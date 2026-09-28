Аргентина терма жамоасида сардорлик масаласи ҳал этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Аргентина терма жамоаси бош мураббийи Лионель Скалони марказий ҳимоячи Кристиан Ромерони жамоанинг доимий сардори этиб тайинлади.
- Ушбу қарор Лионель Мессининг терма жамоадаги фаолиятига якун ясашига тайёргарлик кўрилаётган бир пайтда қабул қилинди.
- Ромеро илгари сардорлик гуруҳида учинчи ўринда турган ва бир неча ўртоқлик учрашувларида сардор сифатида майдонга тушган.
Аргентина терма жамоаси бош мураббийи Лионель Скалони жамоанинг келгусидаги доимий сардорини расман эълон қилди. Goal.com хабар беришича, афсонавий Лионель Месси ўзининг миллий жамоадаги фаолиятига якун ясашга тайёргарлик кўраётган бир пайтда, майдондаги етакчилик вазифаси марказий ҳимоячи Кристиан Ромерога юклатилади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирда 28 ёшни қарши олган тажрибали ҳимоячи илгари Лионель Месси ҳамда Николас Отамендидан кейин сардорлик гуруҳида учинчи рақамли футболчи бўлиб келаётган эди. У бунгача Чили терма жамоасига қарши баҳсда, шунингдек, Венесуэла ва Мавритания билан ўтган ўртоқлик учрашувларида майдонга сардор сифатида тушиб, бу борада маълум бир тажриба тўплаган.
Сардорлик масаласидаги узлуксизлик ва ишончБош мураббий Лионель Скалони ТйК Sportс нашрига берган интервюсида ушбу танловга изоҳ берар экан, жамоада ғалаба қозониш менталитетини сақлаб қолиш ҳамда авлодлар алмашинувини силлиқ амалга ошириш муҳимлигини таъкидлади. Мураббийнинг сўзларига кўра, Кристиан Ромеро бу вазифага муносиб номзод бўлиб, у жамоани бирлаштира оладиган характерга эга.
Скалони сардорлик иерархиясига аниқлик киритиб, Эмилиано Мартинес, Родриго Де Паул ва Лаутаро Мартинес каби етакчилар ҳам зарурат туғилса, боғични тақишга тайёр эканини қўшимча қилди. Бироқ асосий ва доимий сардор сифатида айнан Кристиан Ромеро танлангани жамоа барқарорлигини таъминлашга хизмат қилади.
Анхел Ди Мариянинг фикрлариSportсСентер эфирида чиқиш қилган терма жамоанинг собиқ қанот ҳужумчиси Анхел Ди Мария мураббийлар штабининг бу қарорини тўлиқ қўллаб-қувватлади. Унинг фикрича, жамоанинг янги сардори ўзининг характери ва жанговар руҳи билан бу масъулиятни тўлақонли кўтара олади.
Ди Мария ўз баёнотида қуйидагиларни таъкидлади: «У бунга лойиқ. Скалони ва унинг мураббийлар штаби ажойиб танлов қилишди. Кристиан ажойиб йигит ва сардорлик боғичини олиб юриш учун етарлича темпераментсиз бор. Ишончим комилки, у ўз вазифасини аъло даражада бажаради».
Тарихий видолашув остонасидаОлдинда Аргентина термасини Боливия ва Буркина-Фасога қарши муҳим ўйинлар кутиб турибди. Шундан сўнг, 6-октабр куни Бенин терма жамоасига қарши кечадиган баҳс Лионель Мессининг миллий либосдаги сўнгги ўйини бўлиши кутилмоқда. Бу учрашув нафақат натижа, балки терма жамоада янги давр бошланишини билдирувчи рамзий маънога эга.
Афсонавий ҳужумчи кетганидан кейин кийиниш хонасида юқори стандартларни сақлаб қолиш ва жамоани бирдам тутиш Кристиан Ромеро учун жиддий синов бўлади. Мухлислар эса янги сардор бошчилигидаги жамоа келгусида ҳам уларга кўп қувонч келтиришига умид қилмоқда.
Изоҳлар 0
…