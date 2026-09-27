Европа космик парвозлар сонини оширмоқчи, бироқ АҚШдан ортда қолмоқда

·20·Техно
Европа космик парвозлар сонини оширмоқчи, бироқ АҚШдан ортда қолмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Европа Иттифоқи 2034-йилга бориб орбитал парвозларга бўлган эҳтиёжини олти бараварга ошириб, йилига қарийб 62 та космик парвозни амалга оширишни режалаштирмоқда.
  • Бу парвозларнинг кўпайиши Галилео, Коперникус ва хавфсиз алоқа тизимлари учун сунъий йўлдошларни жойлаштириш ва уларга хизмат кўрсатишни таъминлашга қаратилган.

Европа Иттифоқи орбитал парвозлар сонини кескин ошириш ва космик инфратузилмани кенгайтириш режаларини эълон қилди. Финансиал Times нашри хабар беришича, Европа бу борада АҚШ ва Хитойдан сезиларли даражада ортда қолмоқда ҳамда келгусида ўз позицияларини яхшилаш чораларини кўрмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Европанинг мудофаа ва коинот бўйича эурокомиссари Андриус Кубилиус маълум қилишича, 2034-йилга бориб Европанинг орбитал парвозларга бўлган эҳтиёжи тахминан олти бараварга ошиши кутилмоқда. Еврокомиссия прогнозларига кўра, шу вақтга келиб минтақада йилига 62 тага яқин космик парвозни амалга ошириш талаб этилади.

Мазкур ракета учиришлари Галилео навигация тизими, Коперникус ер юзини кузатиш дастури, шунингдек, хавфсиз алоқа ва ҳукумат эҳтиёжлари учун мўлжалланган сунъий йўлдош гуруҳларини жойлаштириш ҳамда уларга хизмат кўрсатиш учун зарур бўлади. Ҳозирги вақтда Европанинг асосий оғир ташувчи ракетаси Француз Гвианасидаги Куру космодромидан учирилувчи Ариане 6 ҳисобланади.

Инфратузилмани кенгайтириш режалари

Ариане 6 ракетасининг парвозлар частотасини йилига 10 тадан 14 тага ошириш режалаштирилган бўлса-да, мутахассисларнинг фикрича, келгусидаги эҳтиёжларни қоплаш учун бу етарли бўлмайди. Шу сабабли Европа тарқоқ космодромлар тармоғини яратиш имкониятларини кўриб чиқмоқда.

Андриус Кубилиуснинг таъкидлашича, келгусидаги парвозлар учун Норвегидаги Андоя космодроми ва Шотсландиядаги старт майдончаларидан фойдаланиш кўзда тутилган. Шунингдек, Португалия Азор оролларидан туриб ракета учириш имкониятларини ўрганаётган бўлса, Канада ҳам потенциал ҳамкор сифатида кўриб чиқилмоқда.

Қайд этилишича, ушбу майдончаларнинг айримлари Европа Иттифоқига кирмайдиган ҳудудларда жойлашган. Хусусан, Норвегия ва Буюк Британия Европа Иттифоқи аъзоси бўлмаса-да, Европа космик агентлигининг тўлақонли аъзолари ҳисобланади, Канада эса ҳамкор давлат мақомига эга.

Глобал рақобат ва келажак истиқболлари

Парвозлар географиясининг кенгайиши Европага ортиб бораётган сунъий йўлдошлар сонини бошқариш ва бир нечта космодромларга қарамликни камайтиришга ёрдам бериши керак. Бироқ белгиланган кўрсаткичларга эришиш учун Европа нафақат старт инфратузилмасини кенгайтириши, балки ракета ишлаб чиқариш ҳажмини ҳам сезиларли даражада ошириши талаб этилади.

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, ҳатто Европа Иттифоқи ўз режаларини тўлиқ амалга ошириб, йилига 62 та парвозни йўлга қўйган тақдирда ҳам, глобал миқёсдаги рақобатда АҚШ ва Хитойдан ортда қолаверади. Таққослаш учун, АҚШда 2035-йилга бориб йилига 10 000 та космик миссияни амалга ошириш режалаштирилган.

ЕвропаКоинотРакетаКосмодромТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой ўзининг биринчи қайта фойдаланиладиган Лиҳонг-2 коинот кемасини синовдан ўтказадиХитой ўзининг биринчи қайта фойдаланиладиган Лиҳонг-2 коинот кемасини синовдан ўтказади28 июл 17:55Австралия соҳилларидан сирли “коинот шарлари” топилди: Мутахассислар тадқиқот бошладиАвстралия соҳилларидан сирли “коинот шарлари” топилди: Мутахассислар тадқиқот бошлади24 июл 15:57Старклоуд компанияси фазода илк бор Bitcoin Майнингини амалга оширадиСтарклоуд компанияси фазода илк бор Bitcoin Майнингини амалга оширади23 сентябр 09:30Коинотга юк етказиш нархи кескин арзонлашмоқда: 2040-йилга бориб 300 долларга тушадиКоинотга юк етказиш нархи кескин арзонлашмоқда: 2040-йилга бориб 300 долларга тушади20 июл 21:52Пикачу Халқаро космик станциясида: митти қаҳрамон орбитадаги илмий миссиядаПикачу Халқаро космик станциясида: митти қаҳрамон орбитадаги илмий миссияда19 сентябр 18:25АҚШ 2035 йилга бориб йилига 10 мингта космик ракета учирмоқчиАҚШ 2035 йилга бориб йилига 10 мингта космик ракета учирмоқчи10 сентябр 14:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди