Лавр барги қайнатмаси йўтални даволайдими? Муҳим ҳақиқат
Уй шароитида тайёрланадиган халқона ичимликлар орасида лавр барги қайнатмаси ҳам кенг тарқалган. Айрим рецептларда 12 дона лавр барги, шакар ва ярим литр сувдан тайёрланган ичимлик йўтални енгиллаштириши, ҳатто «ҳар қандай йўтални даволаши» айтилмоқда.
Бироқ бу ерда муҳим жиҳат бор: йўталнинг ўзи касаллик эмас, балки турли сабабларга боғлиқ белги. Шунинг учун битта ичимлик барча турдаги йўтални даволайди, деган хулосага келиш тўғри эмас.
Интернетда тарқалаётган рецепт қандай?
Тарқалаётган рецептда қуйидаги маҳсулотлар тавсия этилади:
12 дона лавр барги;
5 ош қошиқ шакар;
500 мл сув.
Рецептга кўра, маҳсулотлар 20–25 дақиқа қайнатилади. Тайёр бўлган ичимликдан кунига 2–3 марта бир неча қошиқдан истеъмол қилиш таклиф этилади.
Бу усул халқ табобати рецепти сифатида учраши мумкин. Аммо уни тиббий даволаш усули сифатида қабул қилишдан олдин йўталнинг сабабини аниқлаш керак.
Нега «ҳар қандай йўтал» деган даъво тўғри эмас?
Йўтал шамоллаш ёки вирусли инфекция, аллергия, бронхит, томоқ орқасига шиллиқ оқиши, рефлюкс ва бошқа ҳолатлар билан боғлиқ бўлиши мумкин. Айрим ҳолатларда эса йўтал жиддийроқ касалликнинг белгиси бўлиши эҳтимолдан холи эмас.
Шунинг учун йўтални фақат уни босишга ҳаракат қилиш эмас, балки нима сабабдан пайдо бўлганини тушуниш муҳим.
Масалан, оддий шамоллашда йўтал кўпинча организмнинг инфекцияга жавоби сифатида пайдо бўлади ва вақт ўтиши билан камаяди. NHS маълумотларига кўра, оддий йўтал кўп ҳолларда 3–4 ҳафта ичида ўз-ўзидан ўтиб кетади.
Лавр барги ҳақида нимани билиш керак?
Лавр барги таомларга хушбўй таъм беришда ишлатилади. Аммо уни қайнатиб ичиш йўталнинг барча сабабларини даволайди, деган ишончли клиник далил мавжуд эмас.
Шу сабабли бундай ичимликни «супер даво» ёки дори ўрнида тақдим этиш тўғри бўлмайди.
Айниқса, болаларда, ҳомиладорлик даврида ёки доимий дори қабул қиладиган инсонларда турли ўсимликли воситаларни ҳам эҳтиёткорлик билан қўллаш керак. Айрим ўсимликли воситалар ҳамма учун бирдек хавфсиз эмас.
Йўталда нима ёрдам бериши мумкин?
Оддий шамоллаш ёки нафас йўллари инфекциясида организмга етарли суюқлик бериш, дам олиш ва илиқ ичимликлар томоқдаги ноқулайликни камайтиришга ёрдам бериши мумкин.
Айрим ҳолатларда асал ҳам йўтални енгиллаштириши мумкин. Бироқ 1 ёшга тўлмаган болаларга асал бериш мумкин эмас.
Энг муҳими, уй шароитидаги воситалар шифокор белгилаган даволаш ўрнини босмаслиги керак.
Қачон йўтални оддий шамоллаш деб қабул қилмаслик керак?
Йўтал жуда кучайса ёки тез ёмонлашса, нафас олиш қийинлашса, кўкракда оғриқ пайдо бўлса ёки қон аралаш балғам келса, тиббий ёрдамга мурожаат қилиш зарур.
Шунингдек, йўтал узоқ давом этса, уни сабабини аниқлаш учун шифокор кўриги талаб қилиниши мумкин. NHS 3 ҳафтадан ортиқ давом этган йўталда тиббий маслаҳат олишни тавсия қилади.
Болаларда эса нафас олиш қийинлашиши, тез нафас олиш, лаб ёки юзнинг кўкариши, сувсизланиш, ҳушёрлик пасайиши каби белгилар пайдо бўлса, зудлик билан тиббий ёрдам керак.
Халқона рецептдан кўра муҳимроқ нарса бор
Лавр барги, илиқ ичимлик ёки бошқа уй шароитидаги усуллар айрим одамларда вақтинча енгиллик ҳиссини бериши мумкин. Аммо бу улар асосий касалликни даволайди дегани эмас.
Йўтални «бир рецепт билан бутунлай йўқотиш»дан кўра, унинг сабабини аниқлаш муҳимроқ.
Шунинг учун лавр барги қайнатмасини истеъмол қилишни хоҳлаган одам уни исботланган даволаш усули эмас, балки оддий уй ичимлиги сифатида қабул қилиши керак. Йўтал кучли, узоқ давом этувчи ёки хавфли белгилар билан кечаётган бўлса, ўзбошимчалик билан даволаниш ўрнига шифокорга мурожаат қилиш энг тўғри йўлдир.
Изоҳлар 0
…