Европа космик парвозлар сонини оширмоқчи, бироқ АҚШдан ортда қолмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Европа Иттифоқи 2034-йилга бориб орбитал парвозларга бўлган эҳтиёжини олти бараварга ошириб, йилига қарийб 62 та космик парвозни амалга оширишни режалаштирмоқда.
- Бу парвозларнинг кўпайиши Галилео, Коперникус ва хавфсиз алоқа тизимлари учун сунъий йўлдошларни жойлаштириш ва уларга хизмат кўрсатишни таъминлашга қаратилган.
Европа Иттифоқи орбитал парвозлар сонини кескин ошириш ва космик инфратузилмани кенгайтириш режаларини эълон қилди. Финансиал Times нашри хабар беришича, Европа бу борада АҚШ ва Хитойдан сезиларли даражада ортда қолмоқда ҳамда келгусида ўз позицияларини яхшилаш чораларини кўрмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Европанинг мудофаа ва коинот бўйича эурокомиссари Андриус Кубилиус маълум қилишича, 2034-йилга бориб Европанинг орбитал парвозларга бўлган эҳтиёжи тахминан олти бараварга ошиши кутилмоқда. Еврокомиссия прогнозларига кўра, шу вақтга келиб минтақада йилига 62 тага яқин космик парвозни амалга ошириш талаб этилади.
Мазкур ракета учиришлари Галилео навигация тизими, Коперникус ер юзини кузатиш дастури, шунингдек, хавфсиз алоқа ва ҳукумат эҳтиёжлари учун мўлжалланган сунъий йўлдош гуруҳларини жойлаштириш ҳамда уларга хизмат кўрсатиш учун зарур бўлади. Ҳозирги вақтда Европанинг асосий оғир ташувчи ракетаси Француз Гвианасидаги Куру космодромидан учирилувчи Ариане 6 ҳисобланади.
Инфратузилмани кенгайтириш режалариАриане 6 ракетасининг парвозлар частотасини йилига 10 тадан 14 тага ошириш режалаштирилган бўлса-да, мутахассисларнинг фикрича, келгусидаги эҳтиёжларни қоплаш учун бу етарли бўлмайди. Шу сабабли Европа тарқоқ космодромлар тармоғини яратиш имкониятларини кўриб чиқмоқда.
Андриус Кубилиуснинг таъкидлашича, келгусидаги парвозлар учун Норвегидаги Андоя космодроми ва Шотсландиядаги старт майдончаларидан фойдаланиш кўзда тутилган. Шунингдек, Португалия Азор оролларидан туриб ракета учириш имкониятларини ўрганаётган бўлса, Канада ҳам потенциал ҳамкор сифатида кўриб чиқилмоқда.
Қайд этилишича, ушбу майдончаларнинг айримлари Европа Иттифоқига кирмайдиган ҳудудларда жойлашган. Хусусан, Норвегия ва Буюк Британия Европа Иттифоқи аъзоси бўлмаса-да, Европа космик агентлигининг тўлақонли аъзолари ҳисобланади, Канада эса ҳамкор давлат мақомига эга.
Глобал рақобат ва келажак истиқболлариПарвозлар географиясининг кенгайиши Европага ортиб бораётган сунъий йўлдошлар сонини бошқариш ва бир нечта космодромларга қарамликни камайтиришга ёрдам бериши керак. Бироқ белгиланган кўрсаткичларга эришиш учун Европа нафақат старт инфратузилмасини кенгайтириши, балки ракета ишлаб чиқариш ҳажмини ҳам сезиларли даражада ошириши талаб этилади.
Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, ҳатто Европа Иттифоқи ўз режаларини тўлиқ амалга ошириб, йилига 62 та парвозни йўлга қўйган тақдирда ҳам, глобал миқёсдаги рақобатда АҚШ ва Хитойдан ортда қолаверади. Таққослаш учун, АҚШда 2035-йилга бориб йилига 10 000 та космик миссияни амалга ошириш режалаштирилган.
Изоҳлар 0
…