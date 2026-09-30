Манчестер Сити клуби рамзи вандализмга учради
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Манчестер Сити клуби молиявий қоидаларни қўпол равишда бузганликда айбдор деб топилганидан сўнг, Этиад Стадиони ташқарисидаги улкан клуб рамзи номаълум шахслар томонидан вандализмга учради.
- Мустақил комиссия 2009–2010 ва 2017–2018-йилги мавсумларни ўз ичига олган тўққиз йиллик даврдаги жиддий молиявий қоидабузарликларни тасдиқлади, бу эса клуб даромадларини 900 миллион фунт стерлингдан ортиқ суммага бузиб кўрсатишга олиб келган.
Англия Премер-лигасининг амалдаги чемпиони Манчестер Сити жамоаси атрофидаги вазият кескин тус олмоқда. Мустақил комиссия клубни молиявий қоидаларни қўпол равишда бузганликда айбдор деб топганидан сўнг, Этиад Стадиони ташқарисидаги улкан клуб рамзи номаълум шахслар томонидан ҳақоратли ёзувлар билан булғалаб кетилди. Те Сун нашрининг хабар беришича, норозилик билдирган айрим мухлислар ўз ғазабини стадион инфратузилмасига қаратган ва бу жамоатчилик ўртасида катта шов-шувга сабаб бўлган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Сешанба куни эълон қилинган расмий қарорга кўра, мустақил комиссия Манчестер Сити жамоасини 2009–2010 ва 2017–2018-йилги мавсумларни ўз ичига олган тўққиз йиллик даврдаги жиддий молиявий қоидабузарликлар бўйича барча бандлар бўйича айбдор деб топди. Ушбу қарор клуб тарихидаги энг қалтис ва нотинч даврлардан бирини бошлаб берди, чунки жамоани эндиликда қаттиқ спорт санкциялари кутиб турибди.
Молиявий схемалар ва 900 миллион фунтлик фарқТекширув натижаларига кўра, Манчестер Сити раҳбарияти тижорат ҳамкорлари билан сохта шартномалар тузиш амалиётини қўллаган. Ушбу схемалар клуб даромадларини сунъий равишда ошириш ҳамда харажатларни сезиларли даражада камайтиришга хизмат қилган. Натижада, кўрсатилган давр мобайнида клубнинг молиявий кўрсаткичлари 900 миллион фунт стерлингдан ортиқ суммага бузиб кўрсатилгани аниқланган.
Шунингдек, комиссия Манчестер Сити тергов жараёнида терговчилар билан ҳамкорлик қилишдан бош тортгани билан боғлиқ айбловларнинг аксариятини ҳам тасдиқлади. Премер-лига ижрочи директори Ричард Мастерснинг таъкидлашича, мустақил орган қарори клуб қарийб ўн йил давомида мусобақа қоидаларини мунтазам равишда бузиб келганини кўрсатади ва бу мисли кўрилмаган жазоларга асос бўла олади.
Клубнинг жавоб муносабати ва апелляция режалариСтадионнинг вандализмга учраши ва оғир айбловлар қўйилганига қарамай, Манчестер Сити раҳбарияти мазкур қарорни қатъиян рад этди ва ўзининг тўлақонли равишда айбсизлигини таъкидламоқда. Клуб дарҳол кескин баёнот эълон қилиб, комиссия хулосасида ҳуқуқ, тамойил ва фактлар бўйича яққол моддий хатолар мавжудлигини билдирган ҳамда қабул қилинган қарорни хавфли деб атаган.
Клуб тарқатган баёнотда қуйидагича қайд этилган: «Клуб Премер-лига томонидан илгари сурилган айбловларда айбсиз ва бу иш бўйича ўз позицияларимизни тўла қўллаб-қувватловчи инкор этиб бўлмайдиган далиллар мажвуд». Шунга қарамай, юзага келган жанжалли вазият ва мухлисларнинг радикал ҳаракатлари жамоанинг обрўсига жиддий соя солмоқда.
Изоҳлар 0
…