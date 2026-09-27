Ўзбекистон яримфиналда Японияга қарши майдонга тушади: Муросасиз кучли тўртлик...
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Осиё ўйинларининг футбол турнири яримфиналига Ўзбекистон, Япония, Жанубий Корея ва Хитой терма жамоалари йўл олди.
- Равшан Ҳайдаров бошқарувидаги Ўзбекистон У-23 миллий терма жамоаси финал йўлланмаси учун турнир мезбони Японияга қарши 30 сентябр куни соат 15:30 да майдонга тушади.
- Ўзбекистон У-23 жамоаси гуруҳ босқичида 3 та ўйинда 3 та ғалаба қозониб, 9 та гол уриб, 1 та гол ўтказиб юборган.
Япония яшилларида давом этаётган Осиё ўйинларининг футбол турнири ўзининг энг қизғин ва кульминацион босқичига қадам қўйди. Чоракфинал баҳсларининг сўнгги учрашувларида Хитой терма жамоаси Таиландни, мезбон Япония эса Шимолий Кореяни мағлубиятга учратиб, кучли тўртликка қўшилди. Шу тариқа, қитъа биринчилигининг яримфинал босқичида қитъанинг энг кучли тўртта гранди — Ўзбекистон, Япония, Жанубий Корея ва Хитой чемпионлик учун даъвогар сифатида қолди.
Мусобақа тақвимига кўра, Равшан Ҳайдаров бошқарувидаги Ўзбекистон U-23 миллий терма жамоаси финал йўлланмаси учун айнан турнир мезбони бўлмиш Японияга қарши марказий тўқнашувда саф тортади. Гуруҳ босқичида 3 та ўйинда 3 та ғалаба, 9 та урилган ва бор-йўғи 1 та ўтказилган тўп билан рақибларни тор-мор этган вакилларимиз энди Олимпиада тизимидаги энг қийин ва принципиал имтиҳонни топшириш арафасида турибди.
«Мезбонларга қарши баҳс, 30 сентябрь ва бенуқсон статистика»: Яримфиналнинг 5 та асосий нуқтаси
Осиё ўйинларининг футбол яримфиналларидан энг муҳим расмий маълумотлар ва фактлар:
Кучли тўртлик шаклланди: Мусобақанинг яримфиналига Ўзбекистон, Япония, Жанубий Корея ва Хитой терма жамоалари йўл олди;
Ўзбекистоннинг рақиби — Япония: Равшан Ҳайдаров жамоаси финал чиптаси учун мезбон японларга қарши баҳс олиб боради;
Ўйинлар 30 сентябрда: Ҳар иккала яримфинал баҳси бир кунда ўтказилади: Жанубий Корея — Хитой (соат 11:00) ва Ўзбекистон — Япония (соат 15:30);
Гуруҳдаги 100 фоизлик натижа: Ўзбекистон U-23 жамоаси гуруҳдаги 3 та ўйиннинг барчасида ғалаба қозониб, максимал 9 очко тўплади;
Ҳужум ва мудофаа мутаносиблиги: Вакилларимиз рақиблар дарвозасига 9 та тўп киритиб, ўз дарвозасидан атиги 1 та гол ўтказиб юборди.
Осиё ўйинлари яримфинали: Жамоалар жуфтлиги ва ўйинлар жадвали
30 сентябрь куни Тошкент вақти билан бўлиб ўтадиган ҳал қилувчи учрашувлар таснифи:
Баҳс ва жуфтлик
Сана ва вақти (Тошкент)
Чоракфиналдаги натижалари
Мусобақадаги асосий устунлиги
Жанубий Корея — Хитой
30 сентябрь, 11:00
Хитой Таиландни мағлуб этди; Корея ишончли ғалаба қозонди
Тезкор қанотлар, жисмоний куч ва прессинг
Ўзбекистон — Япония
30 сентябрь, 15:30
Ўзбекистон ғалабали юриш қилди; Япония КХДРни енгди
Ўзбекистонда ҳужумкорлик (9 гол); Японияда мезбонлик омили
Футбол экспертизаси: Нега Японияга қарши баҳс биз учун турнирнинг ҳақиқий финали?
Спорт таҳлилчилари, футбол мутахассислари ва шарҳловчиларнинг хулосалари:
«Равшан Ҳайдаров тактикаси ва баланс»: Ўзбекистон U-23 термасининг гуруҳда 9 та гол уриб, фақат 1 та гол ўтказгани ҳужум ва мудофаа мутаносиблиги энг юқори даражада эканини кўрсатади; Ҳайдаров жамоаси ҳар қандай вазиятга тез мослаша оладиган тактик интизомга эга;
Мезбонлар босими ва психологик тўсиқ: Япония ўз майдонида, минглаб маҳаллий мухлислари қаршисида тўп суради; Шимолий Кореяни оғир жангда енгиб чиққан японлар тўп назоратига урғу беради, бироқ вакилларимизнинг тезкор қарши ҳужумлари ва жисмоний устунлиги мезбонлар мудофаасини пароканда қилиши мумкин;
Олтин медал сари стратегик қадам: Ушбу тўртлик орасида айнан Ўзбекистон ва Япония турнирнинг бош фаворити сифатида баҳоланмоқда; яримфиналда Япония устидан қозониладиган зафар жамоамиз учун Осиё ўйинлари чемпионлигини нақд қилишдаги энг муҳим калит бўлади.
Сизнингча, Равшан Ҳайдаров шогирдлари турнир мезбони Японияни ўз майдонида таслим этиб, Осиё ўйинлари финалига чиқа оладими? Японияга қарши марказий баҳсда Ўзбекистон терма жамоасидан қайси ҳисобдаги натижани кутмоқдасиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва миллий термамизнинг олтин йўлига бағишланган ушбу муҳим таҳлилни барча футбол ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…