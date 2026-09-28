120 долларлик қасос: Дўконга ўт қўйган ҳисобчи 2,7 млн. доллар зарар келтирди (видео)

·12·Дунё
120 долларлик қасос: Дўконга ўт қўйган ҳисобчи 2,7 млн. доллар зарар келтирди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ҳиндистоннинг Сурат шаҳрида Винод Савле исмли ҳисобчи, иш берувчисидан ололмаган 120 долларлик маоши учун қасос олиш мақсадида унинг матолар дўконига ўт қўйди.
  • Тез ёнувчи тўқимачилик маҳсулотлари туфайли ёнғин тез тарқалиб, кўп қаватли савдо мажмуасининг 6-қаватигача етиб борди.
  • Натижада, яна тўрт нафар тадбиркорнинг дўконлари ҳам ёниб кетди ва умумий зарар 2,7 миллион долларни ташкил этди.

Ҳиндистоннинг йирик тўқимачилик ва савдо марказларидан бири бўлган Сурат шаҳрида кичик молиявий низо даҳшатли ёнғин ва миллионлаб долларлик ҳалокат билан якунланди. Собиқ иш берувчисидан ўз меҳнат ҳақининг бор-йўғи 120 долларлик қисмини ололмаган Винод Савле исмли ҳисобчи алам устида қасос олишга қарор қилиб, собиқ хўжайинига тегишли матолар дўконига ўт қўйди.

Бироқ тез ёнувчи тўқимачилик маҳсулотлари туфайли олов бир лаҳзада назоратдан чиқиб, кўп қаватли савдо мажмуасининг 6-қаватигача ёйилди. Натижада бегуноҳ яна тўрт нафар тадбиркорнинг дўконлари култепага айланиб, умумий зарар миқдори 2,7 миллион долларни ташкил этди. Жиноят содир этганидан сўнг икки ҳафта давомида яшириниб юрган Савле полиция томонидан қўлга олингач, «воқеа бунчалик кенг кўламли офатга айланишини кутмаганини» билдирди.

«120 долларлик арз, 6 қаватли култепа ва 2 ҳафталик қидирув»: Фожианинг 5 та асосий нуқтаси

Сурат шаҳридаги даҳшатли ёнғин ва унинг ортидаги сабаблар бўйича энг муҳим расмий далиллар:

  • Можаронинг арзимас мотиви: Собиқ ҳисобчи Винод Савле иш берувчиси бермаган 120 долларлик маош сабаб қасос олиш йўлини танлади;

  • Назоратдан чиққан тўқимачилик ёнғини: Матолар дўконига қўйилган ўт қисқа вақтда бинонинг 6-қаватигача етиб борди;

  • 2,7 миллион долларлик улкан талафот: Ёнғин яна 4 нафар тадбиркорнинг тижорат майдонларини бутунлай йўқ қилиб, катта молиявий зарба берди;

  • Икки ҳафталик қочоқнинг қўлга олиниши: Жиноятчи полициядан яширинишга уринди, бироқ кенг кўламли қидирув натижасида ушланди;

  • Қасоскорнинг пушаймонлиги: Қўлга олинган Савле олов бу қадар тез ва ҳалокатли тарқалишини олдиндан тасаввур қилмаганини тан олди.

120 долларлик қарз ва 2,7 миллион долларлик оқибатлар таққоси

Мазкур жиноят мотиви ва келтирилган ҳақиқий оқибатлар кўрсаткичлари таснифи:

Таҳлил мезонлари ва йўналишлар

Жиноятнинг бошланғич сабаби

Келиб чиққан ҳақиқий кўлам ва оқибат

Низо объекти бўлган маблағ

120 АҚШ доллари (тўланмаган иш ҳақи)

2 700 000 АҚШ доллари (етказилган умумий зарар)

Мўлжалланган нишон

Фақат собиқ хўжайиннинг матолар растаси

6 қаватли савдо биноси ва 4 нафар мутлақо бегуноҳ тадбиркор

Гумонланувчи шахс ва касби

Винод Савле (собиқ ҳисобчи)

Икки ҳафта қидирувда бўлиб, қўлга олинган жиноятчи

Ҳодиса юз берган жой

Ҳиндистон, Сурат шаҳри

Тўқимачилик савдо мажмуаси (6-қаватгача куйган)

Кутилган ва юз берган натижа

«Кичик жазолаш ва қасос олиш»

Оғир жиноий жавобгарлик, умрбод қарздорлик ва қамоқ

Криминалистика ва психологик экспертиза: Нега ғазаб устидаги қасос инсонни жарликка итаради?

Ҳуқуқшунослар, криминологлар ва психологларнинг хулосалари:

  • «Аффект ҳолати ва оқибатни баҳолай олмаслик»: Винод Савле мисолида инсон кучли ғазаб ва адолатсизлик ҳисси таъсирида бўлганда реал хавф-хатарларни соғлом ақл билан чамалай олмаслиги яққол кўринади; тўқимачилик маҳсулотлари тез алангаланишини билган ҳисобчининг ўз хатти-ҳаракатини назорат қилолмагани уни арзимас пул учун улкан фожиа сабабчисига айлантирди;

  • Бегуноҳ учинчи шахсларнинг жабрланиши: Савдо мажмуаларида ёнғин хавфсизлиги талабларининг заифлиги ва жиноятнинг шафқатсизлиги туфайли тўрт нафар бегона тадбиркор бор мулкидан айрилди; бу эса тижорат марказларида хавфсизлик тизимларини янада қатъийлаштиришни тақозо этади;

  • Қонуний йўлнинг муқобили йўқлиги: 120 долларлик меҳнат низосини суд ёки меҳнат инспекцияси орқали қонуний ҳал қилиш ўрнига жиноятга қўл уриш инсон тақдирини бутунлай чилпарчин қилди; энди у нафақат узоқ муддатли қамоқ жазосига ҳукм қилинади, балки 2,7 миллион долларлик товон пули талаблари қаршисида ҳам ожиз қолади.

Сизнингча, иш берувчи ва ходим ўртасидаги молиявий келишмовчиликларни ҳал қилишда қандай чоралар кўрилиши керакки, одамлар бундай ақлсиз ва ҳалокатли қасос йўлига кириб кетмасин? Бундай улкан моддий ва маънавий зарар келтирган шахсга қандай жазо тайинланиши адолатдан бўлади? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва инсонни даҳшатли хатолардан огоҳлантирувчи ушбу воқеа таҳлилини барча билан баҳам кўринг!

ҲиндистонСуратВинод Савлеёнғин
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда аёл собиқ севгилисидан "қасос" олиш мақсадида унинг уйига 1 тонна пиёз юборди, аммо йигит...Хитойда аёл собиқ севгилисидан "қасос" олиш мақсадида унинг уйига 1 тонна пиёз юборди, аммо йигит...15 сентябр 22:30Forbes Дональд Трампнинг бойлиги 7,3 миллиард долларга етганини очиқладиForbes Дональд Трампнинг бойлиги 7,3 миллиард долларга етганини очиқлади16 сентябр 08:18Исроиллик кўчманчилар Қусрада масжидни ёқишди: деворларда «қасос» ёзувиИсроиллик кўчманчилар Қусрада масжидни ёқишди: деворларда «қасос» ёзуви26 июл 17:04Малика Диананинг машҳур “қасос кўйлаги” аукционга қўйиладиМалика Диананинг машҳур “қасос кўйлаги” аукционга қўйилади11 сентябр 18:42Мудофаа вазирларининг "қора қисмати": Грузиянинг собиқ вазири коррупцияда айбланиб қамалдиМудофаа вазирларининг "қора қисмати": Грузиянинг собиқ вазири коррупцияда айбланиб қамалди12 сентябр 17:42Яқин Шарқда кескинлик: Эрон Иорданиядаги АҚШ базасига 20 та баллистик ракета учирдиЯқин Шарқда кескинлик: Эрон Иорданиядаги АҚШ базасига 20 та баллистик ракета учирди9 сентябр 12:42
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота