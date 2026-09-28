120 долларлик қасос: Дўконга ўт қўйган ҳисобчи 2,7 млн. доллар зарар келтирди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ҳиндистоннинг Сурат шаҳрида Винод Савле исмли ҳисобчи, иш берувчисидан ололмаган 120 долларлик маоши учун қасос олиш мақсадида унинг матолар дўконига ўт қўйди.
- Тез ёнувчи тўқимачилик маҳсулотлари туфайли ёнғин тез тарқалиб, кўп қаватли савдо мажмуасининг 6-қаватигача етиб борди.
- Натижада, яна тўрт нафар тадбиркорнинг дўконлари ҳам ёниб кетди ва умумий зарар 2,7 миллион долларни ташкил этди.
Ҳиндистоннинг йирик тўқимачилик ва савдо марказларидан бири бўлган Сурат шаҳрида кичик молиявий низо даҳшатли ёнғин ва миллионлаб долларлик ҳалокат билан якунланди. Собиқ иш берувчисидан ўз меҳнат ҳақининг бор-йўғи 120 долларлик қисмини ололмаган Винод Савле исмли ҳисобчи алам устида қасос олишга қарор қилиб, собиқ хўжайинига тегишли матолар дўконига ўт қўйди.
Бироқ тез ёнувчи тўқимачилик маҳсулотлари туфайли олов бир лаҳзада назоратдан чиқиб, кўп қаватли савдо мажмуасининг 6-қаватигача ёйилди. Натижада бегуноҳ яна тўрт нафар тадбиркорнинг дўконлари култепага айланиб, умумий зарар миқдори 2,7 миллион долларни ташкил этди. Жиноят содир этганидан сўнг икки ҳафта давомида яшириниб юрган Савле полиция томонидан қўлга олингач, «воқеа бунчалик кенг кўламли офатга айланишини кутмаганини» билдирди.
«120 долларлик арз, 6 қаватли култепа ва 2 ҳафталик қидирув»: Фожианинг 5 та асосий нуқтаси
Сурат шаҳридаги даҳшатли ёнғин ва унинг ортидаги сабаблар бўйича энг муҳим расмий далиллар:
Можаронинг арзимас мотиви: Собиқ ҳисобчи Винод Савле иш берувчиси бермаган 120 долларлик маош сабаб қасос олиш йўлини танлади;
Назоратдан чиққан тўқимачилик ёнғини: Матолар дўконига қўйилган ўт қисқа вақтда бинонинг 6-қаватигача етиб борди;
2,7 миллион долларлик улкан талафот: Ёнғин яна 4 нафар тадбиркорнинг тижорат майдонларини бутунлай йўқ қилиб, катта молиявий зарба берди;
Икки ҳафталик қочоқнинг қўлга олиниши: Жиноятчи полициядан яширинишга уринди, бироқ кенг кўламли қидирув натижасида ушланди;
Қасоскорнинг пушаймонлиги: Қўлга олинган Савле олов бу қадар тез ва ҳалокатли тарқалишини олдиндан тасаввур қилмаганини тан олди.
120 долларлик қарз ва 2,7 миллион долларлик оқибатлар таққоси
Мазкур жиноят мотиви ва келтирилган ҳақиқий оқибатлар кўрсаткичлари таснифи:
Таҳлил мезонлари ва йўналишлар
Жиноятнинг бошланғич сабаби
Келиб чиққан ҳақиқий кўлам ва оқибат
Низо объекти бўлган маблағ
120 АҚШ доллари (тўланмаган иш ҳақи)
2 700 000 АҚШ доллари (етказилган умумий зарар)
Мўлжалланган нишон
Фақат собиқ хўжайиннинг матолар растаси
6 қаватли савдо биноси ва 4 нафар мутлақо бегуноҳ тадбиркор
Гумонланувчи шахс ва касби
Винод Савле (собиқ ҳисобчи)
Икки ҳафта қидирувда бўлиб, қўлга олинган жиноятчи
Ҳодиса юз берган жой
Ҳиндистон, Сурат шаҳри
Тўқимачилик савдо мажмуаси (6-қаватгача куйган)
Кутилган ва юз берган натижа
«Кичик жазолаш ва қасос олиш»
Оғир жиноий жавобгарлик, умрбод қарздорлик ва қамоқ
Криминалистика ва психологик экспертиза: Нега ғазаб устидаги қасос инсонни жарликка итаради?
Ҳуқуқшунослар, криминологлар ва психологларнинг хулосалари:
«Аффект ҳолати ва оқибатни баҳолай олмаслик»: Винод Савле мисолида инсон кучли ғазаб ва адолатсизлик ҳисси таъсирида бўлганда реал хавф-хатарларни соғлом ақл билан чамалай олмаслиги яққол кўринади; тўқимачилик маҳсулотлари тез алангаланишини билган ҳисобчининг ўз хатти-ҳаракатини назорат қилолмагани уни арзимас пул учун улкан фожиа сабабчисига айлантирди;
Бегуноҳ учинчи шахсларнинг жабрланиши: Савдо мажмуаларида ёнғин хавфсизлиги талабларининг заифлиги ва жиноятнинг шафқатсизлиги туфайли тўрт нафар бегона тадбиркор бор мулкидан айрилди; бу эса тижорат марказларида хавфсизлик тизимларини янада қатъийлаштиришни тақозо этади;
Қонуний йўлнинг муқобили йўқлиги: 120 долларлик меҳнат низосини суд ёки меҳнат инспекцияси орқали қонуний ҳал қилиш ўрнига жиноятга қўл уриш инсон тақдирини бутунлай чилпарчин қилди; энди у нафақат узоқ муддатли қамоқ жазосига ҳукм қилинади, балки 2,7 миллион долларлик товон пули талаблари қаршисида ҳам ожиз қолади.
Сизнингча, иш берувчи ва ходим ўртасидаги молиявий келишмовчиликларни ҳал қилишда қандай чоралар кўрилиши керакки, одамлар бундай ақлсиз ва ҳалокатли қасос йўлига кириб кетмасин? Бундай улкан моддий ва маънавий зарар келтирган шахсга қандай жазо тайинланиши адолатдан бўлади? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва инсонни даҳшатли хатолардан огоҳлантирувчи ушбу воқеа таҳлилини барча билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…