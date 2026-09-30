Машҳур эронлик хонандага 74 дарра жазоси тасдиқланди

·15·Дунё
Машҳур эронлик хонандага 74 дарра жазоси тасдиқланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Эрон апелляция суди машҳур хонанда Парасту Аҳмади ва унинг саккиз нафар гуруҳ аъзосига нисбатан тайинланган 74 дарра жазоси ҳамда икки йил давомида мамлакатдан чиқиш ва бадиий фаолият билан шуғулланишни чеклаш ҳукмини ўзгаришсиз қолдирди.
  • Бу ҳукм 2024 йил декабр ойида интернет орқали намойиш этилган, унда 29 ёшли Парасту Аҳмади ҳижобсиз ҳолда қўшиқ куйлаган.
  • Эрон ҳукумати ушбу консертни мамлакатнинг "қонуний ва маданий меъёрлари"га зид деб баҳолаган.

Эрон апелляция суди машҳур хонанда Парасту Аҳмади ҳамда унинг гуруҳига нисбатан тайинланган 74 дарра жазосини ўзгаришсиз қолдирди. Шу тариқа, хонанда ва унинг жамоасидаги яна саккиз нафар аъзо бўйича чиқарилган суд ҳукми якуний кучга кирди. Бу ҳақда The Guardian хабар берди.

Қайд этилишича, Қум шаҳридаги апелляция суди Аҳмади ва унинг жамоаси адвокатлари томонидан берилган шикоятни рад этган. Суд ҳукми жорий йил июнь ойида чиқарилган бўлиб, унга кўра хонанда ва унинг гуруҳи аъзолари 74 дарра уриш, икки йил давомида мамлакатдан чиқишни тақиқлаш ҳамда шу муддат ичида бадиий фаолият билан шуғулланишни чеклаш жазоларига ҳукм қилинган.

Мазкур иш 2024 йил декабрь ойида интернет орқали намойиш этилган концерт билан боғлиқ. Унда 29 ёшли Парасту Аҳмади ҳижобсиз ҳолда яккахон қўшиқ куйлаган. Унинг чиқиши YouTube платформасида тарқатилиб, қисқа вақт ичида миллионлаб марта томоша қилинган. Эрон ҳукумати эса ушбу концертни мамлакатнинг «қонуний ва маданий меъёрлари»га зид деб баҳолаган.

Гап 2024 йил 11 декабрь куни интернетга жойланган «Карвонсарой концерти» ҳақида бормоқда. Парасту Аҳмади тарихий Дейр-Гачин карвонсаройида тасвирга олинган 27 дақиқалик видеода узун қора кўйлакда, бошига ҳижоб ўрамаган ҳолда бир нечта қўшиқни ижро этган. Унинг ёнида эса тўрт нафар эркак мусиқачи ҳам бўлган.

Эрон қонунчилигида аёлларнинг жамоат жойларида ҳижобсиз юриши тақиқланган. Шунингдек, мамлакатда аёлларнинг эркаклар иштирокидаги жамоат концертларида яккахон тарзда қўшиқ куйлашига ҳам чекловлар мавжуд. Аҳмади ва унинг жамоаси айнан шу талабларни бузганликда айбланган.

Хонанда ва унинг жамоаси адвокатлари апелляция инстанциясидан аввалги қарорни қайта кўриб чиқишни сўраган. Бироқ суд ҳимоя томони келтирган далил ва важларни етарли деб топмаган ҳамда алоҳида суд мажлиси ўтказмасдан, аввалги ҳукмни ўз кучида қолдирган.

Шу билан бирга, инсон ҳуқуқлари ташкилотлари хонанда ва унинг жамоасига нисбатан белгиланган 74 дарра жазосини кескин қоралади. Ҳуқуқ фаоллари бундай жазони инсон қадр-қимматини камситувчи ҳамда қийноқнинг бир шакли сифатида баҳолаган.

Аҳмади ишининг янги босқичи Эронда мажбурий ҳижоб талабларига риоя қилмаётган аёлларга нисбатан босим кучайиб бораётган даврга тўғри келмоқда. 2022 йилдаги оммавий норозиликлардан кейин мамлакатда кўплаб аёллар жамоат жойларида ҳижобсиз юришни давом эттирмоқда.

Шу билан бирга, Эрон суд тизими раҳбари Ғулом Ҳусайн Муҳсини Эжейи ҳам мажбурий ҳижобга қарши ҳаракатларга нисбатан янги чоралар кўрилишини талаб қилган.

Ҳозирча Парасту Аҳмади ва унинг жамоасига нисбатан тайинланган 74 дарра жазоси қачон ижро этилиши ҳақида аниқ маълумот берилмаган.

Парасту АҳмадиЭрон апелляция судиКарвонсарой концертиМаданий ҳуқуқлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳижобсиз қўшиқ ижроси хонандага 74 дарра жазосини олиб келди»Ҳижобсиз қўшиқ ижроси хонандага 74 дарра жазосини олиб келди»19 июн 19:36Таиланд Бош вазири Паттаяда русларнинг ўлдирилиши учун узр сўрадиТаиланд Бош вазири Паттаяда русларнинг ўлдирилиши учун узр сўради1 август 19:02Кўзи ожиз эркак 240 км машина ҳайдаб, полицияга тушдиКўзи ожиз эркак 240 км машина ҳайдаб, полицияга тушдиБугун 22:31Токиода 35 кун ёмғир ёғиб, тарихий рекорд янгиландиТокиода 35 кун ёмғир ёғиб, тарихий рекорд янгиландиБугун 22:12Бруклиндаги аёл 20 йилдан бери фақат яшилда яшайдиБруклиндаги аёл 20 йилдан бери фақат яшилда яшайдиБугун 19:11FlyDubai бортидаги қонли фожиа: Учувчи самолётни қулатмоқчи бўлди (видео)FlyDubai бортидаги қонли фожиа: Учувчи самолётни қулатмоқчи бўлди (видео)Бугун 15:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота