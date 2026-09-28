Венгрияда сиёсий бойкот: Ирландия футболчилари Исроил футболчилари билан кўришмади!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ирландия футболчилари Исроил билан ўйин олдидан Ғазодаги қурбонлар хотирасига ҳурмат бажо келтириш учун қора мотам тасмаларини тақиб чиқди.
- Улар анъанавий ўйин олди маросимида рақиб жамоа вакиллари билан қўл бериб кўришишдан бош тортди ва Исроил мадҳияси янграётган пайтда бошларини қуйи солди.
- Ушбу ҳаракат Ирландия жамоатчилигининг Фаластин масаласидаги узоқ йиллик принсипиал қарашларининг намойиши бўлди.
УЕФА Миллатлар лигаси 2-туридан ўрин олган Исроил ва Ирландия миллий терма жамоалари ўртасидаги баҳс хавфсизлик чоралари сабаб нейтрал майдонда — Венгриянинг Дебрецен шаҳридаги «Надьердеи» стадионида старт олди. Учрашувнинг бошланиши спорт оламида кенг муҳокамаларга сабаб бўлган кескин сиёсий ва инсоний норозилик намойиши билан ёдда қолди.
Ирландия миллий терма жамоаси аъзолари майдонга Ғазо секторидаги ҳарбий можаро оқибатида ҳалок бўлган барча бегуноҳ инсонлар хотирасига ҳурмат бажо келтириш мақсадида қора мотам тасмаларини тақиб чиқди. Бундан ташқари, ирландиялик футболчилар анъанавий ўйин олди маросимида рақиб жамоа вакиллари билан қўл бериб кўришишдан очиқчасига бош тортди ҳамда Исроил давлат мадҳияси янграётган пайтда бошларини қуйи солиб, ўз муносабатларини намойиш этди.
«Қора тасмалар, рад этилган салом ва эгилган бошлар»: Воқеанинг 5 та асосий нуқтаси
Дебрецендаги беллашувда юз берган шов-шувли ҳолат бўйича энг муҳим расмий далиллар:
Ғазо қурбонлари хотирасига мотам тасмаси: Ирландиялик футболчилар Ғазодаги тўқнашувларда ҳалок бўлган инсонлар учун қора тасма билан ҳаракатланди;
Қўл бериб кўришиш очиқ рад этилди: Ўйин аввалида Ирландия терма жамоаси Исроил аъзолари билан қўл сиқишмади;
Мадҳия пайтидаги кескин жест: Исроил миллий мадҳияси садолари остида Ирландия таркиби бошларини пастга эгиб турди;
Венгриядаги нейтрал арена: Хавфсизлик таваккалчиликлари сабабли учрашув Исроилда эмас, Венгриянинг Дебрецен шаҳрида ташкиллаштирилди;
Ирландиянинг қатъий позицияси: Мазкур демарш Ирландия жамоатчилиги ва спортининг Фаластин масаласидаги узоқ йиллик принципиал қарашларининг навбатдаги кўриниши бўлди.
Ирландия ва Исроил учрашуви: Дипломатик демарш ва спорт шартлари таққоси
Дебрецендаги қарама-қаршиликда юзага келган норозилик тафсилотлари таснифи:
Муҳим мезонлар ва жиҳатлар
Ирландия миллий терма жамоаси ҳаракати
Исроил терма жамоаси ва ташкилотчилар
Майдонга тушиш рамзи
Ғазо қурбонлари хотирасига қора мотам тасмалари
Мусобақанинг стандарт анъанавий либослари
Ўзаро саломлашиш одоби
Қўл бериб кўришишдан намойишкорона бош тортиш
Одатий протокол бўйича қўл бериш кутилмаси
Рақиб мадҳиясига муносабат
Бошларни қуйи солиб, жимгина норозилик билдириш
Миллий мадҳиянинг расмий ижро этилиши
Учрашув манзили
Венгриянинг Дебрецен шаҳри («Надьердеи»)
Ўз уйида ўйин ўтказиш ҳуқуқидан маҳрум этилган
Ҳаракатнинг моҳияти
Сиёсий-гуманитар позицияни спорт орқали ифодалаш
Халқаро мусобақада иштирокни сақлаб қолиш
Спорт ва геосиёсат экспертизаси: Нега Ирландиянинг ушбу демарши кутилган воқеа эди?
Халқаро спорт шарҳловчилари, дипломатлар ва сиёсий таҳлилчиларнинг хулосалари:
«Ирландия жамиятининг Фаластин билан тарихий бирдамлиги»: Ирландия аҳолиси ва сиёсий доиралари Европа давлатлари орасида Фаластин мустақиллигини расман тан олган ва Ғазодаги ҳарбий амалиётларни энг кескин танқид қилувчи етакчи кучлардан биридир; футболчиларнинг бу ҳаракати бутун мамлакат кайфиятининг яшил майдондаги акси бўлди;
УЕФА интизом қоидалари ва жазо хавфи: УЕФА регламенти спортда ҳар қандай сиёсий шиор ва намойишларни қаттиқ тақиқлайди; аммо қора тасма тақиш ва қўл бермаслик бевосита сиёсий шиор деб баҳоланмаслиги мумкин бўлса-да, Исроил футбол ассоциацияси томонидан УЕФАга расмий шикоят берилиши эҳтимоли жуда юқори;
Нейтрал майдонларнинг кескин муҳити: Исроил терма жамоаси уй ўйинларини ўз юртида ўтказа олмаётгани боис Венгрияга кўчирилган; бироқ нейтрал майдон ҳам сиёсий ва эмоционал босимни юмшата олмаётгани Дебрецендаги воқеалар орқали яна бир бор яққол исботланди.
Сизнингча, спортчиларнинг катта мусобақаларда глобал сиёсий ва гуманитар масалаларга нисбатан ўз позициясини шундай намойиш қилиши тўғрими ёки спорт сиёсатдан бутунлай ҳоли бўлиши керакми? УЕФА Ирландия терма жамоасининг бу демаршига нисбатан жазо чораси кўради деб ўйлайсизми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Миллатлар лигасининг энг қайноқ воқеалари таҳлилини барча билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…