақиятга эришди20 август 22:40Криштиану Роналду ва Эрлинг Холанд UEFA Миллатлар лигасида тўқнаш келадиКриштиану Роналду ва Эрлинг Холанд UEFA Миллатлар лигасида тўқнаш келадиБугун 18:36Жоау Феликс Ламин Ямални «Олтин тўп»нинг асосий фаворити деб атадиЖоау Феликс Ламин Ямални «Олтин тўп»нинг асосий фаворити деб атадиБугун 18:11Стале Солбаккен Эрлинг Холандни молиявий можаролардан ҳимоя қилмоқдаСтале Солбаккен Эрлинг Холандни молиявий можаролардан ҳимоя қилмоқдаБугун 17:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди