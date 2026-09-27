Ўзбекистон яримфиналда Японияга қарши майдонга тушади: Муросасиз кучли тўртлик...

·25·Спорт
Ўзбекистон яримфиналда Японияга қарши майдонга тушади: Муросасиз кучли тўртлик...
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Осиё ўйинларининг футбол турнири яримфиналига Ўзбекистон, Япония, Жанубий Корея ва Хитой терма жамоалари йўл олди.
  • Равшан Ҳайдаров бошқарувидаги Ўзбекистон У-23 миллий терма жамоаси финал йўлланмаси учун турнир мезбони Японияга қарши 30 сентябр куни соат 15:30 да майдонга тушади.
  • Ўзбекистон У-23 жамоаси гуруҳ босқичида 3 та ўйинда 3 та ғалаба қозониб, 9 та гол уриб, 1 та гол ўтказиб юборган.

Япония яшилларида давом этаётган Осиё ўйинларининг футбол турнири ўзининг энг қизғин ва кульминацион босқичига қадам қўйди. Чоракфинал баҳсларининг сўнгги учрашувларида Хитой терма жамоаси Таиландни, мезбон Япония эса Шимолий Кореяни мағлубиятга учратиб, кучли тўртликка қўшилди. Шу тариқа, қитъа биринчилигининг яримфинал босқичида қитъанинг энг кучли тўртта гранди — Ўзбекистон, Япония, Жанубий Корея ва Хитой чемпионлик учун даъвогар сифатида қолди.

Мусобақа тақвимига кўра, Равшан Ҳайдаров бошқарувидаги Ўзбекистон U-23 миллий терма жамоаси финал йўлланмаси учун айнан турнир мезбони бўлмиш Японияга қарши марказий тўқнашувда саф тортади. Гуруҳ босқичида 3 та ўйинда 3 та ғалаба, 9 та урилган ва бор-йўғи 1 та ўтказилган тўп билан рақибларни тор-мор этган вакилларимиз энди Олимпиада тизимидаги энг қийин ва принципиал имтиҳонни топшириш арафасида турибди.

«Мезбонларга қарши баҳс, 30 сентябрь ва бенуқсон статистика»: Яримфиналнинг 5 та асосий нуқтаси

Осиё ўйинларининг футбол яримфиналларидан энг муҳим расмий маълумотлар ва фактлар:

  • Кучли тўртлик шаклланди: Мусобақанинг яримфиналига Ўзбекистон, Япония, Жанубий Корея ва Хитой терма жамоалари йўл олди;

  • Ўзбекистоннинг рақиби — Япония: Равшан Ҳайдаров жамоаси финал чиптаси учун мезбон японларга қарши баҳс олиб боради;

  • Ўйинлар 30 сентябрда: Ҳар иккала яримфинал баҳси бир кунда ўтказилади: Жанубий Корея — Хитой (соат 11:00) ва Ўзбекистон — Япония (соат 15:30);

  • Гуруҳдаги 100 фоизлик натижа: Ўзбекистон U-23 жамоаси гуруҳдаги 3 та ўйиннинг барчасида ғалаба қозониб, максимал 9 очко тўплади;

  • Ҳужум ва мудофаа мутаносиблиги: Вакилларимиз рақиблар дарвозасига 9 та тўп киритиб, ўз дарвозасидан атиги 1 та гол ўтказиб юборди.

Осиё ўйинлари яримфинали: Жамоалар жуфтлиги ва ўйинлар жадвали

30 сентябрь куни Тошкент вақти билан бўлиб ўтадиган ҳал қилувчи учрашувлар таснифи:

Баҳс ва жуфтлик

Сана ва вақти (Тошкент)

Чоракфиналдаги натижалари

Мусобақадаги асосий устунлиги

Жанубий Корея — Хитой

30 сентябрь, 11:00

Хитой Таиландни мағлуб этди; Корея ишончли ғалаба қозонди

Тезкор қанотлар, жисмоний куч ва прессинг

Ўзбекистон — Япония

30 сентябрь, 15:30

Ўзбекистон ғалабали юриш қилди; Япония КХДРни енгди

Ўзбекистонда ҳужумкорлик (9 гол); Японияда мезбонлик омили

Футбол экспертизаси: Нега Японияга қарши баҳс биз учун турнирнинг ҳақиқий финали?

Спорт таҳлилчилари, футбол мутахассислари ва шарҳловчиларнинг хулосалари:

  • «Равшан Ҳайдаров тактикаси ва баланс»: Ўзбекистон U-23 термасининг гуруҳда 9 та гол уриб, фақат 1 та гол ўтказгани ҳужум ва мудофаа мутаносиблиги энг юқори даражада эканини кўрсатади; Ҳайдаров жамоаси ҳар қандай вазиятга тез мослаша оладиган тактик интизомга эга;

  • Мезбонлар босими ва психологик тўсиқ: Япония ўз майдонида, минглаб маҳаллий мухлислари қаршисида тўп суради; Шимолий Кореяни оғир жангда енгиб чиққан японлар тўп назоратига урғу беради, бироқ вакилларимизнинг тезкор қарши ҳужумлари ва жисмоний устунлиги мезбонлар мудофаасини пароканда қилиши мумкин;

  • Олтин медал сари стратегик қадам: Ушбу тўртлик орасида айнан Ўзбекистон ва Япония турнирнинг бош фаворити сифатида баҳоланмоқда; яримфиналда Япония устидан қозониладиган зафар жамоамиз учун Осиё ўйинлари чемпионлигини нақд қилишдаги энг муҳим калит бўлади.

Сизнингча, Равшан Ҳайдаров шогирдлари турнир мезбони Японияни ўз майдонида таслим этиб, Осиё ўйинлари финалига чиқа оладими? Японияга қарши марказий баҳсда Ўзбекистон терма жамоасидан қайси ҳисобдаги натижани кутмоқдасиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва миллий термамизнинг олтин йўлига бағишланган ушбу муҳим таҳлилни барча футбол ихлосмандлари билан баҳам кўринг!

Осиё ўйинлариЎзбекистон U-23Равшан ҲайдаровЯпония
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Равшан Ҳайдаров Осиё ўйинлари олдидан баёнот берди — илк рақиб ва мослашиш сирлариРавшан Ҳайдаров Осиё ўйинлари олдидан баёнот берди — илк рақиб ва мослашиш сирлари14 сентябр 17:11Ўзбекистон U-23 Саудия Арабистонини йирик ҳисобда мағлуб этиб, ярим финалга чиқдиЎзбекистон U-23 Саудия Арабистонини йирик ҳисобда мағлуб этиб, ярим финалга чиқди25 сентябр 12:01Равшан Ҳайдаров Саудия Арабистонини 3:0 ҳисобида таслим этгач очиқ гапирдиРавшан Ҳайдаров Саудия Арабистонини 3:0 ҳисобида таслим этгач очиқ гапирди25 сентябр 17:35Осиё ўйинлари: Ўзбекистон кучли ўнликда — медаллар жадвали ва асосий таъқибчиларОсиё ўйинлари: Ўзбекистон кучли ўнликда — медаллар жадвали ва асосий таъқибчилар23 сентябр 12:30Ўзбекистон олимпия терма жамоаси ўртоқлик учрашувида Японияга ютқаздиЎзбекистон олимпия терма жамоаси ўртоқлик учрашувида Японияга ютқазди6 июн 00:20Осиё ўйинларида академик эшкак эшувчиларимиз мусобақани шоҳсупада якунладиОсиё ўйинларида академик эшкак эшувчиларимиз мусобақани шоҳсупада якунлади24 сентябр 17:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди