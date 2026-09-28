Алишер Қодиров: “Маҳлуқ-педофил қамоқда меҳрибон бўлиб қолмайди”

·2·Ўзбекистон
Алишер Қодиров: “Маҳлуқ-педофил қамоқда меҳрибон бўлиб қолмайди”
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутати Алишер Қодиров айрим оғир жиноятлар, жумладан, қасддан одам ўлдириш, бола қотиллиги ва педофилия учун ўлим жазосини қайта қўллашни таклиф қилди.
  • Унинг фикрича, бундай жиноятчиларни умрбод жамиятдан ажратишнинг ўзи етарли эмас, чунки уларнинг ҳаётда қолиши келажакда шу каби жиноятларни содир этиш учун мотивация бўлиши мумкин.

Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутати, “Миллий тикланиш” демократик партияси раҳбари Алишер Қодиров айрим оғир жиноятлар учун ўлим жазосини қайта қўллаш масаласини илгари сурди. У бу ҳақда Телеграм-каналидаги саҳифасида ёзди.

Қодировнинг фикрича, айрим тоифадаги жиноятчиларни жамиятдан умрбод ажратишнинг ўзи етарли эмас. У, хусусан, қасддан одам ўлдирганлар, бола қотиллари ва педофилларга нисбатан ўлим жазоси қўлланиши кераклигини таъкидлаган.

“Ажратиб олишда хато қилиш мумкин бўлмаган айрим тоифадаги жиноятчиларнинг яшаши ўзиёқ жамият ҳаловати учун хавфдир”, — деб ёзган депутат.

Қодиров узоқ муддат қамоқда сақланган бундай шахсларни кейинчалик жамиятга қайтариш янги жиноятлар содир этилишига сабаб бўлиши мумкинлигини билдирган.

У ўз постида педофилларга нисбатан кескин фикр билдириб, “маҳлуқ-педофилни қамоқда меҳрибон педагог бўлиб қолишига” ишониш қийинлигини ёзган. Шунингдек, қасддан одам ўлдирган, айниқса бола қотиллари қандай жазо кутаётганини аниқ билиши кераклигини таъкидлаган.

Депутатнинг таъкидлашича, инсонни қасддан ўлдириш ҳам диний, ҳам дунёвий қарашларда энг оғир жиноятлардан бири ҳисобланади. Бундай жиноятлар учун қандай жазо қўллаш масаласида эса турли қарашлар мавжуд.

“Беайб инсонни қасддан ўлдирган, айниқса бола қотили ва педофилларнинг яшашда давом этиши кейинги шу шаклдаги жиноятлар учун мотивациядир”, — деб ёзган Қодиров.

Қайд этиш жоиз, Ўзбекистонда ўлим жазоси амалдаги қонунчиликда назарда тутилмаган. Қодировнинг баёноти эса мазкур жазони айрим оғир жиноятлар учун қайта жорий этиш масаласига оид сиёсий таклиф сифатида янграган.

Ушбу фикрлар Наманган вилоятида 5 ёшли қизга нисбатан жинсий зўравонлик содир этилгани ҳақидаги хабарлар ортидан билдирилган. Мазкур иш бўйича гумонланувчи ушланган ва қамоққа олинган, тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

Алишер ҚодировМиллий тикланишОлий Мажлисўлим жазоси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ўлим жазоси бериш”: Алишер Қодиров болалар қотили ва ваҳшийларга олий жазо талаб қилди«Ўлим жазоси бериш”: Алишер Қодиров болалар қотили ва ваҳшийларга олий жазо талаб қилдиКеча 20:10Ўзбек алифбоси ўзгарадими? Алишер Қодиров муҳим тафсилотни айтди...Ўзбек алифбоси ўзгарадими? Алишер Қодиров муҳим тафсилотни айтди...11 июл 12:57Алишер Қодиров бюджет харажатлари самарадорлигини танқид қилдиАлишер Қодиров бюджет харажатлари самарадорлигини танқид қилди5 июн 11:10Алишер Қодиров Мундиалдан қайтган футболчиларимизнинг нимасидан норози эканлигини очиқ айтдиАлишер Қодиров Мундиалдан қайтган футболчиларимизнинг нимасидан норози эканлигини очиқ айтди2 июл 16:52Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқдаАлишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда18 июл 05:15Бугун қайси вилоятларда ёмғир ёғиши мумкин?Бугун қайси вилоятларда ёмғир ёғиши мумкин?Бугун 10:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади