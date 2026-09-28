Эрдўғон ва Адлия вазири билан сунъий интеллектда сурат яратган эркак қамоққа олинди

·2·Дунё
Эрдўғон ва Адлия вазири билан сунъий интеллектда сурат яратган эркак қамоққа олинди

Туркиянинг Анқара шаҳрида 53 ёшли Меҳмет Чакмак сунъий интеллект ёрдамида тайёрланган сохта суратларни WhatsApp орқали тарқатгани учун қамоққа олинди. Бу ҳақда Anadolu Agency хабар берди.

Маълум бўлишича, эркак ўзини Туркия президенти Ражаб Тоййиб Эрдўғон ҳамда Адлия вазири Акин Гюрлек билан бирга тасвирловчи суратларни сунъий интеллект ёрдамида яратган. У ушбу тасвирларни WhatsApp’даги статусига жойлаштирган.

Тергов маълумотларига кўра, мазкур суратлар орқали у юқори мартабали давлат амалдорлари билан яқин алоқалари борлиги ҳақида тасаввур уйғотишга уринган.

Меҳмет Чакмак 23 сентябрь куни Анқаранинг Кечиорен туманидаги уйида қўлга олинган. Текширув давомида унинг илгари тўртта алоҳида жиноят бўйича судлангани аниқланган.

Унга нисбатан «нуфуз савдоси» ҳамда аҳоли орасида хавотир, қўрқув ёки ваҳима уйғотиш мақсадида ҳақиқатга тўғри келмайдиган маълумотларни очиқ тарқатиш билан боғлиқ моддалар асосида иш қўзғатилган. Кейинчалик у суд қарори билан қамоққа олинган.

Меҳмет ЧакмакРажаб Тоййиб ЭрдўғонСунъий интеллектAnadolu Agency
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрдўғон БМТ минбаридан «Катта бешлик»ни вето ҳуқуқидан маҳрум этишга чақирдиЭрдўғон БМТ минбаридан «Катта бешлик»ни вето ҳуқуқидан маҳрум этишга чақирди23 сентябр 11:00Эрдўғон онаси билан боғлиқ кўз ёшга тўла энг шахсий хотирасини сўзлаб бердиЭрдўғон онаси билан боғлиқ кўз ёшга тўла энг шахсий хотирасини сўзлаб берди6 сентябр 17:27Эрдўғон Исроилга кириш эҳтимолини очиқ баён қилдиЭрдўғон Исроилга кириш эҳтимолини очиқ баён қилди15 апрел 16:24Эрдўғон АҚШ ва Эрон ўртасидаги вақтинчалик тинчликни олқишладиЭрдўғон АҚШ ва Эрон ўртасидаги вақтинчалик тинчликни олқишлади8 апрел 17:29Туркияда 6 840 литр ловия пиширилиб, рекорд ўрнатилдиТуркияда 6 840 литр ловия пиширилиб, рекорд ўрнатилдиБугун 10:00АҚШда даҳшатли бўрон: 700 та рейс тўхтади ва минглаб уйлар зулматда қолди (видео)АҚШда даҳшатли бўрон: 700 та рейс тўхтади ва минглаб уйлар зулматда қолди (видео)Бугун 09:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота