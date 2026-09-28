Аргентина терма жамоасида сардорлик масаласи ҳал этилди

·53·Спорт
Аргентина терма жамоасида сардорлик масаласи ҳал этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Аргентина терма жамоаси бош мураббийи Лионель Скалони марказий ҳимоячи Кристиан Ромерони жамоанинг доимий сардори этиб тайинлади.
  • Ушбу қарор Лионель Мессининг терма жамоадаги фаолиятига якун ясашига тайёргарлик кўрилаётган бир пайтда қабул қилинди.
  • Ромеро илгари сардорлик гуруҳида учинчи ўринда турган ва бир неча ўртоқлик учрашувларида сардор сифатида майдонга тушган.

Аргентина терма жамоаси бош мураббийи Лионель Скалони жамоанинг келгусидаги доимий сардорини расман эълон қилди. Goal.com хабар беришича, афсонавий Лионель Месси ўзининг миллий жамоадаги фаолиятига якун ясашга тайёргарлик кўраётган бир пайтда, майдондаги етакчилик вазифаси марказий ҳимоячи Кристиан Ромерога юклатилади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирда 28 ёшни қарши олган тажрибали ҳимоячи илгари Лионель Месси ҳамда Николас Отамендидан кейин сардорлик гуруҳида учинчи рақамли футболчи бўлиб келаётган эди. У бунгача Чили терма жамоасига қарши баҳсда, шунингдек, Венесуэла ва Мавритания билан ўтган ўртоқлик учрашувларида майдонга сардор сифатида тушиб, бу борада маълум бир тажриба тўплаган.

Сардорлик масаласидаги узлуксизлик ва ишонч

Бош мураббий Лионель Скалони ТйК Sportс нашрига берган интервюсида ушбу танловга изоҳ берар экан, жамоада ғалаба қозониш менталитетини сақлаб қолиш ҳамда авлодлар алмашинувини силлиқ амалга ошириш муҳимлигини таъкидлади. Мураббийнинг сўзларига кўра, Кристиан Ромеро бу вазифага муносиб номзод бўлиб, у жамоани бирлаштира оладиган характерга эга.

Скалони сардорлик иерархиясига аниқлик киритиб, Эмилиано Мартинес, Родриго Де Паул ва Лаутаро Мартинес каби етакчилар ҳам зарурат туғилса, боғични тақишга тайёр эканини қўшимча қилди. Бироқ асосий ва доимий сардор сифатида айнан Кристиан Ромеро танлангани жамоа барқарорлигини таъминлашга хизмат қилади.

Анхел Ди Мариянинг фикрлари

SportсСентер эфирида чиқиш қилган терма жамоанинг собиқ қанот ҳужумчиси Анхел Ди Мария мураббийлар штабининг бу қарорини тўлиқ қўллаб-қувватлади. Унинг фикрича, жамоанинг янги сардори ўзининг характери ва жанговар руҳи билан бу масъулиятни тўлақонли кўтара олади.

Ди Мария ўз баёнотида қуйидагиларни таъкидлади: «У бунга лойиқ. Скалони ва унинг мураббийлар штаби ажойиб танлов қилишди. Кристиан ажойиб йигит ва сардорлик боғичини олиб юриш учун етарлича темпераментсиз бор. Ишончим комилки, у ўз вазифасини аъло даражада бажаради».

Тарихий видолашув остонасида

Олдинда Аргентина термасини Боливия ва Буркина-Фасога қарши муҳим ўйинлар кутиб турибди. Шундан сўнг, 6-октабр куни Бенин терма жамоасига қарши кечадиган баҳс Лионель Мессининг миллий либосдаги сўнгги ўйини бўлиши кутилмоқда. Бу учрашув нафақат натижа, балки терма жамоада янги давр бошланишини билдирувчи рамзий маънога эга.

Афсонавий ҳужумчи кетганидан кейин кийиниш хонасида юқори стандартларни сақлаб қолиш ва жамоани бирдам тутиш Кристиан Ромеро учун жиддий синов бўлади. Мухлислар эса янги сардор бошчилигидаги жамоа келгусида ҳам уларга кўп қувонч келтиришига умид қилмоқда.

АргентинаЛионель МессиКристиан РомероЛионель СкалониАнхел Ди Мария
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Скалони Лионель Мессидан кейинги сардорни эълон қилдиЛионель Скалони Лионель Мессидан кейинги сардорни эълон қилди25 сентябр 17:53Аргентинада янги давр: Мессидан кейин сардорлик боғичи кимга топширилди?Аргентинада янги давр: Мессидан кейин сардорлик боғичи кимга топширилди?9 сентябр 20:34Лионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятига якун ясайдиЛионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятига якун ясайди25 сентябр 10:14Аргентина терма жамоасида Лионель Мессининг хайрлашув палласи бошландиАргентина терма жамоасида Лионель Мессининг хайрлашув палласи бошланди22 сентябр 23:51Анхел Ди Мария Лионель Мессининг фаолиятини давом эттиришини истамоқдаАнхел Ди Мария Лионель Мессининг фаолиятини давом эттиришини истамоқда27 июл 13:16Лионель Мессининг вориси аниқланди: Аргентина терма жамоасида 10-рақам кимга насиб этади?Лионель Мессининг вориси аниқланди: Аргентина терма жамоасида 10-рақам кимга насиб этади?2 сентябр 10:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди