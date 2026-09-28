Иван Ракитич 2018 йилги мундиал финалини ҳамон кўра олмаслигини айтди

·5·Спорт
Иван Ракитич 2018 йилги мундиал финалини ҳамон кўра олмаслигини айтди

Хорватия терма жамоасининг собиқ ярим ҳимоячиси Иван Ракитич 2018 йилда Францияга қарши кечган Жаҳон чемпионати финалидаги мағлубият қайғуси ҳамон унинг учун оғир эканини тан олди. МАРКА нашри хабар қилишича, тажрибали футболчи орадан йиллар ўтганига қарамай, ҳал қилувчи учрашув лавҳаларини бирор марта ҳам қайта кўрмаганини ва ҳатто ҳозир ҳам видеони қўйишса, бошқа томонга қараб олишини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Москвадаги «Лужники» стадионида бўлиб ўтган 2018 йилги мундиал финалида Хорватия Франция билан баҳс олиб борган ва 2:4 ҳисобида мағлубиятга учраган эди. Майдонда тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилган Иван Ракитич ўз тарихида илк бор мундиал финалига чиққан «Ватрени» сафининг асосий фигураларидан бири бўлган эди.

Тарихий натижа ва унутилмас ғурур

Плей-офф босқичида кетма-кет учта учрашувда иродали ғалабаларга эришиб, финалга қадар етиб келган Хорватия жамоаси бутун дунё эътирофига сазовор бўлди. Севилядаги тадбирлардан бирида собиқ ярим ҳимоячи ўша даврларни эслаб, тўрт миллионга ҳам етмайдиган кичик давлат учун бу натижа улкан ғурур манбаи бўлганини таъкидлади.

«Ўшанда бу жуда қийин синов эди. Бугунги кунга қадар мен ўша финалнинг бирорта ҳам лавҳасини томоша қилмадим. Мағлубиятдан кейинги ўн дақиқадаёқ биз улкан фахрни ҳис қилдик, чунки Хорватия Испания эмас, аҳолиси жуда оз, аммо биз бутун дунё, ҳатто Франциянинг ҳам муҳаббатини қозона олдик», — дея таъкидлади Ракитич.

Олдинда янги синовлар

Иван Ракитич кубокни боши узра кўтаришни истаганини яширмаса-да, қўлга киритилган глобал ҳурмат ва бутун дунёдан келган қўллаб-қувватлаш хабарлари унга таскин берганини қўшимча қилди. Айни пайтда хорватияликлар футболчининг эътирофлари фонида ўзларининг навбатдаги муҳим ўйинларига тайёргарлик кўрмоқда.

Маълум бўлишича, Хорватия терма жамоаси UEFA Миллатлар лигаси доирасида Испанияга қарши майдонга тушади. Андалусиа шаҳридаги «Ramон Санчес-Писхуан» стадионида ўтадиган мазкур беллашувда «Ватрени» ўз гуруҳидаги етакчилик учун курашни давом эттиради.

Иван РакитичХорватияЖЧ 2018ФранцияФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе жароҳат туфайли Франция сафини тарк этдиКилиан Мбаппе жароҳат туфайли Франция сафини тарк этди26 сентябр 09:58Зинедин Зидан Франция терма жамоасида қаттиқ тартиб ўрнатмоқдаЗинедин Зидан Франция терма жамоасида қаттиқ тартиб ўрнатмоқда25 сентябр 21:52Зинедин Зидан Килиан Мбаппе билан боғлиқ илк хотираларни эсладиЗинедин Зидан Килиан Мбаппе билан боғлиқ илк хотираларни эслади25 сентябр 16:13Зинедин Зидан Франция терма жамоасидаги тактик режалари ва Килиан Мбаппе ҳақида гапирдиЗинедин Зидан Франция терма жамоасидаги тактик режалари ва Килиан Мбаппе ҳақида гапирди18 сентябр 23:39Килиан Мбаппе: "Мендан яхшироқ ўйинчи бўлмади"Килиан Мбаппе: "Мендан яхшироқ ўйинчи бўлмади"12 сентябр 14:10Марокаш яна чоракфиналда: Африка жамоаси тарих ёзмоқдаМарокаш яна чоракфиналда: Африка жамоаси тарих ёзмоқда5 июл 03:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди