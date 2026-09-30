Манчестер Сити клуби рамзи вандализмга учради

·30·Спорт
Манчестер Сити клуби рамзи вандализмга учради
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Манчестер Сити клуби молиявий қоидаларни қўпол равишда бузганликда айбдор деб топилганидан сўнг, Этиад Стадиони ташқарисидаги улкан клуб рамзи номаълум шахслар томонидан вандализмга учради.
  • Мустақил комиссия 2009–2010 ва 2017–2018-йилги мавсумларни ўз ичига олган тўққиз йиллик даврдаги жиддий молиявий қоидабузарликларни тасдиқлади, бу эса клуб даромадларини 900 миллион фунт стерлингдан ортиқ суммага бузиб кўрсатишга олиб келган.

Англия Премер-лигасининг амалдаги чемпиони Манчестер Сити жамоаси атрофидаги вазият кескин тус олмоқда. Мустақил комиссия клубни молиявий қоидаларни қўпол равишда бузганликда айбдор деб топганидан сўнг, Этиад Стадиони ташқарисидаги улкан клуб рамзи номаълум шахслар томонидан ҳақоратли ёзувлар билан булғалаб кетилди. Те Сун нашрининг хабар беришича, норозилик билдирган айрим мухлислар ўз ғазабини стадион инфратузилмасига қаратган ва бу жамоатчилик ўртасида катта шов-шувга сабаб бўлган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Сешанба куни эълон қилинган расмий қарорга кўра, мустақил комиссия Манчестер Сити жамоасини 2009–2010 ва 2017–2018-йилги мавсумларни ўз ичига олган тўққиз йиллик даврдаги жиддий молиявий қоидабузарликлар бўйича барча бандлар бўйича айбдор деб топди. Ушбу қарор клуб тарихидаги энг қалтис ва нотинч даврлардан бирини бошлаб берди, чунки жамоани эндиликда қаттиқ спорт санкциялари кутиб турибди.

Молиявий схемалар ва 900 миллион фунтлик фарқ

Текширув натижаларига кўра, Манчестер Сити раҳбарияти тижорат ҳамкорлари билан сохта шартномалар тузиш амалиётини қўллаган. Ушбу схемалар клуб даромадларини сунъий равишда ошириш ҳамда харажатларни сезиларли даражада камайтиришга хизмат қилган. Натижада, кўрсатилган давр мобайнида клубнинг молиявий кўрсаткичлари 900 миллион фунт стерлингдан ортиқ суммага бузиб кўрсатилгани аниқланган.

Шунингдек, комиссия Манчестер Сити тергов жараёнида терговчилар билан ҳамкорлик қилишдан бош тортгани билан боғлиқ айбловларнинг аксариятини ҳам тасдиқлади. Премер-лига ижрочи директори Ричард Мастерснинг таъкидлашича, мустақил орган қарори клуб қарийб ўн йил давомида мусобақа қоидаларини мунтазам равишда бузиб келганини кўрсатади ва бу мисли кўрилмаган жазоларга асос бўла олади.

Клубнинг жавоб муносабати ва апелляция режалари

Стадионнинг вандализмга учраши ва оғир айбловлар қўйилганига қарамай, Манчестер Сити раҳбарияти мазкур қарорни қатъиян рад этди ва ўзининг тўлақонли равишда айбсизлигини таъкидламоқда. Клуб дарҳол кескин баёнот эълон қилиб, комиссия хулосасида ҳуқуқ, тамойил ва фактлар бўйича яққол моддий хатолар мавжудлигини билдирган ҳамда қабул қилинган қарорни хавфли деб атаган.

Клуб тарқатган баёнотда қуйидагича қайд этилган: «Клуб Премер-лига томонидан илгари сурилган айбловларда айбсиз ва бу иш бўйича ўз позицияларимизни тўла қўллаб-қувватловчи инкор этиб бўлмайдиган далиллар мажвуд». Шунга қарамай, юзага келган жанжалли вазият ва мухлисларнинг радикал ҳаракатлари жамоанинг обрўсига жиддий соя солмоқда.

Манчестер СитиПремер-лигаФутбол янгиликлариАнглия чемпионатиВандализм
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пеп Гвардиола Манчестер Сити айбдор деб топилгач сукут сақламадиПеп Гвардиола Манчестер Сити айбдор деб топилгач сукут сақламадиБугун 18:33Манчестер Сити иши: Англия Премер-лигасини нима кутмоқдаМанчестер Сити иши: Англия Премер-лигасини нима кутмоқда27 сентябр 22:35Манчестер Сити 115 та молиявий қоидабузарликда айбдор деб топилдиМанчестер Сити 115 та молиявий қоидабузарликда айбдор деб топилдиКеча 21:53Жо Харт Манчестер Сити атрофидаги молиявий можаролар юзасидан фикр билдирдиЖо Харт Манчестер Сити атрофидаги молиявий можаролар юзасидан фикр билдирдиКеча 14:54Маурисио Почеттино Манчестер Сити иши бўйича кескин баёнот бердиМаурисио Почеттино Манчестер Сити иши бўйича кескин баёнот бердиКеча 11:58Манчестер Сити молиявий айбловларга қарши курашни давом эттирадиМанчестер Сити молиявий айбловларга қарши курашни давом эттирадиКеча 01:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди