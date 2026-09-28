Лиам Галлагҳер Манчестер Сити иши бўйича махфий маълумотга эга эканини айтди

·47·Спорт
Лиам Галлагҳер Манчестер Сити иши бўйича махфий маълумотга эга эканини айтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Oasis гуруҳининг собиқ хонандаси Лиам Галлагҳер Манчестер Сити клубининг 115 та молиявий қоидабузарлик бўйича кутилаётган якуний қароридан хабардор эканлигини даъво қилди.
  • Унинг айтишича, клуб оғир спорт санксияларидан қутулиб қолади ва ҳатто апелляция жараёнида ютқазса ҳам, фақатгина молиявий жарима ва трансфер тақиқи билан чекланади.

Oasis гуруҳининг машҳур хонандаси Лиам Галлагҳер Манчестер Сити клубининг молиявий қоидабузарликлари бўйича кутилаётган якуний қарор ҳақида махфий маълумотларга эга эканини даъво қилди. Goal.com хабар беришича, ашаддий "шаҳарликлар" мухлиси бўлган мусиқачи ижтимоий тармоқлардаги чиқишида жамоа оғир спорт санкцияларидан қутулиб қолишига ишонч билдирган ва хавотирдаги ишқибозларни тинчлантиришга уринган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, инглиз футболи мустақил Премер-лига комиссиясининг Манчестер Сити 2009–2018 йиллар оралиғидаги 115 та молиявий қоидабузарликнинг 114 тасида айбдор деб топилгани ҳақидаги хабарлар ортидан қаттиқ лرزсга тушган эди. Ушбу узоқ давом этган суриштирув жамоани қуйи лигага тушириб юбориш ёки тарихий унвонларини олиб қўйиш каби энг оғир жазоларга дучор бўлиши мумкинлиги ҳақидаги тахминларни келтириб чиқарганди.

Хонанданинг ижтимоий тармоқдаги баёноти

Бироқ Лиам Галлагҳер бу ваҳималарни рад этиб, клубнинг тақдири ҳақида юқори лавозимли футболдаги манбадан махфий маълумот олганини иддао қилди. Х Х ижтимоий тармоғида ўз фикрларини бўлишган мусиқачи Этиҳад стадионидаги раҳбарият дуч келиши кутилаётган ҳақиқий жазони очиқлади.

Унинг сўзларига кўра, агар апелляция жараёни бой берилса ҳам, клуб фақатгина молиявий жарима ва трансфер тақиқи билан чекланади. "Агар апелляцияни ютқазиб қўйсак ҳам – гарчи бу содир бўлмаса-да – шунчаки жарима ва трансфер тақиқи оламиз, тамом", деб ёзган хонанда мухлисларга мурожаат қилиб.

Мухлисларнинг муносабати ва шубҳалар

Рокк юлдузининг бу қатъий даъволари футбол жамоатчилиги ва рақиб клублар мухлислари орасида дарҳол кенг шубҳа ҳамда масхараларга сабаб бўлди. Кўпчилик кузатувчилар Премер-лига қоидалари анча қаттиқроқ жазоларни назарда тутишини эслатиб, мусиқачининг маълумотлари ишончлилиги борасида иккиланмоқдалар.

Хусусан, ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларидан бири жамоанинг қуйи лигага тушиб кетиш эҳтимолига ишора қилиб, киноя билан изоҳ қолдирди. Расмий комиссия ўзининг якуний қарорини эълон қилгунига қадар бу каби сиздирилган хабарларга ишониш қийинлигини таъкидлаган бошқа мухлислар ҳам топилди.

Лиам ГаллагҳерМанчестер СитйПремер-лигаФутбол янгиликлариGoal.com
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Сити айбдор деб топилди, Премер-лига клублари компенсация талаб қилмоқдаМанчестер Сити айбдор деб топилди, Премер-лига клублари компенсация талаб қилмоқда26 сентябр 01:11Манчестер Сити иши: Энди Бернем шошма-шузарликка қарши чиқдиМанчестер Сити иши: Энди Бернем шошма-шузарликка қарши чиқди26 сентябр 00:38Манчестер Сити 114 та молиявий айблов бўйича айбдор деб топилдиМанчестер Сити 114 та молиявий айблов бўйича айбдор деб топилди25 сентябр 20:35Эрлинг Холанд Манчестер Сити атрофидаги молиявий можаро сабаб матбуот анжуманидан олиб ташландиЭрлинг Холанд Манчестер Сити атрофидаги молиявий можаро сабаб матбуот анжуманидан олиб ташланди26 сентябр 01:10Леандро Паредес Аргентина миллий жамоасидаги фаолиятини якунлаши мумкинЛеандро Паредес Аргентина миллий жамоасидаги фаолиятини якунлаши мумкин2 сентябр 22:18Эрлинг Холанднинг ноёб инстинкти: Норвегия устози ҳужумчини мақтадиЭрлинг Холанднинг ноёб инстинкти: Норвегия устози ҳужумчини мақтади25 сентябр 13:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди