Лиам Галлагҳер Манчестер Сити иши бўйича махфий маълумотга эга эканини айтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Oasis гуруҳининг собиқ хонандаси Лиам Галлагҳер Манчестер Сити клубининг 115 та молиявий қоидабузарлик бўйича кутилаётган якуний қароридан хабардор эканлигини даъво қилди.
- Унинг айтишича, клуб оғир спорт санксияларидан қутулиб қолади ва ҳатто апелляция жараёнида ютқазса ҳам, фақатгина молиявий жарима ва трансфер тақиқи билан чекланади.
Oasis гуруҳининг машҳур хонандаси Лиам Галлагҳер Манчестер Сити клубининг молиявий қоидабузарликлари бўйича кутилаётган якуний қарор ҳақида махфий маълумотларга эга эканини даъво қилди. Goal.com хабар беришича, ашаддий "шаҳарликлар" мухлиси бўлган мусиқачи ижтимоий тармоқлардаги чиқишида жамоа оғир спорт санкцияларидан қутулиб қолишига ишонч билдирган ва хавотирдаги ишқибозларни тинчлантиришга уринган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, инглиз футболи мустақил Премер-лига комиссиясининг Манчестер Сити 2009–2018 йиллар оралиғидаги 115 та молиявий қоидабузарликнинг 114 тасида айбдор деб топилгани ҳақидаги хабарлар ортидан қаттиқ лرزсга тушган эди. Ушбу узоқ давом этган суриштирув жамоани қуйи лигага тушириб юбориш ёки тарихий унвонларини олиб қўйиш каби энг оғир жазоларга дучор бўлиши мумкинлиги ҳақидаги тахминларни келтириб чиқарганди.
Хонанданинг ижтимоий тармоқдаги баёнотиБироқ Лиам Галлагҳер бу ваҳималарни рад этиб, клубнинг тақдири ҳақида юқори лавозимли футболдаги манбадан махфий маълумот олганини иддао қилди. Х Х ижтимоий тармоғида ўз фикрларини бўлишган мусиқачи Этиҳад стадионидаги раҳбарият дуч келиши кутилаётган ҳақиқий жазони очиқлади.
Унинг сўзларига кўра, агар апелляция жараёни бой берилса ҳам, клуб фақатгина молиявий жарима ва трансфер тақиқи билан чекланади. "Агар апелляцияни ютқазиб қўйсак ҳам – гарчи бу содир бўлмаса-да – шунчаки жарима ва трансфер тақиқи оламиз, тамом", деб ёзган хонанда мухлисларга мурожаат қилиб.
Мухлисларнинг муносабати ва шубҳаларРокк юлдузининг бу қатъий даъволари футбол жамоатчилиги ва рақиб клублар мухлислари орасида дарҳол кенг шубҳа ҳамда масхараларга сабаб бўлди. Кўпчилик кузатувчилар Премер-лига қоидалари анча қаттиқроқ жазоларни назарда тутишини эслатиб, мусиқачининг маълумотлари ишончлилиги борасида иккиланмоқдалар.
Хусусан, ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларидан бири жамоанинг қуйи лигага тушиб кетиш эҳтимолига ишора қилиб, киноя билан изоҳ қолдирди. Расмий комиссия ўзининг якуний қарорини эълон қилгунига қадар бу каби сиздирилган хабарларга ишониш қийинлигини таъкидлаган бошқа мухлислар ҳам топилди.
Изоҳлар 0
…