Осиё ўйинлари: Ўзбекистон 38 та медал билан 4-ўринни эгаллаб турибди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Осиё ўйинларининг 8-кун якунларига кўра, Ўзбекистон делегацияси 10 та олтин, 17 та кумуш ва 11 та бронза, жами 38 та медал билан умумжамоа ҳисобида 4-ўринни эгаллаб турибди.
- Шу тариқа, Ўзбекистон Қозоғистон, Таиланд, Баҳрайн ва Эрон каби давлатларни ортда қолдириб, Марказий Осиё ва МДҲ минтақасида етакчиликни қўлда ушлаб турибди.
- Кучли учликни Хитой, Япония ва Жанубий Корея терма жамоалари банд этган.
Япония мезбонлик қилаётган қитъанинг энг йирик тўртйиллик спорт форуми — Осиё ўйинларида саккизинчи мусобақа куни баҳслари ўз якунига етди. Ўзбекистон миллий спорт делегацияси мусобақанинг ҳар бир йўналишида мардонавор кураш олиб бориб, умумжамоа ҳисобида юқори натижа қайд этишда давом этмоқда. 8-кун якунларига кўра, юртдошларимиз ҳисобида 10 та олтин, 17 та кумуш ва 11 та бронза, жами 38 та медал мавжуд бўлиб, терма жамоамиз умумжамоа медаллар рейтингида фахрли 4-ўринни қатъий сақлаб турибди.
Мусобақанинг кучли учлигини Осиёнинг анъанавий етакчилари бўлган Хитой, Япония ва Жанубий Корея терма жамоалари банд этган. Ўзбекистон эса ўз ортида Қозоғистон, Таиланд, Баҳрайн ва Эрон каби қудратли давлатларни қолдириб, бутун Марказий Осиё ва МДҲ минтақасида мутлақ етакчиликни қўлда ушлаб турибди.
«10 та олтин, 38 та шоҳсупа ва кучли тўртлик»: 8-кун якунларининг 5 та асосий нуқтаси
Осиё ўйинларининг медаллар жадвали ва вакилларимиз натижаларидан энг муҳим расмий кўрсаткичлар:
Рейтингдаги юксак 4-ўрин: Ўзбекистон делегацияси қитъанинг 40 дан ортиқ давлати орасида барқарор равишда 4-поғонани эгаллаб келмоқда;
Жами 38 та медал жамғарилди: Ҳамюртларимиз 10 та олтин, 17 та кумуш ва 11 та бронза медалига эга чиқди;
Марказий Осиёда мутлақ етакчилик: Асосий рақобатчи Қозоғистон 9 та олтин (жами 40 та медал) билан 5-ўринда вакилларимиздан ортда қолмоқда;
Кучли учликнинг гегемонияси: Хитой 118 та олтин билан яққол пешқадам бўлса, мезбон Япония 37 та, Жанубий Корея эса 20 та олтин медалга эгалик қилмоқда;
Кенг география ва кучли рақобат: Топ-20 таликка Таиланд, Баҳрайн, Эрон, Шимолий Корея, Ҳиндистон ва Тожикистон каби термалар кирди.
Осиё ўйинлари: 8-кун якунлари бўйича ТОП-10 мамлакатлар медаллар жадвали
Қитъа биринчилигида етакчилик қилаётган терма жамоаларнинг расмий кўрсаткичлари таққоси:
Ўрин
Мамлакат номи (NOC)
Олтин (G)
Кумуш (S)
Бронза (B)
Жами медаллар
1
Хитой (People's Republic of China)
118
48
38
204
2
Япония (Japan)
37
60
57
154
3
Жанубий Корея (Republic of Korea)
20
23
39
82
4
ЎЗБЕКИСТОН (Uzbekistan)
10
17
11
38
5
Қозоғистон (Kazakhstan)
9
10
21
40
6
Таиланд (Thailand)
9
7
10
26
7
Баҳрайн (Bahrain)
8
2
3
13
8
Эрон (Islamic Republic of Iran)
7
14
8
29
9
КХДР / Шим. Корея (DPR Korea)
6
5
4
15
10
Малайзия (Malaysia)
6
2
8
16
(Маълумот учун: Гонконг 11-ўрин (5 олтин), Ҳиндистон 12-ўрин (4 олтин) ва қўшни Тожикистон 17-ўринда (2 олтин) бормоқда).
Спорт ва стратегик таҳлил: Нега 4-ўрин катта муваффақият ва олдинда бизни нималар кутмоқда?
Халқаро спорт экспертлари ва олимпия ҳаракати таҳлилчиларининг хулосалари:
«Кумуш медалларнинг олтинга айланиш салоҳияти»: 17 та кумуш медал Ўзбекистон атлетларининг қанчалик кўп финалларда жанг олиб борганини англатади; бу кўрсаткич бўйича терма жамоамиз ҳатто 3-ўриндаги Корея билан тенглаша оладиган даражада рақобат намойиш этди;
Қозоғистон билан кескин минтақавий дерби: Қозоғистон жами медаллар сони бўйича (40 та) бироз олдинда бўлса-да, олтин медаллар сифати бўйича Ўзбекистон 10 та олтин билан ўз мавқеини ишончли ҳимоя қилмоқда;
Олдиндаги асосий умидлар: Мусобақанинг иккинчи ярмида бокс, дзюдо, оғир атлетика ва кураш бўйича ҳал қилувчи баҳслар кутилмоқда; айнан шу спорт турларидаги финаллар Ўзбекистоннинг Жанубий Корея билан орадаги фарқини қисқартириши ва 4-ўринни янада мустаҳкамлаши учун асосий трамплин вазифасини ўтайди.
Сизнингча, Ўзбекистон спорт делегацияси Осиё ўйинлари якунига қадар 4-ўринни сақлаб қолиб, олтин медаллар сонини 20 тадан ошира оладими? Қайси спорт тури бўйича спортчиларимизнинг иштироки сизга энг катта ғурур бағишламоқда? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва миллий термамизнинг ушбу юксак ғалабаларига бағишланган мақолани барча спорт ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…