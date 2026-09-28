Иван Ракитич 2018 йилги мундиал финалини ҳамон кўра олмаслигини айтди
Хорватия терма жамоасининг собиқ ярим ҳимоячиси Иван Ракитич 2018 йилда Францияга қарши кечган Жаҳон чемпионати финалидаги мағлубият қайғуси ҳамон унинг учун оғир эканини тан олди. МАРКА нашри хабар қилишича, тажрибали футболчи орадан йиллар ўтганига қарамай, ҳал қилувчи учрашув лавҳаларини бирор марта ҳам қайта кўрмаганини ва ҳатто ҳозир ҳам видеони қўйишса, бошқа томонга қараб олишини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Москвадаги «Лужники» стадионида бўлиб ўтган 2018 йилги мундиал финалида Хорватия Франция билан баҳс олиб борган ва 2:4 ҳисобида мағлубиятга учраган эди. Майдонда тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилган Иван Ракитич ўз тарихида илк бор мундиал финалига чиққан «Ватрени» сафининг асосий фигураларидан бири бўлган эди.
Тарихий натижа ва унутилмас ғурурПлей-офф босқичида кетма-кет учта учрашувда иродали ғалабаларга эришиб, финалга қадар етиб келган Хорватия жамоаси бутун дунё эътирофига сазовор бўлди. Севилядаги тадбирлардан бирида собиқ ярим ҳимоячи ўша даврларни эслаб, тўрт миллионга ҳам етмайдиган кичик давлат учун бу натижа улкан ғурур манбаи бўлганини таъкидлади.
«Ўшанда бу жуда қийин синов эди. Бугунги кунга қадар мен ўша финалнинг бирорта ҳам лавҳасини томоша қилмадим. Мағлубиятдан кейинги ўн дақиқадаёқ биз улкан фахрни ҳис қилдик, чунки Хорватия Испания эмас, аҳолиси жуда оз, аммо биз бутун дунё, ҳатто Франциянинг ҳам муҳаббатини қозона олдик», — дея таъкидлади Ракитич.
Олдинда янги синовларИван Ракитич кубокни боши узра кўтаришни истаганини яширмаса-да, қўлга киритилган глобал ҳурмат ва бутун дунёдан келган қўллаб-қувватлаш хабарлари унга таскин берганини қўшимча қилди. Айни пайтда хорватияликлар футболчининг эътирофлари фонида ўзларининг навбатдаги муҳим ўйинларига тайёргарлик кўрмоқда.
Маълум бўлишича, Хорватия терма жамоаси UEFA Миллатлар лигаси доирасида Испанияга қарши майдонга тушади. Андалусиа шаҳридаги «Ramон Санчес-Писхуан» стадионида ўтадиган мазкур беллашувда «Ватрени» ўз гуруҳидаги етакчилик учун курашни давом эттиради.
Изоҳлар 0
…